Пелагея поделилась милыми фотографиями дочери из зоопарка — смотрим трогательные кадры

— С Днем матери вас! Пусть всегда ваши детки, маленькие и большие, радуют вас успехами, а их любовь и благодарность делает вашу жизнь прекрасной! — написала исполнительница.



В сторис Пелагея поделилась видео, на котором они с дочерью гуляют по зоопарку.