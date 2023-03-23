СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 76.96
eur 82.97
СрочноСмертельное ДТП с «Ладой»
Все новости
Все новости
Подробности

Декретные, больничные и детские пособия в России вырастут в полтора раза

Об этом заявил Михаил Мишустин во время отчета правительства

1 341

В 2023 году пособие по уходу за ребенком не может превышать 33 281 рубль в месяц

Поделиться

К 2025 году в России выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время выступления на годовом отчете правительства.

— Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без лишней бюрократии, — отметил Мишустин. — И для этого с текущего года мы создали новую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования, ввели единый тариф страховых взносов. За счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.

Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком и в случае временной нетрудоспособности зависят напрямую от доходов получателя. При этом существует потолок: например, выплата по беременности и родам не может быть более 530 976 рублей за весь период нетрудоспособности, по уходу за ребенком до полутора лет — не более 33 281 рубля в месяц.

Мы следим за отчетом правительства в режиме онлайн — подключайтесь к нашей трансляции, если хотите быть в курсе всего, что там обсуждают прямо сейчас.

Михаил МишустинПособияВыплаты и пособияДекретныеБольничныйДеньги
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter