Министр промышленности НСО и торговые сети успокоили: в городе нет проблем с продуктами

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня, 4 марта, на пресс-конференции в ТАСС заявил, что запасов в области и городе хватит на недели и месяцы и перебоев с продажей быть не должно.
Как уточнил министр, ситуации, которая случилась в первые недели начала пандемии, не произойдет.
— Вы, наверное, помните ситуацию позапрошлого года, когда вдруг в один прекрасный момент возникли проблемы с гречкой, туалетной бумагой, консервами и еще с какими-то наименованиями. Вдруг они начали интенсивно исчезать с полок магазинов, но, на самом деле, эту ситуацию мы поправили в считаные часы, и всё это благодаря тому, что у правительства региона есть тесный контакт с федеральными сетями, — вспомнил министр промышленности.
Как упомянул он, сейчас большинство федеральных сетей имеют в Новосибирске распределительные центры, которые и помогают с запасом.
— Они имеют запас достаточный по тем или иным товарным группам от нескольких недель до месяцев. Этот запас постоянно пополняется. По некоторым товарным позициям доля местных производителей достигает от 50 до 90%. То есть, по сути, это производственные предприятия наши. Это те, кто выращивают и перерабатывают все основные продукты питания. Эту систему мы отработали и увидели, что комфортно себя чувствуем, — уточнил Андрей Гончаров.
Единственный риск, который обозначил министр, — информационный.
— Мы подвержены вбросам и информационным фейкам. И сейчас любые силы, которые нам противостоят, будут использовать эту ситуацию, чтобы ее раскачать, — рассказал министр промышленности.
Директор торговой сети «Магнит» в Сибирском федеральном округе Алена Рыбалко в то же время рассказала, что в Новосибирске в распределительных центрах запас продуктов первой необходимости есть на месяц.
— Все магазины «Магнит» работают в штатном режиме, доступность товара высокая. Поставки по расписанию. У нас на территории Новосибирска свой распределительный центр, в котором есть свой запас и он регулярно пополняется. Если говорить про социально значимые товары, то запас на сегодняшний день составляет около месяца нормальных продаж, — объяснила она.
В «Мария Ра» также подтвердили, что запасы есть и сеть работает в обычном режиме. Также специалисты сети не наблюдали особого ажиотажа в первые дни начала военных действий на Украине.
— Нашу сеть отличает, что мы алтайская сеть и мы близки географически, так что, я думаю, мы сможем обеспечить хороший запас, хорошее ценовое предложение, — убежден руководитель региональной дирекции сети «Мария Ра» Дмитрий Провоторов.
В редакцию НГС 3 марта обратились сразу несколько человек, обеспокоенные дефицитом привычной крупы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по магазинам разных сетей в поисках выгодных предложений — он не обнаружил ажиотажа и нехватки продуктов.