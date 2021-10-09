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От молодого картофеля до соленых арбузов: что и почем продают на субботней ярмарке на площади Маркса

Люди несут картошку мешками, но есть и необычные продуты: российский пармезан из Армении и соленые арбузы

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Продавцов так много, что им приходится занимать центр улицы

Продавцов так много, что им приходится занимать центр улицы

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На площади Маркса начала работать временная продовольственная ярмарка. Свою продукцию сюда привезли больше 200 предприятий. Среди традиционных здешних «хитов» овощи по мелкооптовым ценам, яблоки с Алтая и юга Новосибирской области, сыры и колбасы небольших производств, а также плоды сибирских лесов. Торговцам и покупателям сегодня повезло с погодой — день обещает быть солнечным. Корреспондент НГС Стас Соколов прошелся по рядам, чтобы вы смогли определиться, стоит ли ехать туда за покупками.

Ярмарка организована городскими властями, они же отвечают за порядок

Ярмарка организована городскими властями, они же отвечают за порядок

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Ярмарка традиционно проходит в широком проезде, соединяющем площадь Маркса и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Ещё ранним утром движение здесь было перегорожено грузовиками и тракторами, а на всем протяжении улицы стали выстраиваться машины с товарами.

Овощами торгуют, как правило, сами хозяйства, которые их вырастили

Овощами торгуют, как правило, сами хозяйства, которые их вырастили

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Традиционные сельскохозяйственные ярмарки каждую осень организует мэрия Новосибирска совместно с администрациями районов, но именно ярмарка на Маркса — самая крупная. В эту субботу в ней принимают участие больше 200 торговцев. Это фермерские хозяйства, районные кооперативы, предприятия пищёвки. Торговые места они получают от мэрии бесплатно.

Картофель и капусту выгодней покупать мелким оптом

Картофель и капусту выгодней покупать мелким оптом

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Больше всего на осенних ярмарках овощей — их, действительно, можно купить в целом дешевле, чем обычно. Но для существенной экономии брать придется мелким оптом. Так, 30-килограммовый мешок картошки обойдется 900 рублей (если покупать на вес, то 35 рублей за кг). Капуста продается по 22 рубля. Для сравнения. в расположенном здесь же на площади магазине сети «Мария Ра» картофель стоит 26 рублей за килограмм. Правда, качество похуже, спору нет,

Сельдерей и капуста на ярмарке

Сельдерей и капуста на ярмарке

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У ярмарки, конечно, есть свои плюсы. С продавцами можно и поторговаться (особенно ближе к концу работы). Кроме того, здесь можно купить некоторые вещи в том виде, в каком их не продают в супермаркетах. Например, целый пук сельдерея вместе с листьями, которые тоже можно использовать при приготовлении блюд.

Тыквы из Ордынского района

Тыквы из Ордынского района

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Те, кто собирается отмечать «Хэллоуин» могут прикупить себе тыкву — есть и настоящие громадины, и совсем небольшие, для камерного, домашнего праздника. Тыквы, кстати, можно и просто есть — она хороша и в печеном, и в жареном виде, из нее получаются прекрасные яркие супы-пюре и даже десерты. Стоят тыквы в среднем 35 рублей килограмм.

Яблоки из Сузунского района — 250 рублей за ведерко

Яблоки из Сузунского района — 250 рублей за ведерко

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Особенно хорошо в этом году уродились яблоки. Их на Маркса продают больше десяти торговцев. В основном их везут с Алтая (по-крайней мере, так говорят продавцы), но есть и наши, новосибирские — из Сузунского района. Стоят они, правда, не дешевле тех, что можно купить на уличных лотках, но можно порадовать себя тем, что ешь родное и вообще поддерживаешь местного производителя.

Цены на клюкву колеблются от 150 до 250 рублей

Цены на клюкву колеблются от 150 до 250 рублей

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А вот по поводу ягоды можно не сомневаться: брусника и клюква местные. Их продают сразу в нескольких местах. Цена за литр клюквы начинается от 150 рублей, брусника идет по 200. Но можно удовлетвориться половиной этого объема. Как правило, вместе с ягодой продают сушеные белые грибы (цены варьируются от 250 до 500 рублей за 100 граммов), гриб чагу, сушеный шиповник и другие дары лесов и полей.

Соленые арбузы по 250 рублей за двухлитровую банку

Соленые арбузы по 250 рублей за двухлитровую банку

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Если вы пропустили момент и не наделали заготовок на зиму, пару-другую баночек можно купить здесь. Кроме привычных огурцов, помидоров и капусты есть даже соленые арбузы. Заодно можно обменяться опытом засолки и тонкостями рецептов.

Сырная лавка на ярмарке

Сырная лавка на ярмарке

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Есть несколько точек с неплохим подбором сыра. Продают их, правда, не сами производители, но о товаре могут рассказать подробно. Есть и козий, и овечий, и разные виды твердых сыров, которые хорошо тереть в пасту. Встречаются и уникальные экземпляры. Например, «Российский пармезан» из Армении (стоит 700 рублей за килограмм).

Курицы несушки и домашние бройлеры

Курицы несушки и домашние бройлеры

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Фермерские куры обойдутся дороже, но если вы планируете варить из них бульон, то разница в цене окупится более насыщенным вкусом и большей жирностью. Бройлеры из супермаркета стоят почти на 100 рублей дешевле, но, по хорошему, годятся только для жарки или запекания.

Мясные деликатесы из районов Новосибирской области

Мясные деликатесы из районов Новосибирской области

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Стоит присмотреться к мясным деликатесам. Цены на них выглядят разумными, а часть продукции можно перед покупкой даже попробовать. Колбасы, копченую грудинку, пастраму и прочие увлекательные вещи привезли предприятия из районов области, совсем не факт, что вы найдете их в обычных сетевых магазинах.

Носки и перчатки из верблюжьей шерсти

Носки и перчатки из верблюжьей шерсти

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Ряды продавцов продуктов немного разбавляют торговцы одеждой. Эти перчатки из верблюжьей шерсти не имеют отношения к местным сельхозпроизводителям, но в них точно будет проще пережить надвигающуюся зиму. Продаются по 500 рублей за пару.

Деревянные фигуры на ярмарке

Деревянные фигуры на ярмарке

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Посетители могут удовлетворить и потребность в прекрасном. Деревянные, не побоимся этого слова, скульптуры надолго запомнятся вам и вашим гостям (если вы купите их и установите на дачном участке, а то и прямо в прихожей, в квартире).

Ярмарка работает в эту субботу с 10:00 до 16:00, так что поездку туда лучше не откладывать. После продажи товара участники просто поедут домой, их ряды, как правило, начинают рядеть уже после двух часов дня.

Если вы решите провести этот погожий день не на ярмарке, то к вашим услугам обычные, постоянно работающие рынки города. На Центральном к тому же на этой неделе начал работать «Гастро-корт».

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