Диетологи назвали 5 фруктов, которые надо есть зимой

— Калий полезен для сердца. Он важен пожилым людям и спортсменам, потому что улучшает работу сердечно-сосудистой системы, — говорит диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. — Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

