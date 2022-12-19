«Верим, что темные времена пройдут»: истории сибиряков, которые решились на рождение детей в 2022-м

В декабре 2020-го мы радостно прощались со «сложным годом», который будто бы испытывал на прочность человечество перед годами следующими. Тогда казалось, что сложное время вот-вот закончится и жизнь войдет в привычное русло — и можно подумать о рождении детей. В феврале
Евгения, сейчас на 9-м месяце беременности:
— Мы решились еще летом 2021 года, но человечек решил прийти не сразу. Задумал появиться внезапно, когда началась спецоперация, это было в апреле. Всё к одному плюс на работе были сложности, но муж сказал: «Рожали и в Первую мировую войну, и во Вторую, и во все-все-все, так что будем рожать».
Честно говоря, я немного переживала, меня пугала именно неопределенность. Я до сих пор думаю, куда бы нам свинтить от всего того, что происходит у нас в стране. Самый главный страх — что, конечно, мужа могут забрать, потому что он подходит по всем критериям для участия в этой вот операции.
Если решим переезжать, то обязательно заберем с собой животных, хотя это совсем не просто. В феврале мыслей о переезде не было, думали, что всё это очень быстро закончился. А в сентябре, в тот первый день, был ужас. Мы были на даче, вернулись в город, решили себя занять работой, чтобы отвлечься, но получалось не очень. Многие из наших знакомых уехали, скрылись, уволились, что могли, то сделали.
Мужа не забрали. Чтобы подстраховаться, мы сделали ему операцию по лазерной коррекции зрения, что дает какую-то отсрочку. Сейчас думаю, что в январе родим и до марта уже, может быть, что-то еще придумаем. Просто не хочется жить в такой тревожной атмосфере, особенно с маленьким человечком.
Когда была возможность, занималась разными видами волонтерства. Сейчас просто гуляю, читаю, стараюсь себя настраивать на хорошее, насколько это возможно. Так и борюсь с тревожностью. Если кому-то это тоже поможет, я бы посоветовала ездить в кошачьи и собачьи приюты. Про разные виды волонтерства можно узнать на специальных платформах, где собраны призывы о помощи. Например, можно раздавать еду в хостелах для бездомных, разбирать одежду. Если очень постараться, можно найти, чем заняться — полезным для себя и для общества. В последние два месяца я волонтерю в проекте «ДоброДомик» (обеды для пенсионеров).
Андрей, считает, что большой семье легче перенести все трудности:
— У нас с женой семь детей, мы — единственная многодетная семья с таким количеством детей в Железнодорожном районе. Мы не пользовались никакими льготами от государства, пока у нас было пятеро детей и дела в бизнесе шли хорошо. В 2014 году бизнес рухнул, но в начале
Человек — это единственный биологический объект, который размножается не до критической массы. Критическая масса — момент, после которого биологические объекты начинают погибать, как правило, вследствие голода. Проще говоря, пока территория больше не может прокормить.
Человек сам себя регулирует, и зачастую на рождение детей влияет яркость событий, происходящих в мире или в жизни человека. Вспомните, например, всплеск рождаемости в Ленинграде в 1944 году и в СССР в конце
Можно ли назвать сегодняшние события яркими? Да, можно, но со знаком «минус». Что касается нас с женой, мы верим в то, что темные времена пройдут, а дружная большая семья остается. Если темные времена вернутся, в большой, сильной, дружной семье пережить их проще.
Ольга, планировала третьего ребенка только через несколько лет:
— В моем понимании нынешнее время действительно сложное. Мы всегда хотели троих, но я еще была в декрете с полуторагодовалым ребенком. И вот новая беременность. Положительный тест — и тут же узнаю о спецоперации. Решили, значит будет третий сейчас, хотя планировали родить через несколько лет.
Честно говоря, было страшно. Неизвестность: как это отразится на работе, на качестве жизни, что вообще дальше будет, потянем ли мы. Да и до сих пор страшно, даже не за себя, а за детей. Но мыслей об аборте не было. У нас все спрашивают, как мы так смело решились рожать в такое время.
Когда мобилизацию объявили, в голове мысль крутилась — смогу ли я одна справиться с тремя детьми, если вдруг призовут мужа (хоть он и по здоровью во
Виктория, уверена, что счастье — только здесь и сейчас:
— Мы совсем не обращали внимания на ситуацию в мире, когда думали о ребенке. Для нас ребенок был долгожданным — не потому, что не получалось, а потому, что мы подошли ответственно к планированию детей. Решили сначала себя обеспечить, чтобы ничего не отвлекало от этого события, я получила два высших образования, успела поработать на себя.
В 2020-м грянул коронавирус — тогда я думала, как страшно сейчас быть беременной, ведь неизвестность.
Сын у нас родился в 2021 году, тогда все друзья и родные говорили: «Куда же сейчас?» Но, если бы тогда этого не случилось, в
Я думаю, что для тех, кто готов дать ласку и заботу своим детям, не так важно, что происходит вокруг. Главное, быть уверенным в себе, своем партнере и чувствах друг к другу.
Кирилл, решил, что семье лучше жить не в России:
— Узнали о беременности уже после начала СВО. Были очень рады, хотя и было напряжение. Ребенок долгожданный. Летом было непонятно, как будут развиваться события, после объявления мобилизации собрали чемоданы и рванули в Казахстан. Сейчас мы в Алмате. Жена наблюдается в частной клинике, готовимся рожать здесь. Желания возвращаться в Россию нет, во всяком случае, пока не закончится спецоперация.
Стоит ли откладывать рождение детей из-за таких времен? Ни в коем случае. Мы тоже откладывали: то жилья своего не было, то денег мало, то кризис. Никогда не будет подходящего времени, всегда будут какие-то сложности.
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