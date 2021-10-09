От молодого картофеля до соленых арбузов: что и почем продают на субботней ярмарке на площади Маркса

Посетители могут удовлетворить и потребность в прекрасном. Деревянные, не побоимся этого слова, скульптуры надолго запомнятся вам и вашим гостям (если вы купите их и установите на дачном участке, а то и прямо в прихожей, в квартире).



Ярмарка работает в эту субботу с 10:00 до 16:00, так что поездку туда лучше не откладывать. После продажи товара участники просто поедут домой, их ряды, как правило, начинают рядеть уже после двух часов дня.

Если вы решите провести этот погожий день не на ярмарке, то к вашим услугам обычные, постоянно работающие рынки города. На Центральном к тому же на этой неделе начал работать «Гастро-корт».