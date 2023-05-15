Пелагея поделилась милыми фотографиями дочери из зоопарка — смотрим трогательные кадры

Пелагея опубликовала в Instagram* (деятельность запрещена в РФ) фотографии и видео с дочерью Таисией — на них певица с дочкой проводят выходной в зоопарке.
В посте Пелагея поздравила подписчиц с Днем матери:
— С Днем матери вас! Пусть всегда ваши детки, маленькие и большие, радуют вас успехами, а их любовь и благодарность делает вашу жизнь прекрасной! — написала исполнительница.
В сторис Пелагея поделилась видео, на котором они с дочерью гуляют по зоопарку.
«Девчуля с характером, видно», «Ой как люблю я этих девчонок», «Господи, какое она очарованье! Какая у вас милейшая доченька», «Вот она, улыбка всей детской жизни» — написали подписчики в комментариях к посту.
Пелагея нечасто делится в соцсетях моментами из личной жизни. После развода с Иваном Телегиным какое-то время сибирячка выкладывала только фотографии с работы.
В октябре в семье певицы случилось пополнение — щенок по имени Войс. Первый день собаки в новом доме Пелагея показала в своем телеграм-канале. Войс стал подарком для Таси, щенка принесли ей в подарочной коробке.
Летом Пелагея прилетала в Новосибирск — певица рассказала, как проводит время в родном городе.
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