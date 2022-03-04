Министр промышленности НСО и торговые сети успокоили: в городе нет проблем с продуктами

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня, 4 марта, на пресс-конференции в ТАСС заявил, что запасов в области и городе хватит на недели и месяцы и перебоев с продажей быть не должно.



Как уточнил министр, ситуации, которая случилась в первые недели начала пандемии, не произойдет.

— Вы, наверное, помните ситуацию позапрошлого года, когда вдруг в один прекрасный момент возникли проблемы с гречкой, туалетной бумагой, консервами и еще с какими-то наименованиями. Вдруг они начали интенсивно исчезать с полок магазинов, но, на самом деле, эту ситуацию мы поправили в считаные часы, и всё это благодаря тому, что у правительства региона есть тесный контакт с федеральными сетями, — вспомнил министр промышленности.