«Верим, что темные времена пройдут»: истории сибиряков, которые решились на рождение детей в 2022-м

Евгения, сейчас на 9-м месяце беременности:



— Мы решились еще летом 2021 года, но человечек решил прийти не сразу. Задумал появиться внезапно, когда началась спецоперация, это было в апреле. Всё к одному плюс на работе были сложности, но муж сказал: «Рожали и в Первую мировую войну, и во Вторую, и во все-все-все, так что будем рожать».



Честно говоря, я немного переживала, меня пугала именно неопределенность. Я до сих пор думаю, куда бы нам свинтить от всего того, что происходит у нас в стране. Самый главный страх — что, конечно, мужа могут забрать, потому что он подходит по всем критериям для участия в этой вот операции.

