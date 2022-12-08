Пелагея поделилась домашним фото без косметики и в обнимку с дочкой — смотрим милый кадр

В октябре в семье певицы случилось пополнение — щенок по имени Войс. Первый день собаки в новом доме Пелагея показала в своем телеграм-канале. Войс стал подарком для Таси, щенка принесли ей в подарочной коробке. Породу собаки Пелагея не назвала, можно лишь предположить, что это пудель или мальтипу — очень модная порода собаки.

