Козерогам — новую профессию, Ракам — удачный переезд, Близнецам — танцевать: публикуем гороскоп до конца 2022 года

В неспокойное время, когда одни закупаются сахаром, другие продают квартиры, а третьи переезжают за границу, сложно понять, что делать дальше. Некоторым людям, которые чувствуют сильный стресс, могут помочь советы психологов. Есть и те, кто просто полагается на судьбу, двигается по течению и спокойно ждет развития событий. Другие мобилизуются и начинают активно действовать, чтобы сделать жизнь комфортней. Неважно, что предпринимаете вы, если это помогает вам улучшить свое самочувствие. Есть вероятность, что в этом вам поможет гороскоп от астропсихолога Татьяны Шабановой, составленный до конца 2022 года. Неважно, верите вы предсказаниям звезд или нет, возможно, вы сможете найти для себя полезные советы или задумаетесь над аспектами своей жизни, которым раньше не уделяли достаточно внимания.
Овен
Важнейший вопрос для Овнов до конца этого года — работа. У представителей знака есть возможность продвинуться по карьерной лестнице. Один из важных этапов для этого — выстраивание правильных отношений в коллективе. В личной жизни нужно научиться балансировать между работой и семьей, разграничить эти две сферы. Чтобы поддержать здоровье, астролог рекомендует обратить внимание на свой образ жизни, добавить в него спорт, научиться «выпускать пар» и контролировать питание, а также не забывать пить воду.
Телец
Тельцам рекомендуют проявить упорство, активность и терпение в поисках работы. Это поможет найти стабильную и высокооплачиваемую должность. В личной жизни нужно научиться честности, открытости и доверию. При этом, вне зависимости от ситуации, никому не позволяйте вас очернять. Укрепляйте свой организм, употребляйте больше клетчатки и зелени.
Близнецы
Близнецам рекомендуют постараться и приложить много усилий, чтобы достичь пика карьерной лестницы. Чтобы добиться финансового успеха, придется проявить максимум своих творческих способностей. При этом важно не забывать обучаться и совершенствоваться. В любви у Близнецов ожидается стабильность. Тем, кто сейчас ищет свою половинку, рекомендуют не ограничивать свой выбор ровесниками. Для поддержания здоровья представителям знака рекомендуют добавить в свою жизнь танцы, групповые тренировки или теннис.
Рак
У Раков до конца года может неожиданно раскрыться творческая сила. В сфере финансов ожидается постоянство. Хотя личные отношения обещают быть стабильными, жизнь вас потренирует. Астролог рекомендует проявить в такой ситуации стойкость и спокойствие. У вас может измениться место жительства, но не стоит пугаться перемен — переезд будет удачным. До конца года стоит уделять внимание своему здоровью, не избегать походов к доктору и сдачи анализов.
Лев
Львам рекомендуют начать свой бизнес. Представителей знака ожидает финансовое благополучие и улучшение жилищных условий. Несмотря на это, Львам нужно не забывать о четкости и планировании в денежных вопросах, обязательно делать накопления. Чтобы наладить личную жизнь, астролог рекомендует не избегать знакомств и быть собой. Для поддержания здоровья стоит заняться спортом, это также поможет поднять самооценку.
Дева
Ожидается, что до конца года у Дев появится достаточно карьерных возможностей. Представителям знака рекомендуют развиваться, путешествовать, искать новые впечатления. Не нужно останавливаться на достигнутом, в работе советуют обратить внимание на получение новых знаний, умений и навыков. В личной жизни ожидаются перемены только в благоприятную сторону. В семье может случиться прибавление. Для заботы о здоровье стоит контролировать свое питание.
Весы
Для достижения финансовой стабильности потребуются силы и терпение. В рабочих вопросах возможны перемены, но не нужно переживать из-за этого. Решения стоит тщательно обдумывать. В планах может появиться покупка недвижимости, астролог рекомендует подумать о строительстве собственного жилья. Свое здоровье следует взять под контроль.
Скорпион
Фортуна будет на вашей стороне. Оставшийся год обещает быть стабильным в плане работы, но если захочется перемен, не отказывайтесь от этой идеи. Представители знака умеют чувствовать правильный вектор развития. В личной жизни астролог рекомендует поработать над пониманием своего партнера. Для сохранения здоровья следует научиться не копить эмоции, в этом могут помочь занятия, на которых их можно выпускать.
Стрелец
В работе у Стрельцов ожидается расширение клиентской базы и развитие творческих талантов. Это может помочь увеличить доход. Представителям знака советуют больше времени проводить со своими возлюбленными. Например, для этого можно начать ремонт или отправиться в путешествие. Для здоровья стоит добавить в рацион что-то экзотическое и больше ходить пешком.
Козерог
Представителям знака предлагают рассмотреть получение новой профессии, лучше удаленной. У Козерогов будут возможности для того, чтобы найти себе подходящую должность. Ожидается, что до конца года вам будет везти в сфере недвижимости, например, с покупкой и продажей квартиры, а также при смене города или страны. В личную жизнь Козерогам рекомендуют внести немного оригинальности и креатива. Для того чтобы быть в тонусе, им рекомендуют заняться йогой, растяжкой или единоборствами.
Водолей
У Водолеев до конца года в работе и финансах ожидаются периоды «то всё, то ничего». Им рекомендуют проявлять больше креатива и свободы мышления при реализации проектов. В личных отношениях стоит постараться не избегать проблем, которые «висят» уже давно. Астролог рекомендует начать решать их уже сейчас, чтобы они в будущем не накрыли волной. Постарайтесь донести до своего партнера, что нуждаетесь в свободе и личных границах, устраивайте дни наедине с собой. Здоровье обещает быть стабильным.
Рыбы
У Рыб дела на работе обещают быть стабильными. Стоит принять и оценить то, что у вас уже есть. Прорыв в финансах возможен благодаря труду и терпению. В личной жизни возможно начало новых отношений, возможно, всё случится очень быстро. Также Рыбы могут обрести надежных друзей. Чтобы быть здоровым, нужно научиться прислушиваться к своему организму.
Ранее НГС пообщался с новосибирским астрологом Еленой Альмах. Она рассказала, чего стоит ждать представителям всех 12 знаков.