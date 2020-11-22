Баклажан с секретом: в «Галерее» заработал брат грузинского ресторана из «Ауры» — там уже полный зал

«Баклажани» — проект той же команды (сейчас она называется консалтинговой группой «Ясно»), которая делала «Горячий цех», 22 Twenty two, а также целую линейку «национальных» ресторанов: «Чучвара», «Хочу Пури», «Хлеб и Нино» и ещё кое-чего. «Ясно» работает по принципу, освоенному в России Аркадием Новиковым, — когда одни люди придумывают концепции и воплощают их в работающие проекты, а другие дают на это деньги, становясь владельцами или совладельцами, но оперативное управление доверяя специалистам.



Отчасти именно поэтому в «Галерее» открылось заведение с другим названием — франшизу «Хочу Пури» на Новосибирск «Ясно» вроде как не продает, а все сейчас хотят именно грузинскую кухню. Другая версия состоит в том, что крупные ТЦ в принципе ревностно относятся к проектам, которые есть еще где-то. И пусть в меню будет почти то же самое, но название лучше иметь другое.



Как внутри



Место у «Баклажани» явно лучше, чем у старшего брата. Зал вытянулся вдоль стеклянной стены, которая частично отделяет помещение от атриума, частично и вовсе выходит на улицу Гоголя и Центральный рынок. В заведении много света — большая часть столиков стоит или вплотную у окна, или рядом.

