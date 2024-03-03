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Генерал Бастрыкин потребовал наказать беспечную мать в Новосибирске — она заперла ребенка без еды на два дня

Глава СКР усмотрел основания для возбуждения дела из-за неисполнения обязанностей по воспитанию

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Спасатели попали в квартиру через балкон

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Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела на сибирячку, которая оставила своего 9-летнего ребенка на два дня в запертой квартире в Новосибирске без присмотра и еды. Звавшего на помощь из окна мальчика накануне вызволили спасатели МАСС. Сейчас он помещен в центр временного содержания. Центральный аппарат СК взял на контроль работу новосибирских следователей по данному инциденту.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования, — говорится в сообщении СУ СК РФ по НСО.

Напомним, мальчика вытащили из квартиры с помощью альпинистского снаряжения, до передачи полиции ему оказали психологическую помощь. Выяснилось, что ребенок вместе с матерью переехали в Новосибирск из соседнего региона примерно месяц назад и жили в съемной квартире.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего УК предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, до 440 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ. Суд также может назначить до пяти лет реального лишения свободы.

Осенью прошлого года в Новосибирске спасатели открыли квартиру, в которой заперся 3-летний ребенок.

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