Еще и программист? СМИ пишут, что 10-летняя Алиса Теплякова учится сразу в двух вузах, а ее младший брат тоже уже студент

Интерес к семье Тепляковых не утихает, но, кажется, даже сам эпатажный отец семейства устал от излишнего внимания к своим детям. Это объясняет секретность, которой теперь окутано обучение его наследников, возможно, сказался скандальный опыт с поступлением девятилетней Алисы в МГУ. Ряд СМИ пишет о том, что Алиса и ее младший брат поступили в белорусский вуз и будут учиться там на программистов. Наши коллеги из Woman.ru пытались разобраться, так ли это на самом деле.
В прошлом году о семье Тепляковых заговорила вся страна. Тогда их девятилетняя дочь-вундеркинд окончила школу и поступила в МГУ. История Алисы Тепляковой и обстоятельства ее воспитания стали предметом широкого обсуждения российских СМИ. Кроме Алисы, в семье есть и другой уникальный мальчик с необычным именем Хеймдаль. Тогда было известно, что отец тоже готовит его к поступлению в вуз, несмотря на восьмилетний возраст. О мальчике известно, что в 2021 году он окончил девятый класс, а уже в 2022 году завершил программу школьного образования.
Учатся сразу в двух вузах?
Правда история с МГУ завершилась скандалом — Алиса ушла из вуза, где училась на факультете психологии, и, по данным СМИ, поступила в педагогический университет. Пресс-служба МПГУ не дает комментариев на эту тему, помня скандальное, но короткое обучение Алисы в МГУ.
Вместе с девочкой вступительные экзамены в один из российских вузов (родители не раскрывают в какой) сдал и ее восьмилетний брат Хеймдаль, который тоже делает большие успехи. Эту зимнюю сессию Тепляковы-младшие сдавали вместе. В своем личном блоге отец юных вундеркиндов, Евгений Тепляков рассказал, как прошли вузовские испытания.
По его словам, одному ребенку довелось сдать около 20 зачетов и
— Результаты подтверждают, что восьми-, девяти- и десятилетние дети не просто могут учиться в вузе, но и с успехом это делают, — подчеркнул Тепляков-старший.
Предметы, которые сдавали Алиса и Хеймдаль, оказались не самыми простыми. В их числе: история, философия, физика, информатика, политология и экономика.
Как пишет белорусское издание Mogilev.media, нашумевшие российские вундеркинды также учатся на первом курсе Могилевского белорусско-российского университета. Гениальные брат и сестра числятся на первом курсе, Алиса — в группе АСОИЗ-221, специальность «автоматизированные системы обработки информации», заочная форма обучения. Хеймдаль — в группе ЭМЗ-221, его специальность — «электронный маркетинг», обучение также заочное. Сообщается, что в вузе гениальные дети семьи Тепляковых не появлялись, их не видели ни на одной сессии.
Подтвердить эту информацию может только само учебное заведение, но вряд ли оно решится на это. Ведь нарваться на скандал с Евгением очень легко. А вот выбор страны совсем не удивляет. Ведь сам Евгений родом из Шклова — это как раз город в Могилевской области Белоруссии.
Много не надо
Семья Тепляковых, состоящая из девяти человек, живет в однокомнатной квартире. Многодетные родители отдают все силы и время на воспитание семерых вундеркиндов: Тепляковы уже много лет не работают в обычном смысле этого слова. Евгений неоднократно рассказывал, что его основная деятельность — воспитатель и учитель домашней школы. Он самостоятельно обучает своих наследников и следит за их подготовкой ко всем необходимым экзаменам. Школьная программа детям дается легко, а отец получает за это 70 тысяч рублей ежемесячно.
