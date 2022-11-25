Вместо машин и ресторанов — метро и сосиски: почему семья Тепляковых так бесит общественность — объясняет эксперт

В прошлом году о семье Тепляковых заговорила вся страна. Дело в том, что их 9-летняя дочь-вундеркинд окончила школу и поступила в МГУ. История Алисы Тепляковой и обстоятельства ее воспитания стали предметом широкого обсуждения российских СМИ. Кроме Алисы, в семье есть и другой уникальный мальчик с необычным именем Хеймдалль. Его тоже готовят к поступлению в вуз, несмотря на 8-летний возраст.

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