Рестораторы на голодном пайке: общепит Новосибирска не досчитался в октябре 40% выручки

Новосибирские рестораторы потеряли больше 10 миллиардов
Октябрь оказался для ресторанного бизнеса в Новосибирске еще более трудным месяцем, чем сентябрь. После незначительного роста, связанного с отменой ограничений, обороты начали падать.
По данным Новосибирскстата, оборот общественного питания в Новосибирской области в октябре этого года составил чуть больше 2 миллиардов рублей. Это всего 60% от показателей за тот же месяц 2019 года и на 2,3% меньше, чем новосибирские кафе и рестораны смогли наторговать в сентябре 2020 года. В сентябре рестораторы заработали 63,4% выручки от суммы аналогичного месяца 2019 года.
Всего же с начала года индустрия общественного питания уже не досчиталась более 10 миллиардов рублей выручки. Оборот за первые 10 месяцев этого года составил 18,8 миллиарда рублей — это 63,8% от аналогичного показателя 2019 года.
Нужно отметить, что в октябре рестораторы практически не испытывали каких-то административных ограничений — запрет на работу после 24:00 вступил в силу только 26 октября. А запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах начал действовать лишь на этой неделе. Другими словами, показатели ноября могут быть еще хуже.
Новосибирские рестораторы уже обратились к местным властям с просьбой о компенсации затрат на коммунальные платежи во время вынужденного простоя. Также они хотят, чтобы заведения вновь работали в привычное время, в городе ввели систему QR-кодов по опыту Москвы, общепиту облегчили налоговые выплаты.