Пелагея поделилась домашним фото без косметики и в обнимку с дочкой — смотрим милый кадр

Пелагея опубликовала в социальной сети Instagram* уютное фото с дочерью Таисией — в кадре певица без макияжа в домашнем халате. За долгое время Пелагея впервые поделилась личным, после развода с Иваном Телегиным сибирячка демонстрировала в соцсетях только рабочие моменты.
«Дома после съемок», — подписала Пелагея фотографию. Поклонники начали писать под постом комплименты.
«Такие прелестные девчонки», «Уютные такие, красивые», «Мои самые любимые, как я вас люблю, какие хорошие», «Обожаю домашнюю Пелагеюшку! Красавица! Тасенька — просто чудо!», — пишут подписчики и отмечают, что рады видеть Тасю.
В октябре в семье певицы случилось пополнение — щенок по имени Войс. Первый день собаки в новом доме Пелагея показала в своем телеграм-канале. Войс стал подарком для Таси, щенка принесли ей в подарочной коробке. Породу собаки Пелагея не назвала, можно лишь предположить, что это пудель или мальтипу — очень модная порода собаки.
Летом Пелагея прилетала в Новосибирск — певица рассказала, как проводит время в родном городе.
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