Декретные, больничные и детские пособия в России вырастут в полтора раза

— Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без лишней бюрократии, — отметил Мишустин. — И для этого с текущего года мы создали новую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования, ввели единый тариф страховых взносов. За счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.