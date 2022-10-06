Сложное время для России, Европы и карьеры Байдена: астрологи рассказали, что нас ждет в ближайшие годы и когда это всё закончится

По прогнозу Катияни Деви Даси, осень и зима 2022 года — поворотные точки в специальной военной операции и реструктуризации мирового порядка. Это время передела границ сверхдержав. Основная идея периода — конфликт нового и старого.

Катияни Деви Даси. Профессиональный ведический астролог, эксперт по прогнозированию и исследователь, основатель школы «Махавидья».



— Исход мобилизации и референдумов вызван тем, что в момент принятия решения ретроградными были Меркурий и Юпитер, они взаимно аспектировали друг друга, — объяснила астролог. — В период с 16 по 22 октября (пик 19–20) вновь произойдет что-то масштабное, разрушительное и мощное. В энергии, которую я вижу, есть идея продавливания ситуации, мощного разворота военной ситуации. Однозначно период даст результат по теме специальной военной операции — сокрушительный и грандиозный. Здесь будет иметь место даже дипломатическое давление с элементами манипуляции или демонстрации своей силы, экономическое давление.

