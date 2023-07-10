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«Правило трех S»: секрет воспитания детей от богачей из Forbes, который доступен каждому родителю, — просто попробуйте

Научить финансовой грамотности с детства очень важно. Иначе постоянных кредитов и долгов не избежать

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Начинать давать карманные деньги детям эксперты советуют с 5 лет

Начинать давать карманные деньги детям эксперты советуют с 5 лет

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Пусть наши дети будут лучше, умнее и богаче, чем мы. Думаем, не найдется любящего родителя, который поспорит с этим утверждением. И это нормально — время меняется, и каждое поколение всегда будет более продвинуто, чем предыдущее. От родителей зависит далеко не всё, но многое. Например, с ранних лет можно научить ребенка финансовой грамотности, чтобы в будущем у него не возникло идеи взять микрозайм на более крутую модель телефона или брендовую кепку. Наши коллеги из MarieClaire узнали правило распределения финансов у тех, кто в этом спец (оно пригодится не только детям, но и взрослым).

С самых низов

Финансовый советник Ольга Райкес рассказывает, если ребенку с детства понятно, что у него всё будет, он просто поплывет по течению и не поймет, как достигаются цели и зарабатываются большие деньги. С позиции финансового воспитания лучше начинать восхождение с начальных позиций. Например, чтобы грамотно управлять компанией, которая достанется по наследству, полезно лично проиграть каждую роль.

Важно дать ребенку набить свои шишки, чтобы в следующий раз он смог найти альтернативное и более эффективное решение.

«Правило трех S»

У бизнесменов существует правило трех S: Spend, Save, Share, что переводим как «Тратить, копить, делиться». Это значит, распоряжаясь деньгами, 70% дохода нужно тратить, 25% — откладывать, а 5% — делиться (например, отдавать на благотворительность или помогать близким).

Этот метод описал в своей книге о финансовой грамотности для детей Адам Хо — самый молодой миллионер из Сингапура. Для детского бюджета это выглядит так: 70% на повседневные нужды (еда, мелкие покупки, транспорт), 20–25% отложить на нерегулярные покупки и хотелки (новый гаджет, дорогие кеды), а 5–10% оставить для подарков друзьям и родственникам.

Чтобы приучить сына или дочь распоряжаться финансами, купите специальную копилку или сделайте ее сами. В ней должно быть 3 емкости, в каждую из которых кладутся деньги на разные цели. В одну — на расходы, в другую — для накоплений, в третью — на благотворительность. Каждую неделю вместе с ребенком распределяйте его финансы по этим копилкам.

Сами моют посуду

У современных богачей другие взгляды на воспитание, чем несколько поколений назад. Никакой роскошной жизни и послушной прислуги, которая заглядывает в рот. Недавно мы узнали, как растит своих детей один из самых богатых людей в мире, Марк Цукерберг.

Миллиардер женат на своей давней подруге Присцилле Чан. У пары трое детей — все девочки: Максима, Августа, а в этом году родилась третья малышка, Аурелия Чан Цукерберг. Модель воспитания наследников Марк Цукерберг перенял от своих родителей, которым удалось вырастить успешного человека. Завесу тайны, как сделать ребенка амбициозным, целеустремленным и уверенным, приоткрыл отец Марка — Эдвард Цукерберг.

По мнению отца одного из самых успешных людей на земле, авторитет и родительские амбиции не должны мешать здоровому детству, полному открытий и приключений.

— Один из лучших советов, который я могу дать, касается того, во что мы с женой всегда верили, в своих детей. Не навязывайте свое мнение детям и не пытайтесь направить их жизнь в заданное русло. Вместо этого узнавайте об их сильных сторонах, поддерживайте и развивайте их увлечения, — считает доктор Цукерберг.

Отец и мать Марка радовались достижениям сына, хвалили и поощряли успехи. Всегда отзывались о нём позитивно, подчеркивая сильные стороны его натуры, и не критиковали за слабые, например необщительность и стеснительность в подростковом возрасте.

Отец миллиардера советует стимулировать детский интерес к гаджетам и давать им возможность доступа к ним, конечно, под контролем взрослых.

— Мои дети выросли в офисе, где у всех были компьютеры. Есть преимущества в знакомстве с компьютером в раннем возрасте. Отсюда во многом развился интерес Марка к технологиям, — пояснил Эдвард.

Интересно, что, когда Марк познакомился со своей будущей женой, она поставила ему ряд условий, одно из них — всегда находить время на еженедельное свидание только вдвоем. Этого правила супруги придерживаются до сих пор.

Присцилла выросла в иерархической семье с железной дисциплиной. Поэтому у дочерей миллиардера есть круг обязательных домашних дел, которые за них не выполнят другие люди. Лень или плохое настроение родители в расчет не берут, надо — значит надо. Например, девочки сами моют посуду.

Чем отличаются богатые от бедных?

Автор бестселлера «Будет ли ваш ребенок бедным или богатым?» Томас Корли на протяжении 5 лет наблюдал за ежедневным бытом 233 богачей и 128 бедняков. Все отличия и особенности исследователь подробно фиксировал и составил список привычек, которые нужно развивать с самого детства, чтобы стать успешным.

Томас Корли — финансовый советник, публицист, исследователь.

  • Например, он выяснил, что 63% детей, которые впоследствии стали миллионерами, родители заставляли читать две или более нехудожественные книги в месяц;
  • также, по наблюдениям Томаса, только 6% богатых верят в выигрыш в лотерею, тогда как у бедных этот процент составил 77%;
  • интересно, что даже лишний вес играет роль: только 21 % богатых имели свыше 15 килограммов избыточного веса по сравнению с 66% бедных;
  • сидеть в интернете часами — тоже привычка бедных. 63% богатых людей используют Сеть для развлечения менее часа в день, а вот 74% бедных тратили на это более одного часа в день;
  • та же история и с телевизором. 67% богатых смотрели телевизор менее одного часа в день по сравнению с 23% бедных. 9% богатых смотрели реалити-шоу по сравнению с 78% бедняков;
  • социальная активность тоже косвенно помогает стать богаче: 83% богачей участвовали в школьных мероприятиях своих детей по сравнению с 13% бедняков;
  • состоятельные люди чаще слушают аудиокниги — 63% богатых используют именно такой досуг во время дальних поездок;
  • также успешные люди (79%) уверены, что признание и деньги приходят к самым настойчивым. А вот те, у кого мало денег, чаще думают, что богатым просто повезло и если ты родился в бедной семье, то уже ничего не исправить;
  • 95% миллионеров занимались фитнесом более 30 минут в день 4 дня в неделю. Только 23% бедняков поступали так же;
  • состоятельные люди гораздо чаще смотрят на жизнь позитивно (63%), а вот менее финансово успешные в большинстве случаев (94%) имеют негативный настрой;
  • абсолютно у каждого миллионера был наставник в карьере, а вот у бедняков этот процент стремится к нулю.

Автор исследования сделал вывод, что бедные бедны частично из-за того, что привычки они перенимают у своих родителей, которые тоже добились в жизни немногого. С этим можно поспорить, так как есть еще много факторов, влияющих на то, добьется ли человек в жизни успеха. Но принять к сведению лишним, скорее всего, не будет.

Томас Корли уверяет: даже если строго следовать хотя бы одной или двум привычкам состоятельных и успешных людей в течение 6 месяцев, можно уже добиться значительного прогресса. Попробуем?

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