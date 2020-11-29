Диетологи назвали 5 фруктов, которые надо есть зимой

Перед каждой зимой закупаетесь витаминами, чтобы дожить до теплых дней? Пережить холода и сезон простуд можно и не налегая на добавки. Тем более что все необходимые полезные вещества и витамины есть в продуктах. Истину о том, что цитрусовые — богатый источник витамина С, забывать не стоит, но оказывается, что не одними апельсинами и лимонами можно помочь иммунитету и избежать авитаминоза. Вместе с диетологами мы составили рейтинг фруктов, которые стоит включить в рацион на ближайшие месяцы, учитывая сезонность и доступность.
5-е место — бананы
Это, наверное, самый неожиданный пункт рейтинга. Во многом из-за того, что бананы — уверенный источник углеводов, которые приведут к лишнему весу. Но если посмотреть на полезные компоненты, то в списке окажутся витамин B6, марганец и калий.
— Калий полезен для сердца. Он важен пожилым людям и спортсменам, потому что улучшает работу сердечно-сосудистой системы, — говорит диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. — Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Витамин B6, которого в
4-е место — цитрусовые
СЮЖЕТ
Цитрусовые, по мнению диетологов, достойны лишь четвертого места рейтинга. Оказаться выше им помешала аллергия, которую они вызывают у некоторых людей. В остальном это прекрасные фрукты для зимнего рациона, и не стоит от них отказываться, если у вас нет индивидуальной непереносимости.
— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет. Поэтому цитрусовые и едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный, — говорит Тамара Крамченинова. — Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Если вы хотите найти лучший источник этого витамина, то это будут лук и чеснок. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.
В цитрусовых также содержатся бета-каротин, витамины А и В6, но если вы хотите получить их из тех же апельсинов или грейпфрутов, придется есть их с кожурой. Впрочем, если не планируете устраивать экстремальные пищевые эксперименты, можно сделать цукаты. Они полезны и для зрения, и для общего тонуса. А если кого-то останавливает количество сахара в них, то можете быть спокойны. Во-первых, много цукатов не съешь, потому что они довольно своеобразны на вкус. Во-вторых, это в любом случае полезнее конфет и печенья.
3- место — гранат
Гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна этого фрукта рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.
— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — добавляет Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит витамина С). Гранаты будут помогать усваиваться железу в пище. Они полезны для женщин, особенно в осенне-зимний период, когда организм испытывает недостаток витаминов. Подойдут людям, которые хотят похудеть. В этом плане они безопасны, так как не слишком сладкие и переесть их достаточно сложно.
— Гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. В нём содержится полтора десятка аминокислот, необходимых для полноценной работы организма, при этом примерно половину из этих аминокислот, кроме граната, можно найти только в мясе, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.
Ольга Кузнецова — диетолог, кандидат медицинских наук.
2-е место — хурма
Первое, что приходит в голову при слове «хурма», — это то, что она вяжет. Такой эффект появляется из-за большого содержания танинов в этих фруктах. Танины используются в медицине как антибактериальное, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. Они укрепляют сосуды и помогают организму лучше усваивать витамин С. Но ценны эти плоды не только танинами.
— Хурма отвечает за иммунитет. В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет, — говорит Тамара Крамченинова. — Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля. Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две — три хурмы в день. Но беда в том, что она сезонная.
Растительные сахара в составе хурмы полезны для сердца и не вредят фигуре, бета-каротин стимулирует обновление клеток легких и бронхов, витамин РР помогает бороться с усталостью и участвует в выработке серотонина. Также хурма помогает, не применяя лекарств, нормализовать давление при начальной стадии гипертонии.
1-е место — груша
Первое место по полезности в зимнем рейтинге диетологи отдали грушам. Хотя витамина С в них сравнительно мало (всего 5,6% от суточной нормы в
— Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы.
— Груши, как и яблоки, можно поставить на первое место такого рейтинга за счет их питательной ценности. Они богаты клетчаткой, в них сохраняется больше витаминов, чем в тех же апельсинах, — добавляет Тамара Крамченинова. — Кроме того, они усиливают защитные функции организма, помогая бороться с кашлем и гриппом, облегчают состояние уже простуженного человека.
Также груши можно назвать природным лекарством при нарушении обмена веществ, головокружениях и усталости.
Может, проще пить витамины?
По поводу готовых витаминов врачи сходятся в одном: все необходимые микронутриенты можно получить из продуктов питания, и это будет лучше разных добавок. Да, на первый взгляд, витамины — это хорошо, потому что не все придерживаются здорового питания, и потребность в полезных веществах проще удовлетворить, приняв несколько таблеток. Но здесь может появиться риск регулярной передозировки витаминами, что спровоцирует негативные последствия. Если вы принимаете витамины и у вас появились проблемы со здоровьем, расскажите о добавках врачу. Даже когда кажется, что здесь нет никакой связи.
Кстати, витамины — это аптечные препараты, а не БАДы. Их должен назначать доктор, и даже не диетолог. Последний может только посоветовать пойти к врачу с определенным перечнем витаминов, проконсультироваться, можно ли их принимать, но не более того.
К чему может привести передозировка витаминами, мы расскажем в следующий раз, а пока давайте проверим, что вы знаете о вкусной и полезной еде. Этот короткий и простой тест мы сделали на основе материалов рубрики «Интересно про еду».