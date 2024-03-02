Переехали около месяца назад: стало известно, с кем жил 9-летний мальчик, который звал на помощь в квартире

Мальчик, который заявил, что двое суток находился один в квартире на Сиреневой, жил с мамой. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Ранее стало известно, что 9-летнего мальчика, звавшего на помощь, спасатели вытащили из квартиры, использовав альпинистское снаряжение. По его словам, он был сильно голоден, где его родители — не знал. Как отметили в МАСС, до передачи полиции ребенку оказали психологическую помощь.
В МВД подтвердили, что сотрудникам поступало сообщение о случившемся: полицейские выезжали на место.
По информации пресс-службы, примерно месяц назад мать вместе с сыном переехали в Новосибирск из соседнего региона — они жили в съемной квартире. Местонахождение женщины было установлено. Ее должны опросить и привлечь к ответственности.
Ранее пожарные спасли ребенка с крыши горящего частного дома в Новосибирске.