Сложное время для России, Европы и карьеры Байдена: астрологи рассказали, что нас ждет в ближайшие годы и когда это всё закончится
Ожидается, что ситуация стабилизируется к 2025 году
После объявления частичной мобилизации некоторые люди чувствуют неопределенность и не знают, как действовать в таких обстоятельствах. В подобные периоды не все могут быстро принимать решения, здраво оценивать ситуацию и соблюдать спокойствие. В потоке информации разобраться сложно, и потому поклонники эзотерики обращаются к прогнозам и разборам, которые подготовили специалисты этой сферы. Мы тоже решили поговорить с астрологами о том, каким они видят развитие специальной военной операции, частичной мобилизации и их результаты. Относиться к таким прогнозам можно по-разному, но если они вас интересуют, то читайте подробности в нашем материале.
По прогнозу Катияни Деви Даси, осень и зима 2022 года — поворотные точки в специальной военной операции и реструктуризации мирового порядка. Это время передела границ сверхдержав. Основная идея периода — конфликт нового и старого.
Катияни Деви Даси. Профессиональный ведический астролог, эксперт по прогнозированию и исследователь, основатель школы «Махавидья».
— Исход мобилизации и референдумов вызван тем, что в момент принятия решения ретроградными были Меркурий и Юпитер, они взаимно аспектировали друг друга, — объяснила астролог. — В период с 16 по 22 октября (пик 19–20) вновь произойдет что-то масштабное, разрушительное и мощное. В энергии, которую я вижу, есть идея продавливания ситуации, мощного разворота военной ситуации. Однозначно период даст результат по теме специальной военной операции — сокрушительный и грандиозный. Здесь будет иметь место даже дипломатическое давление с элементами манипуляции или демонстрации своей силы, экономическое давление.
По мнению Катияни Деви Даси, ситуация начнет разряжаться в конце этого года или начале следующего. Сейчас становятся видны ошибки политических решений, которые были приняты некоторыми государствами в конце 2021 года и начале 2022 года.
— Осень и зима — сложное время не только для России, но и для Европы, и для карьеры Байдена, чья репутация под угрозой, — отметила специалист.
Астролог считает, что половина тех, кто уехал заграницу, вернется в Россию. Многие из уехавших сменят страны первого назначения на какие-то другие.
— Вторая волна мобилизации возможна, особенно в конце года или в начале следующего, но угрозы тотальной мобилизации я не вижу. Напряжение с границами и их частичное закрытие возможно в 2023 году. Период с конца сентября и до середины декабря — самая острая фаза борьбы России именно на мировом поле. Она включает в себя нефтегазовый и экономический передел влияний. Разумеется, будут новые санкции, — полагает Катияни Деви Даси.
В январе 2023 года астролог ожидает новый этап, во время которого возможно возникновение конфликтных ситуаций на южных границах и территориях.
Ожидается, что начало года будет сложным для Украины. Страна столкнется с серьезными ограничениями в передвижении, обмене информацией, поездках и переездах. Поддержка извне ослабнет, возникнет необходимость делать важный выбор.
— Состояние экономики будет больше похоже на крах. Вероятно территориальное разделение. Период жестких изменений в профессиональном статусе президента Украины, — говорит астролог.
Острая фаза всего конфликта может продлиться до весны или лета 2023 года, затем обострение возможно осенью. С февраля по май 2024 года Катияни Дави Даси ожидает формирование нового вектора власти в России и новой идеологии. Сформируются новые мировые союзы и сообщества.
— Закончится этот процесс лишь в 2025 году в положительную для России сторону. Но прежде нам предстоит испытание кризисом и общественными волнениями в году предстоящем, — добавила эксперт.
Астролог Елена Проничкина рассказала НГС, что нынешняя ситуация сложилась под влиянием теневой планеты Раху и подпериода Луны. Они продлятся до 26 января.
Елена Проничкина — практикующий астролог и психолог, автор Telegram-канала «Астрология с @helenpro_astro» и сообщества во «ВКонтакте» «Елена Проничкина|Астролог, психолог». Лидер женского сообщества Pro women, автор обучающего курса «Основы астрологии. Практика консультирования».
— Энергия Раху — всё раздувать, вводить в заблуждение, иллюзии, лишать здравого смысла. А Луна в карте страны олицетворяет народ, состояние людей, их удовлетворенность. Луна зажата неблагоприятными планетами и испытывает давление самой тяжелой кармической планеты Сатурн — очень много давления, ограничений, лишений, эмоциональной нестабильности, тревоги у народа. Именно это мы ощущаем с начала 2020 года.
С 26 января, по прогнозу астролога, начнется подпериод Марса — планеты раздоров, конфликтов и активных действий.
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— Мобилизация — как прелюдия к основному действию, которое развернется в 2023 году. Подпериод Марса завершится к концу 2024 года, но последствия мы будем наблюдать еще в течение года. Мобилизация началась во время движения нескольких планет ретроградно. Ретроградность чаще всего тормозит какие-то процессы, все идёт не так, как запланировали, сроки срываются, и, как следствие, мы получаем не тот результат, что запланировали, — объяснила Елена Проничкина.
По словам специалиста, в ближайшие несколько лет людям стоит научиться жить в нестабильном и меняющемся мире, заботиться о своем физическом и психологическом состоянии.
Ранее НГС рассказывал о том, что значат ретроградные планеты в астрологии. Например, специалисты считают, что Меркурий отвечает за коммуникацию, коммерческие отношения и связь. Поэтому во время обратного движения планеты возможны нарушения в работе этих сфер. А во время ретроградного Сатурна некоторые могут столкнуться с ограничениями, которые помогут выйти на новый уровень жизни.