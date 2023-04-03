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Власти НСО упростили способ получения пособия на третьего ребенка: что изменилось

Речь идет о ежемесячной выплате

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Обращаться за пособием можно через МФЦ, портал Госуслуги или центры социальной поддержки населения

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Правительство Новосибирской области 3 апреля упростили порядок получения пособия для многодетных семей.

Речь идёт о ежемесячной выплате на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, рассказала министр труда социального развития региона Елена Бахарева.

— Согласно новому порядку, для получения обозначенной ежемесячной выплаты исключается условие о наличии статуса многодетной семьи. Таким образом, семья при рождении третьего ребенка может не получать удостоверение многодетной — дополнительное подтверждение этого статуса для назначения пособия не нужно. В целом механизм назначения выплаты не изменяется, — уточнила Бахарева.

Размер ежемесячного пособия на третьего и последующего ребенка в Новосибирской области составляет 1 МРОТ. Согласно данным постановления об выплатах, пособие положено семьям, чей среднедушевой доход не превышает среднедушевой доход населения области.

К 2025 году в России выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличат в 1,5 раза. О таких планах 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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