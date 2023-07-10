«Правило трех S»: секрет воспитания детей от богачей из Forbes, который доступен каждому родителю, — просто попробуйте

С самых низов

Финансовый советник Ольга Райкес рассказывает, если ребенку с детства понятно, что у него всё будет, он просто поплывет по течению и не поймет, как достигаются цели и зарабатываются большие деньги. С позиции финансового воспитания лучше начинать восхождение с начальных позиций. Например, чтобы грамотно управлять компанией, которая достанется по наследству, полезно лично проиграть каждую роль.

Важно дать ребенку набить свои шишки, чтобы в следующий раз он смог найти альтернативное и более эффективное решение.