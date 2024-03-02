Спасатели вызволили из квартиры в Новосибирске 9-летнего ребенка — он сильно хотел есть и звал на помощь

1 марта спасатели вытащили из квартиры на улице Сиреневой в Новосибирске запертого 9-летнего ребенка.
Как сообщает Telegram-канал службы МАСС, ребенок звал на помощь. По его словам, он двое суток находился один и сильно хотел есть, где родители — не знал. Спасатели попали в помещение при помощи альпинистского снаряжения.
— Ребенку была оказана психологическая помощь до передачи сотрудникам полиции, — сказано в публикации.
НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД и СУ СК по Новосибирской области.
Ранее пожарные спасли ребенка с крыши горящего частного дома в Новосибирске.