Еще и программист? СМИ пишут, что 10-летняя Алиса Теплякова учится сразу в двух вузах, а ее младший брат тоже уже студент

Учатся сразу в двух вузах?

Правда история с МГУ завершилась скандалом — Алиса ушла из вуза, где училась на факультете психологии, и, по данным СМИ, поступила в педагогический университет. Пресс-служба МПГУ не дает комментариев на эту тему, помня скандальное, но короткое обучение Алисы в МГУ.

Вместе с девочкой вступительные экзамены в один из российских вузов (родители не раскрывают в какой) сдал и ее восьмилетний брат Хеймдаль, который тоже делает большие успехи. Эту зимнюю сессию Тепляковы-младшие сдавали вместе. В своем личном блоге отец юных вундеркиндов, Евгений Тепляков рассказал, как прошли вузовские испытания.