Генерал Бастрыкин потребовал наказать беспечную мать в Новосибирске — она заперла ребенка без еды на два дня

Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела на сибирячку, которая оставила своего
— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по
Напомним, мальчика вытащили из квартиры с помощью альпинистского снаряжения, до передачи полиции ему оказали психологическую помощь. Выяснилось, что ребенок вместе с матерью переехали в Новосибирск из соседнего региона примерно месяц назад и жили в съемной квартире.
За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего УК предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, до 440 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ. Суд также может назначить до пяти лет реального лишения свободы.
Осенью прошлого года в Новосибирске спасатели открыли квартиру, в которой заперся