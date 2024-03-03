Генерал Бастрыкин потребовал наказать беспечную мать в Новосибирске — она заперла ребенка без еды на два дня

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего УК предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, до 440 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ. Суд также может назначить до пяти лет реального лишения свободы.



Осенью прошлого года в Новосибирске спасатели открыли квартиру, в которой заперся 3-летний ребенок.

