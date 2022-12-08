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Обзор

Пелагея поделилась домашним фото без косметики и в обнимку с дочкой — смотрим милый кадр

После развода с Иваном Телегиным певица стала реже демонстрировать на публику личную жизнь

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Пелагея и ее дочь Таисия

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Пелагея опубликовала в социальной сети Instagram* уютное фото с дочерью Таисией — в кадре певица без макияжа в домашнем халате. За долгое время Пелагея впервые поделилась личным, после развода с Иваном Телегиным сибирячка демонстрировала в соцсетях только рабочие моменты.

«Дома после съемок», — подписала Пелагея фотографию. Поклонники начали писать под постом комплименты.

«Такие прелестные девчонки», «Уютные такие, красивые», «Мои самые любимые, как я вас люблю, какие хорошие», «Обожаю домашнюю Пелагеюшку! Красавица! Тасенька — просто чудо!», — пишут подписчики и отмечают, что рады видеть Тасю.

Щенка назвали Войсом

Щенка назвали Войсом

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В октябре в семье певицы случилось пополнение — щенок по имени Войс. Первый день собаки в новом доме Пелагея показала в своем телеграм-канале. Войс стал подарком для Таси, щенка принесли ей в подарочной коробке. Породу собаки Пелагея не назвала, можно лишь предположить, что это пудель или мальтипу — очень модная порода собаки.

Летом Пелагея прилетала в Новосибирск — певица рассказала, как проводит время в родном городе.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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