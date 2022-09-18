Какие фрукты и овощи нужно есть осенью? Отвечают врачи
Стол, который мы собрали вместе со специалистами, поможет вам поддержать себя в форме и в норме
Пока мы еще наслаждаемся сочными помидорами, ароматными персиками и аппетитными сливами, но через какую-то пару месяцев всё это превратится в зелень, лишь отдаленно напоминающую наши любимые фрукты и овощи. А пока этого не случилось, давайте наедимся впрок! Да так, чтобы без вреда (переедание еще никому ничего хорошего не приносило), зато с пользой. Какие овощи, фрукты и ягоды стоит есть осенью, чтобы в ближайшее время поддержать иммунитет, мы спросили у врачей.
Морковь
Не сказать, что мы едим морковь каждый день — чаще всего используем ее как компонент какого-то блюда, добавляем то в суп, то в салат. Но есть ее саму по себе станет здоровой привычкой.
В состав моркови входят витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, минералы (калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор) и каротин, который при попадании в организм человека трансформируется в
В Роспотребнадзоре говорят, что регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. За счет
Тыква
Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы —
— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт
Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника, альфа- и бета-каротин, которые отвечают за зрение, здоровое развитие клеток и поддерживают иммунную систему.
Кукуруза
Врачи начала прошлого века лечили кукурузой туберкулез, проказу, подагру и волчанку. Сегодня некоторые из этих болезней потеряли актуальность, зато полезные свойства кукурузы никуда не делись.
В кукурузных зернах полно витаминов: РР, Е, D, К, витамины
Если регулярно есть кукурузу, можно снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора,
При этом консервированная кукуруза, уверяют в Роспотребнадзоре, сохраняет практически все полезные качества, что содержатся в свежей.
Репа
Сытная и низкокалорийная репа на 50% состоит из клетчатки, так что, если хотите нормализовать пищеварение, лучше продукта не найти. Кроме того, в репе содержатся витамины А, С, Е, РР, К и
— Репа содержит легкоусвояемые полисахариды, клетчатку, которая стимулирует перистальтику кишечника, что делает репу хорошим диетическим блюдом, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствуют растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим — вещество с антимикробной активностью.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Кроме того, репа — уникальный источник глюкорафанина, растительного аналога сульфорафана, который обладает противораковыми свойствами. Кроме как в репе этот элемент можно найти разве что в капусте. А еще репа присутствует в скандинавской диете, которая входит в
Облепиха
Если вы всё еще не полюбили облепиху, сейчас — самое время. Во-первых, эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свертываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление, улучшает пищеварение, восстанавливает щитовидную железу, функции печени и других внутренних органов. Во-вторых, в них целый набор витаминов, который позволяет решить проблемы при авитаминозе, малокровии и даже при лечении глазных заболеваний. На основе облепихи делают различные кремы и мази, эффективные при ожогах и других повреждениях кожи. Быстрому заживлению ран способствует наличие в ягодах антиоксидантов и
— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды,
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Облепиха будет полезна и при нервных расстройствах: содержащиеся в ягодах тиамин и рибофлавин нормализуют работу нервных клеток и омолаживают их.
Правда, есть у облепихи и противопоказания. Например, она может быть опасна для людей с болезнями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Запуская слишком сильные процессы очищения, облепиха может спровоцировать движение камней в желчном пузыре, что может привести вас на хирургический стол. Так что, если у вас есть проблемы с вышеперечисленным, старайтесь не налегать на облепиху.
Груша
Хотя витамина С в грушах сравнительно мало (всего 5,6% от суточной нормы в 100 граммах), зато много других полезных веществ. Груши богаты кремнием, железом, кобальтом и медью. Почему они важны? Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость. Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.
— Груши богаты клетчаткой, в них сохраняется больше витаминов, чем в тех же апельсинах, — добавляет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Кроме того, они усиливают защитные функции организма, помогая бороться с кашлем и гриппом, облегчают состояние уже простуженного человека. Также груши можно назвать природным лекарством при нарушении обмена веществ, головокружениях и усталости.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Клюква
— Клюква содержит витамины A, B, C, E и органические кислоты — лимонную, яблочную и салициловую, а также микроэлементы калий, кальций, магний, марганец и фосфор, — говорит Вероника Черанева. — Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и заболеваний почек и мочевыводящих путей.
В Роспотребнадзоре добавляют, что клюкву рекомендуют включать в рацион для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.
Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое укрепит иммунитет и повысит защитные функции организма. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.
Цветная капуста
По сравнению с белокочанной капустой в цветной в три раза больше
— Несмотря на то что цветную капусту принято употреблять после термической обработки (обваренную, обжаренную в кляре и
Также цветная капуста снижает уровень холестерина и укрепляет сосуды. А для женщин полезна еще и фитоэстрогенами, которые помогают восстанавливать нарушенные обменные процессы, благодаря чему позже наступает климакс.
Гранат
В состав граната входят сразу полтора десятка аминокислот (при этом примерно половину из них кроме граната можно найти только в мясе), калий, железо, танин, марганец, калий, натрий, клетчатка и другие полезные вещества. Также гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна этого фрукта рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.
— В них также содержится высокое количество
Кроме того, гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.
Слива
Одно из главных полезных свойств сливы — поддержание здоровья сердца. Всё дело в том, что в сливах содержится много обладающих противовоспалительными свойствами антиоксидантов. Они-то и снижают вероятность повреждения клеток.
Кроме того, если добавить в свой рацион сливу, вы поможете укреплению костной системы, бор в составе продукта поможет сохранить плотность костей. За счет высокого содержания аскорбиновой кислоты слива обеспечивает всасывание железа в организме, а оно необходимо для образования эритроцитов, улучшает кровообращение и предотвращает развитие малокровия.
Но со сливой надо быть аккуратнее. Наверное, вам и без того известен эффект сливового переедания. Но кроме того, что сливы лучше отставить в сторону людям, склонным к диарее или находящимся в состоянии острой диареи, они также могут быть вредны для людей с больными почками. Так что, если у вас в анамнезе имеется склад камней в почках, ешьте сливы в исключительных случаях — здоровее будете.