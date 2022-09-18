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Какие фрукты и овощи нужно есть осенью? Отвечают врачи

Стол, который мы собрали вместе со специалистами, поможет вам поддержать себя в форме и в норме

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Осенью фрукты и овощи красиво лежат на прилавках, а лучше бы — у вас на столе

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Пока мы еще наслаждаемся сочными помидорами, ароматными персиками и аппетитными сливами, но через какую-то пару месяцев всё это превратится в зелень, лишь отдаленно напоминающую наши любимые фрукты и овощи. А пока этого не случилось, давайте наедимся впрок! Да так, чтобы без вреда (переедание еще никому ничего хорошего не приносило), зато с пользой. Какие овощи, фрукты и ягоды стоит есть осенью, чтобы в ближайшее время поддержать иммунитет, мы спросили у врачей.

Морковь


Не сказать, что мы едим морковь каждый день — чаще всего используем ее как компонент какого-то блюда, добавляем то в суп, то в салат. Но есть ее саму по себе станет здоровой привычкой.

В состав моркови входят витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, минералы (калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор) и каротин, который при попадании в организм человека трансформируется в витамин А. Долгое время считалось, что витамин А необходим для нормального развития зрительной системы, но факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден. Зато исследования показали, что у людей, которые ели много моркови, на 40% снижался риск развития макулярной дегенерации и куриной слепоты с возрастом. Есть у моркови и другие полезные свойства.

Морковь оказалась удивительно богата на полезные свойства

Морковь оказалась удивительно богата на полезные свойства

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В Роспотребнадзоре говорят, что регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. За счет витамина С морковь помогает стимулировать активность белых кровяных клеток и поддерживает иммунитет. А клетчатка и грубое волокно в ее составе — одни из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения, они стимулируют перистальтические движения и секрецию желудочного сока. В целом это уменьшает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний, в том числе колоректального рака. Также морковь нашла применение в борьбе с глистами, особенно у детей.

Тыква


Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы — витамин К. Он нужен для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. А благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Что хорошего есть в тыкве

Что хорошего есть в тыкве

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Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника, альфа- и бета-каротин, которые отвечают за зрение, здоровое развитие клеток и поддерживают иммунную систему.

Кукуруза


Врачи начала прошлого века лечили кукурузой туберкулез, проказу, подагру и волчанку. Сегодня некоторые из этих болезней потеряли актуальность, зато полезные свойства кукурузы никуда не делись.

В кукурузных зернах полно витаминов: РР, Е, D, К, витамины группы В и аскорбиновая кислота. Кроме того, как отмечают в Роспотребнадзоре, в початках есть ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния. А в кукурузном белке еще и незаменимые аминокислоты присутствуют — триптофан и лизин. Но один из главных полезных элементов — клетчатка. Ее в ста граммах сырой кукурузы — 2,5 грамма. Поэтому кукуруза полезна при некоторых заболеваниях ЖКТ и способствует нормализации стула при запорах.

Если регулярно есть кукурузу, можно снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ.

Кукуруза вам тоже пригодится (говорят, в ней есть даже золото)

Кукуруза вам тоже пригодится (говорят, в ней есть даже золото)

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При этом консервированная кукуруза, уверяют в Роспотребнадзоре, сохраняет практически все полезные качества, что содержатся в свежей.

Репа


Сытная и низкокалорийная репа на 50% состоит из клетчатки, так что, если хотите нормализовать пищеварение, лучше продукта не найти. Кроме того, в репе содержатся витамины А, С, Е, РР, К и группы В. По части минералов — кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод. Так что репа отлично подойдет тем, кто планирует улучшить состояние крови, уменьшить риск инфекций, улучшить обмен веществ, сохранить здоровье костей, снизить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Репу мы зря обходим стороной — она нам еще может пригодиться!

Репу мы зря обходим стороной — она нам еще может пригодиться!

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— Репа содержит легкоусвояемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Кроме того, репа — уникальный источник глюкорафанина, растительного аналога сульфорафана, который обладает противораковыми свойствами. Кроме как в репе этот элемент можно найти разве что в капусте. А еще репа присутствует в скандинавской диете, которая входит в топ-5 диет, которые помогут сбросить лишний вес.

Облепиха


Если вы всё еще не полюбили облепиху, сейчас — самое время. Во-первых, эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свертываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление, улучшает пищеварение, восстанавливает щитовидную железу, функции печени и других внутренних органов. Во-вторых, в них целый набор витаминов, который позволяет решить проблемы при авитаминозе, малокровии и даже при лечении глазных заболеваний. На основе облепихи делают различные кремы и мази, эффективные при ожогах и других повреждениях кожи. Быстрому заживлению ран способствует наличие в ягодах антиоксидантов и витамина С.

— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды, витамин Е, витамин F, микроэлементы железо, марганец, медь.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Облепиха будет полезна и при нервных расстройствах: содержащиеся в ягодах тиамин и рибофлавин нормализуют работу нервных клеток и омолаживают их.

Что полезного есть в облепихе

Что полезного есть в облепихе

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Правда, есть у облепихи и противопоказания. Например, она может быть опасна для людей с болезнями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Запуская слишком сильные процессы очищения, облепиха может спровоцировать движение камней в желчном пузыре, что может привести вас на хирургический стол. Так что, если у вас есть проблемы с вышеперечисленным, старайтесь не налегать на облепиху.

Груша


Хотя витамина С в грушах сравнительно мало (всего 5,6% от суточной нормы в 100 граммах), зато много других полезных веществ. Груши богаты кремнием, железом, кобальтом и медью. Почему они важны? Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость. Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.

Оказывается, груши не только вкусные, но и полезные

Оказывается, груши не только вкусные, но и полезные

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— Груши богаты клетчаткой, в них сохраняется больше витаминов, чем в тех же апельсинах, — добавляет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Кроме того, они усиливают защитные функции организма, помогая бороться с кашлем и гриппом, облегчают состояние уже простуженного человека. Также груши можно назвать природным лекарством при нарушении обмена веществ, головокружениях и усталости.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

Клюква


— Клюква содержит витамины A, B, C, E и органические кислоты — лимонную, яблочную и салициловую, а также микроэлементы калий, кальций, магний, марганец и фосфор, — говорит Вероника Черанева. — Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и заболеваний почек и мочевыводящих путей.

В Роспотребнадзоре добавляют, что клюкву рекомендуют включать в рацион для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.

Клюква — одна из самых полезных ягод

Клюква — одна из самых полезных ягод

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Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое укрепит иммунитет и повысит защитные функции организма. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.

Цветная капуста


По сравнению с белокочанной капустой в цветной в три раза больше витамина С. Также она содержит большое количество веществ, обладающих противовоспалительными, антиканцерогенными свойствами, защищает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга и даже предотвращает набор лишнего веса — за счет тартроновой кислоты она способствует сжиганию жира и улучшает работу печени.

Казалось бы, что полезного может быть в цветной капусте? А вот!

Казалось бы, что полезного может быть в цветной капусте? А вот!

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— Несмотря на то что цветную капусту принято употреблять после термической обработки (обваренную, обжаренную в кляре и т. д.), она вполне подходит для употребления в сыром виде, — говорит Ирина Бородина. — В таком состоянии в цветной капусте сохраняется большее количество витаминов и полезных веществ. Например, таких витаминов, как A, группы B, PP, после термообработки становится значительно меньше — они просто разлагаются.

Также цветная капуста снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды. А для женщин полезна еще и фитоэстрогенами, которые помогают восстанавливать нарушенные обменные процессы, благодаря чему позже наступает климакс.

Гранат


В состав граната входят сразу полтора десятка аминокислот (при этом примерно половину из них кроме граната можно найти только в мясе), калий, железо, танин, марганец, калий, натрий, клетчатка и другие полезные вещества. Также гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна этого фрукта рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.

Чем вам могут быть полезны гранаты

Чем вам могут быть полезны гранаты

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— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — добавляет Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит витамина С). Гранаты будут помогать усваиваться железу в пище. Они полезны для женщин, особенно в осенне-зимний период, когда организм испытывает недостаток витаминов. Подойдут людям, которые хотят похудеть. В этом плане они безопасны, так как не слишком сладкие и переесть их достаточно сложно.

Кроме того, гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.

Слива


Одно из главных полезных свойств сливы — поддержание здоровья сердца. Всё дело в том, что в сливах содержится много обладающих противовоспалительными свойствами антиоксидантов. Они-то и снижают вероятность повреждения клеток.

Кроме того, если добавить в свой рацион сливу, вы поможете укреплению костной системы, бор в составе продукта поможет сохранить плотность костей. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты слива обеспечивает всасывание железа в организме, а оно необходимо для образования эритроцитов, улучшает кровообращение и предотвращает развитие малокровия.

Что полезного может дать вам слива

Что полезного может дать вам слива

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Но со сливой надо быть аккуратнее. Наверное, вам и без того известен эффект сливового переедания. Но кроме того, что сливы лучше отставить в сторону людям, склонным к диарее или находящимся в состоянии острой диареи, они также могут быть вредны для людей с больными почками. Так что, если у вас в анамнезе имеется склад камней в почках, ешьте сливы в исключительных случаях — здоровее будете.

ГрушаКлюкваЕдаОвощиФруктыЯгодыЗдоровьеМорковьГранатКукурузаСливаОблепиха
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