Врачи назвали 5 продуктов, в которых слишком много пальмового масла

Хотя содержание пальмового масла в одной упаковке лапши быстрого приготовления может достигать 20%, нанести вред она может совсем по другой причине: в ней слишком мало белков и жиров, чтобы питаться так каждый день.

Молоко

В 2008 году в России приняли технический регламент на молоко и молочные продукты. В нем от замены молочного жира пальмовым маслом производители не отказывались. Это было бы невыгодно. Но чтобы выявить «молочных мошенников», ассоциация «Союзмолоко» стала выборочно закупать продукты для лабораторных исследований. В 2019 году, когда стало не разобрать, где на полке молоко, а где — молочный продукт, добросовестные производители предложили Минсельхозу создать для молокосодержащей продукции с растительными жирами отдельный технический регламент. Так у нас появились «сырные продукты», «сметанка», «сырок», «творожок» и прочий ассортимент с большим сроком хранения, невысокой стоимостью и пальмовым маслом, которое в составе можно определить по таким ключевым фразам: «заменители молочного жира», «немолочные жиры», «растительные жиры».