Рестораторы на голодном пайке: общепит Новосибирска не досчитался в октябре 40% выручки

Октябрь оказался для ресторанного бизнеса в Новосибирске еще более трудным месяцем, чем сентябрь. После незначительного роста, связанного с отменой ограничений, обороты начали падать.



По данным Новосибирскстата, оборот общественного питания в Новосибирской области в октябре этого года составил чуть больше 2 миллиардов рублей. Это всего 60% от показателей за тот же месяц 2019 года и на 2,3% меньше, чем новосибирские кафе и рестораны смогли наторговать в сентябре 2020 года. В сентябре рестораторы заработали 63,4% выручки от суммы аналогичного месяца 2019 года.