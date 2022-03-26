Козерогам — новую профессию, Ракам — удачный переезд, Близнецам — танцевать: публикуем гороскоп до конца 2022 года

Овен

Важнейший вопрос для Овнов до конца этого года — работа. У представителей знака есть возможность продвинуться по карьерной лестнице. Один из важных этапов для этого — выстраивание правильных отношений в коллективе. В личной жизни нужно научиться балансировать между работой и семьей, разграничить эти две сферы. Чтобы поддержать здоровье, астролог рекомендует обратить внимание на свой образ жизни, добавить в него спорт, научиться «выпускать пар» и контролировать питание, а также не забывать пить воду.



Телец

Тельцам рекомендуют проявить упорство, активность и терпение в поисках работы. Это поможет найти стабильную и высокооплачиваемую должность. В личной жизни нужно научиться честности, открытости и доверию. При этом, вне зависимости от ситуации, никому не позволяйте вас очернять. Укрепляйте свой организм, употребляйте больше клетчатки и зелени.



Близнецы

Близнецам рекомендуют постараться и приложить много усилий, чтобы достичь пика карьерной лестницы. Чтобы добиться финансового успеха, придется проявить максимум своих творческих способностей. При этом важно не забывать обучаться и совершенствоваться. В любви у Близнецов ожидается стабильность. Тем, кто сейчас ищет свою половинку, рекомендуют не ограничивать свой выбор ровесниками. Для поддержания здоровья представителям знака рекомендуют добавить в свою жизнь танцы, групповые тренировки или теннис.

