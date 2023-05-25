Врачи назвали 5 продуктов, в которых слишком много пальмового масла

Наверное, каждый может сказать, что сколько он живет, столько и слышит разговоры о вреде пальмового масла. Особенно рьяные защитники своего здоровья даже пишут письма в Госдуму с просьбами если не запретить пальмовое масло, то хотя бы минимизировать его использование в пищевых продуктах. Госдума в свою очередь говорит, что вопрос на контроле, а профильные комитеты даже вырабатывают соответствующие предложения. Правда, в последний раз об этом говорили еще в мае 2022 года. Понятно, что сейчас есть дела поважнее какого-то пальмового масла, но мы решили разобраться, насколько правдоподобны страшилки о его вреде и в каких продуктах пальмового масла больше всего.
Мороженое
Растительных жиров в пломбире быть не должно по определению. Если пальмовое масло подвергнуть тепловой обработке, оно становится канцерогенным. А мороженое сначала нагревают (варят), а потом резко остужают. На глаз мы наличие пальмового масла в продукте, понятное дело, не определим, так что внимательно читаем этикетку. В составе может быть прямо написано «пальмовое масло» или завуалированное «растительные жиры». Если таких надписей нет, но вы всё равно сомневаетесь, обратите внимание на массовую долю жира.
— Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин, а состав должен начинаться с молока.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Лапша быстрого приготовления
Сама по себе лапша быстрого приготовления — это обычная яичная лапша. Хоть и с удивительным химическим составом. К нему внимательно присмотрелись специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева, и вот что они там обнаружили:
- пшеничную муку;
- соль;
- крахмал;
- карбонат натрия;
- полифосфат натрия;
- сорбат калия;
- бензоат натрия;
- глутамат натрия;
- пальмовое масло.
При этом специалисты отмечают, что пальмовое масло в лапше быстрого приготовления не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки, а глутамата натрия в любом бифштексе больше, чем в «дошираках».
Хотя содержание пальмового масла в одной упаковке лапши быстрого приготовления может достигать 20%, нанести вред она может совсем по другой причине: в ней слишком мало белков и жиров, чтобы питаться так каждый день.
Молоко
В 2008 году в России приняли технический регламент на молоко и молочные продукты. В нем от замены молочного жира пальмовым маслом производители не отказывались. Это было бы невыгодно. Но чтобы выявить «молочных мошенников», ассоциация «Союзмолоко» стала выборочно закупать продукты для лабораторных исследований. В 2019 году, когда стало не разобрать, где на полке молоко, а где — молочный продукт, добросовестные производители предложили Минсельхозу создать для молокосодержащей продукции с растительными жирами отдельный технический регламент. Так у нас появились «сырные продукты», «сметанка», «сырок», «творожок» и прочий ассортимент с большим сроком хранения, невысокой стоимостью и пальмовым маслом, которое в составе можно определить по таким ключевым фразам: «заменители молочного жира», «немолочные жиры», «растительные жиры».
По-хорошему производители продуктов, в состав которых входит до 50 процентов растительных жиров, обязаны крупным шрифтом предупреждать об этом на этикетках. Надпись «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» должна быть не меньше 2,5 миллиметра, а надпись «содержит растительные масла» — еще крупнее: три миллиметра. Располагаться эти надписи должны на лицевой стороне упаковки. Впрочем, недобросовестным производителям никакие техрегламенты нипочем. Так что проверить натуральность молока можно будет только дома.
Шоколад
Вообще в составе настоящего шоколада должны быть только какао-порошок, какао-масло и подсластитель. И сухое молоко, если шоколад молочный. Когда вы видите в составе загустители, «ешки» — это что-то похожее на шоколад, но таковым не является. И никаких масел в шоколаде точно водиться не должно. Но чтобы удешевить производство, в него добавляют пальмовое масло. Прямым текстом об этом может и не говориться — производитель может указать его в составе как «эквивалент какао-масла». Самостоятельно проверить его наличие в плитке невозможно — это могут сделать только в лаборатории.
Чипсы
Чаще всего на пачках с чипсами пишут, что в их составе есть растительное масло. А вот какое именно — уточнить «забывают». Но практически всегда это пальмовое масло или смесь пальмового и подсолнечного высокоолеинового.
Кроме того, в чипсах содержатся трансжиры — промышленно переработанные в твердый маргарин растительные масла. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, именно они наиболее вредны для здоровья, поскольку их потребление вместе с ожирением, развитием атеросклероза, сахарного диабета провоцирует и воспалительные процессы в суставах. От употребления таких продуктов в Минздраве советуют воздержаться. В особенности от тех, где вредные жиры сочетаются с сахаром или солью.
— Перекаленное масло, перегоревшая картошка, наполнители, усилители вкуса, ароматизаторы — это всё приводит к повышенной калорийности и перегруженной поджелудочной среде, — говорит Галина Барташевич. — Помните, что это не натуральные продукты. Нельзя считать диетическими также жареную картошку и пюре. Небольшие порции не повредят, но лишнее точно отразится на весах. Если уж чувствуете острую нехватку пасленовых корнеплодов в организме, лучшим решением станет картофель в мундире, в нем хотя бы сохраняются полезные микроэлементы.
Так ли вредно пальмовое масло на самом деле
Пальмовое масло относится к насыщенным жирам, которые советуют ограничивать в рационе. Главный его компонент — пальмитиновая кислота. Она повышает уровень холестерина в крови. И если в том же сливочном масле ее содержится 25% от массы продукта, в свином сале — 30%, то пальмовое масло почти наполовину состоит из этой кислоты — 44%. Снизить уровень холестерина может линолевая кислота, но ее в пальмовом масле практически нет.
Распространенное мнение о том, что пальмовый жир, попадая в человеческий организм, не перерабатывается, а становится пластилином, который накапливается в стенках сосудов, на самом деле не больше чем бурные фантазии. Врач-диетолог Ирина Бородина говорит, что этот миф появился из-за того, что температура плавления масла достигает
— Во-первых, пальмовое масло — такой же жир, как говяжий или куриный или как сливочное масло. У бараньего жира температура плавления вообще 45 градусов, и ничего, никто пока не бьет в набат, опасаясь, что он залепит сосуды, — говорит Ирина Бородина. — Во-вторых, жиры в желудке не плавятся, а перевариваются. Расщепление начинается уже на уровне ротовой полости. В желудке есть соляная кислота, в кишечнике — липаза, фермент, разрывающий жир до мелких кусочков. Человеческий организм устроен так, что усваивается любой жир, независимо от температуры его плавления.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
При этом нет таких диетических рекомендаций, которые призывали бы совсем отказаться от пальмового масла. Если оно натуральное и привезено из страны, где его производят, это вам не навредит. Достаточно помнить о разумном потреблении. Так что ложка натурального пальмового масла в день даже полезна. Правда, в России его практически невозможно найти в том самом виде, когда оно еще полезно.