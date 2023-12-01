Вот это скорость! Мать-одиночка впервые поехала за границу, встретила миллиардера и родила ему 21 ребенка за 3 года

Интересный факт — для 22-летней Кристины это была первая и, несомненно, довольно удачная заграничная поездка. Она решила пойти встретить закат в ресторане на берегу моря, где и впервые увидела своего будущего мужа.

— Мы с Викой (старшая дочь Кристины. — Прим. ред.) жили в Москве, но часто путешествовали по России, много ездили в Сочи. В тот период я постоянно была на работе и мечтала проводить больше времени с дочерью, мечтала стать воспитателем детского сада, — вспоминает теперь уже многодетная мама.