На одежду, обувь и развлечения Тепляковы стараются не тратиться. И дело не в экономии, а в идеологии. Еще когда глава семьи учился в аспирантуре и жил в Китае, он решил, что больше не хочет подстраиваться под общепринятые стандарты и гнаться за роскошью. Как отмечает сам Евгений, когда-то начинающий айтишник с дипломом психолога зарабатывал по несколько тысяч долларов в месяц. Вот только деньги для него не имеют никакой ценности. Во-первых, он считает, что всем необходимым многодетные семьи обязано обеспечить государство. А во-вторых, нужно учиться довольствоваться малым и искать всевозможные выгоды, о которых большинство россиян почему-то не знает.
Ранее в Сети судачили о больших гонорарах, которые получают Тепляковы за съемки в телепередачах. Однако родители опровергли слухи в одном из своих постов. Они говорят, что не получали деньги за участие в ТВ-шоу. А материальную помощь получают только в виде госпособий, которые положены многодетным.
— Тепляковы на текущий момент ни разу не участвовали в съемках с оплатой. Но тем не менее детям дарили электронные устройства и другие подарки, за что большое спасибо. К съемкам это не имеет отношения, — делятся они в блоге.
Жена — жертва или соратник?
Журналисты и блогеры часто представляют Наталью Теплякову в роли жертвы мужа-тирана, который усадил дома и заставил рожать почти без перерыва. Но высказывания женщины опровергают это мнение: Наталья — соратница и сподвижница, а может быть, и движущая сила этой многодетной семьи.
Общество упрекает Евгения в том, что он неоднократно утверждал, будто его жене много не надо. Она не пользуется косметикой, духами, не хочет шубу или машину.
— Ей приятнее получить книгу по искусству. Или цветок в горшке, потому как живой, а срезанные розы она не любит: ей их жалко, — писал Евгений в блоге.
Многодетная мать мечтает лишь об одном: почитать в тишине, а младенцы не дают. И еще бы хорошо иметь помощницу по хозяйству, вздыхает Наталья.
Что думает эксперт
— В чем секрет успеха этой неординарной семьи? Как правило, здесь работают несколько факторов. А самый главный, пожалуй, то, что семья устойчива в своих ценностях, у взрослых одни ориентиры, есть четкое понимание того, что они хотят, и совместными усилиями идут к одной цели, — считает психотерапевт Екатерина Верченова.
Также, по мнению эксперта, в этой семье отсутствуют конфликты по принципиальным вопросам, как если бы каждый взрослый старался продвигать свою идею воспитания. Именно эта устойчивая система ценностей, выработанная с годами, помогает семье идти дальше и развиваться. На самом деле это очень похоже на фундамент дома: он устойчивый, крепкий и состоит из абсолютного доверия друг другу.
— У детей нет возможности манипулировать родителями: и мама, и папа смотрят в одну сторону, не обвиняют друг друга и не обесценивают решения. В этом случае система воспитания, принятая в семье, работает максимально эффективно. Ребенку проще опираться на те ценности, которые есть, а не пытаться выбрать что-то иное. Но как только появляются разные требования у взрослых, дети начинают показывать эмоции и проявлять бунтарство, — объясняет Екатерина.
По ее мнению, роли в семье Тепляковых распределены грамотно. Например, папа отвечает за достижения, границы, проявление активности, мама — за эмоциональный фон и теплоту. В такой атмосфере детям хорошо, они находят отражение своих эмоций через поддержку. И не нужно истерить, протестовать, потому что любой бунт — это всегда крик о помощи.
— Еще один критерий успеха Тепляковых, на мой взгляд, в том, что взрослые абсолютно уверены в своих действиях, а потому не сомневаются, что любые трудности преодолимы. Да, мама когда-то работала в офисе, но ее ценности изменились. Возможно, потребности, которыми она жила раньше, были не ее истинными, а навязанными или необходимыми. Сейчас создается впечатление, что она находится в большем понимании того, что ей важно. Не только каждый в отдельности, но и вся семья прислушивается к своему внутреннему голосу и движется вперед — это говорит о ее эмоциональной зрелости и психологическом здоровье. Ведь когда мы делаем что-то в надрыве, как правило, нас хватает ненадолго, — заключает психотерапевт.
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