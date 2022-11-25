Вместо машин и ресторанов — метро и сосиски: почему семья Тепляковых так бесит общественность — объясняет эксперт

История семьи вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в 9 лет стала студенткой психфака МГУ, вызывает противоречивые чувства. У девочки шесть братьев и сестер, и все живут в однокомнатной квартире, сейчас в семье Тепляковых снова ждут пополнения. Многодетные родители не работают, хотя и могли бы стать людьми весьма обеспеченными. Евгений и Наталья получили отличное образование, какое-то время жили в Китае и считались востребованными IT-специалистами. Глава семьи по первому образованию психолог. Родители семерых детей бросили работу, чтобы воспитывать детей самостоятельно. Аскетичный отец знает: государство может обеспечить многодетную семью всем необходимым. Наши коллеги из Parents.ru спросили у эксперта, почему Тепляковых не любят, а они всё равно счастливы.
В прошлом году о семье Тепляковых заговорила вся страна. Дело в том, что их
Много не надо
Семья Тепляковых, состоящая из девяти человек, живет в однокомнатной квартире. Многодетные родители отдают все силы и время на воспитание семерых вундеркиндов: Тепляковы уже много лет не работают в обычном смысле этого слова. Евгений неоднократно рассказывал, что его основная деятельность — воспитатель и учитель домашней школы. Он самостоятельно обучает своих наследников и следит за их подготовкой ко всем необходимым экзаменам. Школьная программа детям дается легко, а отец получает за это
На одежду, обувь и развлечения Тепляковы стараются не тратиться. И дело не в экономии, а в идеологии. Еще когда глава семьи учился в аспирантуре и жил в Китае, он решил, что больше не хочет подстраиваться под общепринятые стандарты и гнаться за роскошью. Как отмечает сам Евгений, когда-то начинающий айтишник с дипломом психолога зарабатывал по несколько тысяч долларов в месяц. Вот только деньги для него не имеют никакой ценности. Во-первых, он считает, что всем необходимым многодетные семьи обязано обеспечить государство. А во-вторых, нужно учиться довольствоваться малым и искать всевозможные выгоды, о которых большинство россиян почему-то не знает.
Ранее в Сети судачили о больших гонорарах, которые получают Тепляковы за съемки в телепередачах. Однако родители опровергли слухи в одном из своих постов. Они говорят, что не получали деньги за участие в ТВ-шоу. А материальную помощь получают только в виде госпособий, которые положены многодетным.
— Тепляковы на текущий момент ни разу не участвовали в съемках с оплатой. Но тем не менее детям дарили электронные устройства и другие подарки, за что большое спасибо. К съемкам это не имеет отношения, — делятся они в блоге.
Жена — жертва или соратник?
Журналисты и блогеры часто представляют Наталью Теплякову в роли жертвы мужа-тирана, которой усадил дома и заставил рожать почти без перерыва. Но высказывания женщины опровергают это мнение: Наталья — соратница и сподвижница, а может быть, и движущая сила этой многодетной семьи.
Общество упрекает Евгения в том, что он неоднократно утверждал, будто его жене много не надо. Она не пользуется косметикой, духами, не хочет шубу или машину.
— Ей приятнее получить книгу по искусству. Или цветок в горшке, потому как живой, а срезанные розы она не любит: ей их жалко, — писал Евгений в блоге.
Многодетная мать мечтает лишь об одном — почитать в тишине, а младенцы не дают. И еще бы хорошо иметь помощницу по хозяйству, вздыхает Наталья.
Что думает эксперт
— В чем секрет успеха этой неординарной семьи? Как правило, здесь работают несколько факторов. А самый главный, пожалуй, — то, что семья устойчива в своих ценностях, у взрослых одни ориентиры, есть четкое понимание того, что они хотят, и совместными усилиями идут к одной цели, — считает психотерапевт Екатерина Верченова.
Также, по мнению эксперта, в этой семье отсутствуют конфликты по принципиальным вопросам, как если бы каждый взрослый старался продвигать свою идею воспитания. Именно эта устойчивая система ценностей, выработанная с годами, помогает семье идти дальше и развиваться. На самом деле это очень похоже на фундамент дома: он устойчивый, крепкий и состоит из абсолютного доверия друг другу.
— У детей нет возможности манипулировать родителями: и мама, и папа смотрят в одну сторону, не обвиняют друг друга и не обесценивают решения. В этом случае система воспитания, принятая в семье, работает максимально эффективно. Ребенку проще опираться на те ценности, которые есть, а не пытаться выбрать что-то иное. Но как только появляются разные требования у взрослых, дети начинают показывать эмоции и проявлять бунтарство, — объясняет Екатерина.
По ее мнению, роли в семье Тепляковых распределены грамотно. Например, папа отвечает за достижения, границы, проявление активности, мама — за эмоциональный фон и теплоту. В такой атмосфере детям хорошо, они находят отражение своих эмоций через поддержку. И не нужно истерить, протестовать, потому что любой бунт — это всегда крик о помощи.
— Еще один критерий успеха Тепляковых, на мой взгляд, в том, что взрослые абсолютно уверены в своих действиях, а потому не сомневаются, что любые трудности преодолимы. Да, мама когда-то работала в офисе, но ее ценности изменились. Возможно, потребности, которыми она жила раньше, были не ее истинными, а навязанными или необходимыми. Сейчас создается впечатление, что она находится в большем понимании того, что ей важно. Не только каждый в отдельности, но и вся семья прислушивается к своему внутреннему голосу и движется вперед — это говорит о ее эмоциональной зрелости и психологическом здоровье. Ведь когда мы делаем что-то в надрыве, как правило, нас хватает ненадолго, — заключает психотерапевт.
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