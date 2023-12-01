Вот это скорость! Мать-одиночка впервые поехала за границу, встретила миллиардера и родила ему 21 ребенка за 3 года

Эта история началась как в модернизированной сказке о Золушке. Москвичка Кристина Гагаркина воспитывала дочь одна. В 2019 году одинокая мама решила съездить к морю в Батуми. Там, как водится, простая девушка встретила принца, владельца сети отелей и торговых центров, турецкого миллиардера Галипа Озтюрка. Есть в этой истории кое-что необычное. Например, 33-летняя разница в возрасте влюбленных, общее желание иметь более ста кровных детей и темное прошлое нашего немолодого принца. Редакция Городских порталов решила вспомнить историю необычной любви.
Интересный факт — для 22-летней Кристины это была первая и, несомненно, довольно удачная заграничная поездка. Она решила пойти встретить закат в ресторане на берегу моря, где и впервые увидела своего будущего мужа.
— Мы с Викой (старшая дочь Кристины. — Прим. ред.) жили в Москве, но часто путешествовали по России, много ездили в Сочи. В тот период я постоянно была на работе и мечтала проводить больше времени с дочерью, мечтала стать воспитателем детского сада, — вспоминает теперь уже многодетная мама.
Роман развивался стремительно: влюбленные сразу начали жить вместе — Кристина и ее маленькая дочь Вика переехали в Батуми, чтобы быть с Галипом. Вскоре пара поженилась.
— Она была именно той женщиной, которую я всегда хотел видеть рядом с собой. Настоящий неограненный алмаз. Я сразу заметил, какое у нее чистое и доброе сердце, — с любовью говорил о жене бизнесмен.
Кстати, Кристина уже не раз обжигалась об отношения с мужчинами. В 17 лет она родила дочь Вику, но отношения с папой девочки не сложились. Но Кристина не унывала, никогда не жаловалась и была очень жизнерадостной, несмотря на все трудности.
Встретив настоящую любовь, женщина пообещала рожать своему избраннику по одному ребенку каждый год. Однако вскоре супруги поняли, что Кристина не сможет постоянно рожать, и начали обращаться за помощью к суррогатным мамам. Теперь семья с 22 детьми живет в Батуми. Известно, что пара потратила более 168 тысяч евро на суррогатных матерей в период с марта 2020 года по июль 2021 года и тратит более 90 тысяч евро в год на 16 нянь с проживанием.
Многодетность и деньги
Няни пары работают по плавающему графику: четыре рабочих дня, два выходных и все с проживанием, со спальнями рядом с детьми и собственной кухней.
— В течение дня, конечно, за конкретного ребенка отвечает конкретный человек. Но в течение недели няни меняются, — объясняла Кристина интересующимся в социальных сетях.
Одна из подписчиц спросила, может ли мать «качественно проводить время» с каждым из своих многочисленных детей, на что она ответила: «Много раз меня спрашивали, как мне хватает времени на каждого ребенка, уделяю ли я время каждому из них».
— Да. У нас особая связь с каждым ребенком. Я желаю каждому родителю иметь возможность проводить всё свое время со своими детьми, потому что это самое главное в жизни, — резюмировала многодетная мама.
Немного цифр про суррогатное материнство — стоимость каждой беременности составляет около 9707 долларов (около 890 тыс. руб.).
— Клиника в Батуми подбирает нам суррогатных матерей и берёт на себя всю ответственность за процесс. Мы лично не знакомы с суррогатными матерями и не имеем с ними прямых контактов, чтобы избежать проблем после беременности. Всё общение происходит через клинику, мы следим только за показателями здоровья, я составляю для мам диетическое меню, чтобы питание было полноценным, смотрю результаты анализов, — объясняла в социальных сетях Озтюрк.
У пары появилось много детей, и Кристина объяснила: «Я сама родила старшую дочь Вику шесть лет назад. Остальные дети генетически наши от нас с мужем, но вынашивались суррогатными матерями». Между тем Кристина не исключает возможности рождения большего числа детей биологическим путем, но говорит, что в данный момент это «непрактично» с таким большим количеством маленьких детей.
Кристина утверждает, что большую часть ежедневного ухода за детьми она выполняет сама и каждый день уделяет внимание и заботу своим малышам. Однако она также признала, что уход за таким большим количеством детей одновременно оказался труднее, чем она думала.
— Каждую няню при приеме на работу обучаю самостоятельно — никакая самодеятельность не допускается, воспитание детей строго по моим указаниям. Например, если ребенок начнет плакать, я запрещаю вам брать его на руки». Вместо этого она сказала, что ребенка следует «отвлечь», чтобы «успокоиться», — рассказывает свои правила воспитания многодетная мама.
Она также требует, чтобы няни фотографировали грязный подгузник каждого ребенка, чтобы она могла определить, «хорошего ли цвета и консистенции его содержимое». Она добавила, что ее старшая дочь часто помогает ей ухаживать за младенцами, и сказала, что ей нравится быть рядом и помогать.
Карета превратилась в тыкву?
Но 31 мая 2022 года основатель Metro Holding, бизнесмен и многодетный отец Галип Озтюрк был арестован в Батуми по обвинению в «приобретении и хранении наркотиков в большом количестве». Батумский городской суд признал турецкого бизнесмена виновным в незаконном приобретении-хранении психотропных и наркотических веществ и приговорил к 8 годам тюрьмы. Озтюрк себя виновным не признаёт, защита собирается обжаловать приговор в апелляционном суде.
В апреле этого года начался еще один процесс против Озтюрка, связанный с финансовыми правонарушениями. В заявлении Главной прокуратуры Грузии говорится, что в результате 5-часового обыска в доме Галипа Озтюрка было изъято более 7 килограммов кокаина.
Кстати, Озтюрк бежал в Грузию, гражданином которой он является, после того как в Турции его приговорили к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству. В 2018 году после того, как апелляционный суд утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году.
— Чувство одиночества не покидает меня даже при таком большом количестве близких людей вокруг. Я привыкла, что мой муж всегда дома, всегда рядом. Поскольку Галип последние несколько лет работал исключительно дома, мы постоянно проводили время вместе в течение дня. Ночью, когда детей укладывали спать, мы без умолку болтали, — эмоционально написала Кристина в социальных сетях.
Кристина, как и подобает настоящей матери-героини, проходит через трудности стоически. Воспитывает детей и скучает по мужу. Сложнее всего, по словам многодетной мамы, было объяснить детям, почему папа больше не кормит их по вечерам хлебом с йогуртом.
Один из сыновей семьи Озтюрк Мустафа загадал на день рождения, когда задувал свечу, встречу с папой. Кристина поделилась, что взяла сына на свидание, и это были «самые долгожданные 24 часа».
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