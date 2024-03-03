«Мать оставила без пищи»: мальчика, который звал на помощь в квартире, отправили в центр временного содержания

В Новосибирске мальчика, которого вытащили из квартиры спасатели, поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. О том, где сейчас находится ребенок, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка в городе организовали доследственную проверку. Специалисты установили, что несовершеннолетний остался без присмотра в жилье 29 февраля.
— 29.02.2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи, — сообщили в ведомстве.
В сообщении сказано, что следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Специалисты также проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, по результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.
Как ранее рассказали в службе МАСС запертого ребенка вызволили спасатели из квартиры на улице Сиреневой 1 марта, мальчик звал на помощь. По словам ребенка, он двое суток находился один и сильно хотел есть, но не знал, где находятся родители.
9-летнего мальчика вытащили из квартиры с помощью альпинистского снаряжения, до передачи полиции ему оказали психологическую помощь. Выяснилось, что ребенок вместе с матерью переехали в Новосибирск из соседнего региона примерно месяц назад и жили в съемной квартире.
Осенью прошлого года в Новосибирске спасатели открыли квартиру, в которой заперся 3-летний ребёнок. Он закрыл дверь на задвижку, пока родители ходили выносить мусор.