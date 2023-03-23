Декретные, больничные и детские пособия в России вырастут в полтора раза

К 2025 году в России выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время выступления на годовом отчете правительства.
— Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без лишней бюрократии, — отметил Мишустин. — И для этого с текущего года мы создали новую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования, ввели единый тариф страховых взносов. За счет чего к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.
Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком и в случае временной нетрудоспособности зависят напрямую от доходов получателя. При этом существует потолок: например, выплата по беременности и родам не может быть более
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