Открывают дверь простуде: эти продукты подорвут ваше здоровье осенью — откажитесь от них в сезон ОРВИ

Если вы ни разу за осень не свалились дома с непонятным кашлем, то, считайте, вам крупно повезло. Сейчас такая пора, когда вирусы поджидают современного человека за каждым углом. Кроме очевидных правил, которые знают даже дети, есть неочевидные — пищевые: соблюдая их, можно избежать больничных. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов спросили у экспертов, какие продукты угнетают иммунитет, а какие — наоборот.
По мнению нутрициолога Наты Гончар, сахар и кондитерские изделия могут ухудшить местный иммунитет в ротовой полости, потому что создают благоприятную среду для размножения бактерий.
Многим кажется: чтобы повысить иммунитет осенью, нужно есть побольше зелени. Но избыточное употребление ревеня, щавеля, шпината и артишоков мешает всасываться минералам.
— Это происходит из-за того, что щавелевая кислота связывается в кишечнике с минералами и образует крупные молекулы, которые не дают минералам всасываться в кровь, — говорит Гончар.
Употребление алкоголя, по мнению эксперта, также замедляет активность лейкоцитов и угнетает образование антител в организме, чем снижает противостояние болезням.
И конечно, как вишенка на торте — фастфуд и блюда быстрого приготовления. Фастфуд вводит иммунную систему в состояние агрессии — и иммунитет атакует собственный организм.
— Это связано с тем, что употребление жирной пищи (фритюр, жареные котлеты) меняет структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, из которых формируются иммунные тельца, делая их агрессивными. Насыщенные жиры не могут быть использованы для построения мембраны иммунных клеток,— говорит нутрициолог Ната Гончар.
Что самое вредное в фастфуде?
По мнению специалистов, самое вредное, что можно найти в заведениях фастфуда, — это наггетсы, фалафель, картофель фри и фиш-н-чипс. Главным образом из-за того, что основа технологии их приготовления — это обжаривание во фритюре. А это основная причина образования трансжиров.
— Эти жиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Многие клинические исследования связывают их употребление с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила пакет мер REPLACE — поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всём мире.
Кроме того, наггетсы вызывают недоверие у специалистов, потому что никогда невозможно угадать точный состав этих продуктов и количественное соотношение мяса и остальных ингредиентов. Например, согласно экспертизе Роскачества, зачастую в наггетсах очень много панировки (до 50% от всей массы). Но поскольку нормативов относительно ингредиентов нет, то производители ничего и не нарушают.
Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в них помимо куриного мяса присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе — например, соевая мука вместо соевого белка, шкурка птицы вместо филе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой значительно ниже. И не забывайте, что наггетсы — продукт глубокой переработки. С сахаром. Пусть он и не ощущается, но он есть.
— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.
Какие фрукты и овощи нужно есть осенью?
Мы спросили у врачей, какие овощи, фрукты и ягоды стоит есть осенью, чтобы в ближайшее время поддержать иммунитет.
Это, например, морковь. В ее состав входят витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, минералы (калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор) и каротин, который при попадании в организм человека трансформируется в
Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы —
Врачи начала прошлого века лечили кукурузой туберкулез, проказу, подагру и волчанку. Сегодня некоторые из этих болезней потеряли актуальность, зато полезные свойства кукурузы никуда не делись.
В кукурузных зернах полно витаминов: РР, Е, D, К, витамины
Если регулярно есть кукурузу, можно снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора,
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