Во всём виноват ретроградный Меркурий? Что не стоит делать в это время (до 3 июня)
Рассказываем, что это за явление и почему люди в него верят
С 10 мая начинается период ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что эта планета ответственна за коммуникацию, коммерческие отношения, связь. Из-за того, что Меркурий меняет свое видимое направление, это может негативно повлиять на указанные сферы. К подобным прогнозам можно относиться по-разному, но если вы не считаете себя ярым скептиком — почитайте советы от новосибирского астропсихолога Татьяны Шабановой о том, что стоит и не стоит делать в этот период. Также мы поговорили со специалистом Большого Новосибирского планетария Олегом Кашиным — он объяснил, что такое ретрорадный Меркурий с точки зрения астрономии и можно ли наблюдать это явление с Земли. А психолог Игорь Лях рассказал, могут ли люди сами программировать себя на негативные события и кто наиболее склонен к этому. Читайте подробности в нашем материале.
«Кого-то это обойдет стороной»
Как объяснила астропсихолог Татьяна Шабанова, Меркурий — планета, ответственная за мысли человека, его устную и письменную речь. Она влияет на контакты, переговоры, коммерческие отношения, родственные связи, оформление документов, учебу и поездки на недалекие расстояния.
Ретроградный Меркурий в этом году продлится с 10 мая по 3 июня. Астролог рекомендует в этот период делать следующее:
- вернуться к обучению, которое давно забросили;
- продать ненужные вещи;
- очистить телефон, компьютер, жесткий диск от лишних данных;
- навести порядок в доме и выбросить ненужные вещи;
- читать книги, размышлять над своей жизнью, встречаться с друзьями, которых давно не видели.
При этом, если в этот период вы будете заполнять документы — внимательно их перепроверяйте, это касается и покупки билетов. Астролог рекомендует не браться за новые проекты, лучше возобновить старые. Не покупать гаджеты, технику, автомобили. Если вы заняты поиском партнера — стоит сделать перерыв.
Во время ретроградного Меркурия, по мнению астрологов, возникают перебои в работе средств связи — это касается как телефона и интернета, так и почты и служб доставок. Могут теряться документы или ключи, ломаться гаджеты или автомобили.
— Кого-то этот период обойдет стороной, так как для каждого человека гороскоп индивидуален, — пояснила Татьяна Шабанова.
Можно ли увидеть ретроградный Меркурий с Земли?
Меркурий — сложная для наблюдения планета. Из-за близости к Солнцу ее часто может быть не видно. Из-за положения Меркурия в период ретроградности с 10 мая любители астрономии не смогут за ним наблюдать.
— Ретроградным называют движение планеты, при котором кажется, что она стала перемещаться в обратном направлении. То есть Меркурий всегда двигается по своей замкнутой орбите, а с 06:00 11 мая по новосибирскому времени перейдет на ту часть, с которой будет казаться, что планета начала двигаться обратно. При этом стоит отметить, что Меркурий довольно сложно увидеть. Для этого нужно дождаться удачного углового расстояния между планетой и Солнцем, также лучи не должны закрывать Меркурий от наблюдателя. С 4 мая планету уже нельзя увидеть с Земли, — объяснил сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Отследить ретроградное движение можно только при длительном наблюдении. Человек должен несколько дней смотреть, как двигается планета. Тогда при смене направления он поймет, что в нём изменилось. Но в мае этого нельзя будет сделать из-за положения Меркурия.
Олег Кашин объяснил, что наилучшие условия для наблюдения планеты складываются во время его максимальных элонгаций — положений на небесной сфере, когда планета далеко отстоит от Солнца. Так было во время максимальной восточной элонгации 29 апреля, когда Меркурий можно было наблюдать по вечерам. Следующий раз благоприятные условия сложатся 16 июня. Тогда планета появится на предрассветном небе.
Связь гороскопов и магического мышления
Люди связывают астрономические события со своей жизнью из-за врожденного свойства психики. Его называют магическим мышлением. Как оно проявляется, объяснил новосибирский врач-психотерапевт Игорь Лях:
— Люди часто верят в разного рода явления, потому что это человеческое свойство. Можно сказать, что это одно из наших эволюционных преимуществ. Мы можем устанавливать связи между явлениями даже там, где они не совсем очевидны. Например, чтобы связать солнечное затмение с Луной, которая появляется только ночью, нужна достаточно серьезная логика, высокий уровень абстрактного мышления. Из-за этого в свое время астрономы стали выступать в роли астрологов. Люди, которые занимаются такими отвлеченными и абстрактными вещами, способны устанавливать связи, не очевидные обыденному бытовому сознанию.
По словам специалиста, магическое мышление проявляется уже с детства. Изначально ребенок не отслеживает все причинно-следственные связи. Например, когда родитель заходит в комнату и включает свет, у малыша не формируется связка, в которой родитель нажимает на выключатель, электричество идет по проводам и зажигается лампа. Он просто понимает, что в комнату зашел папа и стало светло.
— В будущем человек начинает применять эту способность устанавливать связи в обыденной жизни. У нас формируется группа метазначений, которой мы пользуемся. Эти значения — убеждения, не требующие доказательств, которыми мы пользуемся. Например: относись к любому оружию, как к заряженному, или к любому грибу, как к ядовитому. Это может спасать жизнь, — пояснил Игорь Лях.
В некоторых обстоятельствах восприятие человека может быть запрограммировано. Так, если кто-то верит сонникам, то со временем он начнет видеть события из сновидений в жизни.
— Точно так же с гороскопами, — объясняет психотерапевт. — Люди, которые верят в них, научаются влиять на свое восприятие так, что прогнозы начинают сбываться. Это не прямая программа «увидел — сделал». Она опосредованно влияет через восприятие. Стоит сказать, что часть специалистов этой области — гадалки, астрологи — фактически гипнотизируют клиентов с целью достижения определенного результата и добиваются его, что повышает их популярность.
Наиболее склонны верить в прогнозы люди, чье сознание близко к детскому. Взрослый человек сам создает свою реальность и планирует будущее. При детском состоянии психики эти процессы осуществляются извне.
— Некоторые люди делают это с собой на протяжении всей жизни — находят человека, ответственного за их благополучие. Естественно, именно такие люди верят в прогнозы и предсказания, — добавил Игорь Лях.
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