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Переехали около месяца назад: стало известно, с кем жил 9-летний мальчик, который звал на помощь в квартире

Запертый ребенок не знал, где его родители

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До передачи полицейским ребенку оказали психологическую помощь

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Мальчик, который заявил, что двое суток находился один в квартире на Сиреневой, жил с мамой. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее стало известно, что 9-летнего мальчика, звавшего на помощь, спасатели вытащили из квартиры, использовав альпинистское снаряжение. По его словам, он был сильно голоден, где его родители — не знал. Как отметили в МАСС, до передачи полиции ребенку оказали психологическую помощь.

В МВД подтвердили, что сотрудникам поступало сообщение о случившемся: полицейские выезжали на место.

По информации пресс-службы, примерно месяц назад мать вместе с сыном переехали в Новосибирск из соседнего региона — они жили в съемной квартире. Местонахождение женщины было установлено. Ее должны опросить и привлечь к ответственности.

Ранее пожарные спасли ребенка с крыши горящего частного дома в Новосибирске.

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