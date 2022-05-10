Во всём виноват ретроградный Меркурий? Что не стоит делать в это время (до 3 июня)

«Кого-то это обойдет стороной»

Как объяснила астропсихолог Татьяна Шабанова, Меркурий — планета, ответственная за мысли человека, его устную и письменную речь. Она влияет на контакты, переговоры, коммерческие отношения, родственные связи, оформление документов, учебу и поездки на недалекие расстояния.



Ретроградный Меркурий в этом году продлится с 10 мая по 3 июня. Астролог рекомендует в этот период делать следующее:



вернуться к обучению, которое давно забросили;



продать ненужные вещи;



очистить телефон, компьютер, жесткий диск от лишних данных;



навести порядок в доме и выбросить ненужные вещи;



читать книги, размышлять над своей жизнью, встречаться с друзьями, которых давно не видели.



При этом, если в этот период вы будете заполнять документы — внимательно их перепроверяйте, это касается и покупки билетов. Астролог рекомендует не браться за новые проекты, лучше возобновить старые. Не покупать гаджеты, технику, автомобили. Если вы заняты поиском партнера — стоит сделать перерыв.



Во время ретроградного Меркурия, по мнению астрологов, возникают перебои в работе средств связи — это касается как телефона и интернета, так и почты и служб доставок. Могут теряться документы или ключи, ломаться гаджеты или автомобили.

