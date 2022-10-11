Открывают дверь простуде: эти продукты подорвут ваше здоровье осенью — откажитесь от них в сезон ОРВИ

По мнению нутрициолога Наты Гончар, сахар и кондитерские изделия могут ухудшить местный иммунитет в ротовой полости, потому что создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Многим кажется: чтобы повысить иммунитет осенью, нужно есть побольше зелени. Но избыточное употребление ревеня, щавеля, шпината и артишоков мешает всасываться минералам.

— Это происходит из-за того, что щавелевая кислота связывается в кишечнике с минералами и образует крупные молекулы, которые не дают минералам всасываться в кровь, — говорит Гончар.