Баклажан с секретом: в «Галерее» заработал брат грузинского ресторана из «Ауры» — там уже полный зал

В «Галерее Новосибирск» открылся грузинский ресторан «Баклажани»
Пока одни закрывают рестораны, другие их открывают — так уж устроена жизнь в новосибирском общепите. В четверг вечером в ТРЦ «Галерея Новосибирск» заработал грузинский ресторанчик, который выглядит, как ближний родственник заведения в «Ауре». В чем причина этого сходства и чем новое заведение отличается от уже работающего, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Что за «Баклажани»
Новый ресторан «Баклажани» занял угол по соседству с фуд-кортом. Раньше здесь работало кафе-мороженое «Мастерская Джелато», и просто стояла часть столов «ресторанного дворика» торгового центра. Даже не особенно внимательный человек наверняка заметит сходство «Баклажани» с другим грузинским рестораном в ТЦ — «Хочу пури» из «Ауры». Это заведение смогло добиться практически невозможного в Новосибирске — там регулярно можно было встретить очередь из людей, которые смиренно ждали, пока освободится какой-нибудь столик. У обоих ресторанов, кстати, нет собственной уборной — пользоваться приходится туалетом торгового центра.
«Баклажани» — проект той же команды (сейчас она называется консалтинговой группой «Ясно»), которая делала «Горячий цех», 22 Twenty two, а также целую линейку «национальных» ресторанов: «Чучвара», «Хочу Пури», «Хлеб и Нино» и ещё кое-чего. «Ясно» работает по принципу, освоенному в России Аркадием Новиковым, — когда одни люди придумывают концепции и воплощают их в работающие проекты, а другие дают на это деньги, становясь владельцами или совладельцами, но оперативное управление доверяя специалистам.
Отчасти именно поэтому в «Галерее» открылось заведение с другим названием — франшизу «Хочу Пури» на Новосибирск «Ясно» вроде как не продает, а все сейчас хотят именно грузинскую кухню. Другая версия состоит в том, что крупные ТЦ в принципе ревностно относятся к проектам, которые есть еще где-то. И пусть в меню будет почти то же самое, но название лучше иметь другое.
Как внутри
Место у «Баклажани» явно лучше, чем у старшего брата. Зал вытянулся вдоль стеклянной стены, которая частично отделяет помещение от атриума, частично и вовсе выходит на улицу Гоголя и Центральный рынок. В заведении много света — большая часть столиков стоит или вплотную у окна, или рядом.
В открытой кухне джентльменский набор — дровяная печь для хачапури и хлеба, мангал, тандыр (формально это Средняя Азия, но у грузин есть похожая печь, которая называется тоне). Отдельно, в самом дальнем углу организован бар, но сесть у него не получится, такой опции здесь нет.
С потолка повсеместно свисает декоративная зелень, то там, то здесь по залу расставлены натурально небольшие деревья. Несмотря на довольно компактную планировку, в зале получилось сразу несколько разных зон и уголков, которые вместе производят впечатление единого целостного мира. Который начинается, кажется, уже за пару метров до дверей, потому что от фуд-корта ресторан также отделен стеклянной стеной. Сейчас, к слову, на фуд-корте пустота во имя борьбы с коронавирусом, так что кипящая с первого дня внутри ресторана жизнь выглядит еще более магнетически.
Чем там кормят и сколько это стоит
Назвавшись «Баклажани», создатели заведения всё же постарались соответствовать — меню начинается с целого разворота из блюд, где этот овощ оказывается или важным, или вообще единственным ингредиентом. Что-то выглядит вполне традиционно (как рулетики с сыром), что-то является попыткой переосмыслить рецепты, которые изначально имели к Грузии слабое отношение (как хрустящие баклажаны). В конце концов, всегда можно просто что-то (в данном случае маленькие хинкали) положить в баклажанную икру.
В остальном же любители игр типа «Найди 10 отличий» могут вооружиться меню «Хочу Пури» и сравнить его с младшим братом. Заметных отличий, прямо скажем, не так много — здесь также вас ждет приличный выбор хачапури и вариантов на эту тему, хинкали (как отдельные большие, так и маленькие — порциями), целый разворот посвящен мангалу.
Цены на большую часть блюд расположились между 300 и 500 рублей, то есть не очень плотный обед или ужин с недорогим напитком обойдутся как минимум рублей в 600. Но чтобы не чувствовать себя совсем уже стесненно, стоит приготовить хотя бы 1000 на человека. Бокал вина обойдется в 195 рублей.
Из занятных (и уже совсем не имеющих отношения к Грузии) штук можно отметить лимонады, которые здесь могут налить в специальный полиэтиленовый пакет с трубочкой. А чтобы такая упаковка смотрелась еще веселее, ее ставят в игрушечную тележку для магазинов. Но вообще, с таким пакетом можно потом отправиться фланировать по ТЦ.
Каково оно на вкус
Перед вами добротный, с отработанными вкусами, по-хорошему массовый проект, который совершенно не претендует на какие-то гастрономические открытия, неожиданные сочетания и прочее творчество. Не стоит ждать от него и какого-то глубокого погружения в этническую кухню. Это попытка поймать тот набор ожиданий, которые имеет посетитель крупного ТЦ, желающий люля-кебаб, хинкали и хачапури.
«Хрустящие баклажаны» для знакомого с оригиналом из Юго-Восточной Азии могут показаться пресноваты, но это прекрасная закуска под вино. Главное — не забывать зелень, которая здесь заменяет разом соус и приправы.
Суп на основе мацони (230 рублей) сейчас, конечно, не особо актуален, но, если что, имейте в виду — это вариация на тему окрошки, только какая-то более монотонная.
На люля-кебаб из баранины не стоит надеяться, как на единственное блюдо. Нет, сами люля сочны, и баранина в них ощущается ровно до той степени, чтобы понимать, какое мясо вы едите. Но порцию можно считать дегустационной. Так что если решите ударить по мясу, берите хотя бы два шашлыка. По умолчанию к мясу вам предложат дополнительно гарнир, но его роль может исполнить горстка хрустящей, маринованной красной капусты. Ее ровно столько, сколько нужно для того, чтобы уравновесить мощный мясной жир.
Баклажаны прокрались и в раздел десертов, правда, только на уровне формы. В меню есть занятная штука, которая действительно похожа на настоящий баклажан (который, правда, вырос на ветке томатов) — это нежный мусс с яблочным центром, который лежит на поляне из дробленого песочного печенья. Печеньем, к слову, лучше не пренебрегать — оно прекрасно сочетается с муссом, достаточно просто дать этим крошкам на него налипнуть.
В целом новый ресторан, похоже, ждет еще больший успех, чем «Хочу Пури» — новая, дополненная вариация в чем-то интересней старшего брата, может похвастаться видом из окна (уж что там видно — другой вопрос), да и сама «Галерея» имеет чуть лучшую транспортную доступность. Так что если что, приготовьтесь внутренне к необходимости постоять в очереди. По крайней мере, уже в первый день работы в обед в какой-то момент здесь практически кончились свободные места.
«Баклажани» — не единственный заметный проект, который его создатели решились запустить, несмотря на общее падение спроса. В октябре в реконструированном подсобном помещении за историческим домом на Красном проспекте, 22 открылся комплекс «Типография», который включает сразу шесть разных концепций.