«Будем начинать новую жизнь в 40 лет»: почему новосибирцы выбирают для переезда Казахстан, а не Грузию

Тренд последних двух-трех недель среди части россиян — отъезд на временное или постоянное место жительства в страны ближнего зарубежья с безвизовым режимом. Кто-то уезжает по политическим мотивам, кто-то боится экономических последствий спецоперации на Украине. Так, в одну только Грузию, по данным местных властей, приехали около 20–25 тысяч человек. Интерес вырос даже к еще недавно неспокойному Казахстану, — по данным посольства этой страны в Москве, россияне активно интересуются вопросами переезда туда. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался с новосибирцами, которые или уже переехали, или вот-вот переедут в соседнюю страну. Почему Казахстан, есть ли у него перспективы к развитию и сколько стоит жизнь там — в материале ниже.
«Я работаю с иностранными клиентами, от которых не могу получать деньги»
Один из тех, кто не стал скрывать настоящее имя, — психолог Максим Седов. Мужчина проводит в основном онлайн-сеансы, и последнее время работать в России у него уже не получается.
— Я работаю с иностранными клиентами, от которых сейчас не могу получать деньги. Это самое главное. Кроме того, у меня включена реклама на мои услуги и продукты, а реклама в Facebook сейчас заблокирована: нельзя давать рекламу на Россию и нельзя делать рекламу из России — с российского аккаунта. То есть мне нужен аккаунт в Казахстане, например, чтобы я мог распространять рекламу на другие русскоязычные регионы, — пояснил Максим.
Он рассуждает так: если получится сделать казахстанский аккаунт, а потом управлять им удаленно, то это один вариант. Если не получится, то он переедет в Павлодар, но будет регулярно возвращаться в Новосибирск из-за оставшейся здесь семьи.
— У меня нет родни за границей. Если ситуация в России будет усугубляться, и я решу окончательно уехать, едва ли Казахстан будет окончательной точкой. Это будет Армения либо Узбекистан, где я родился. И хотя там у меня никого нет, в моем сознании это место воспринимается как родина. Кроме того, в Узбекистане очень теплый и гостеприимный народ. Как и в Армении, — заметил психолог.
«Опять будем начинать новую жизнь в 40 лет, искать работу»
Виктор и его жена — инженеры. Детей нет. Работают в разных сферах: на госпредприятии и в частой структуре. В прошлом имели гражданство Казахстана, базово знают язык. На востоке страны у них остались родственники. Идея вернуться в Казахстан возникла в первые дни российской спецоперации на Украине — по политическим и экономическим мотивам.
— Если бы мы продали жилье в России до вот этого всего, могли бы купить в Астане хорошую квартиру. Сейчас ничего там не купим, потому что здесь уже ничего не продадим. Придется снимать. Думаем, в Астане — там квартиры новые. Стоят 100–150 тысяч тенге в месяц — это где-то 30 тысяч рублей, но сейчас уже больше... Мы всё оставляем и уезжаем. Ну пожили мы в своей квартире, а теперь опять будем начинать новую жизнь в 40 лет, искать работу, — вздохнул Виктор.
Новую квартиру в Новосибирске Виктор с женой планируют просто оставить: боятся, что ее разнесут арендаторы, если сдавать. Машину думают поставить в гараж знакомому.
Проблем с работой на новом месте не ожидают. Говорят, специально расспрашивали об этом своих знакомых в Казахстане: если ты хороший специалист и знаешь базовый казахский, то работодатели тебя с руками оторвут. Сейчас раздумывают о восстановлении казахского гражданства.
— Казахстан — тоже не предел мечтаний. Но с другой стороны — вдруг там реформы пойдут, и он превратится в такую казахскую Южную Корею. Шансы есть, главное не проспать, — рассуждает мужчина.
Если уж совсем не будет никакой работы, пояснил Виктор, то он начнет работать «челноком»: возить в Россию товары, которые здесь попадут под санкции.
«Если всё это продолжится, то я, наверное, останусь в Казахстане»
Алекс — студент первого курса, художник. Планирует уехать в Казахстан к подруге хотя бы на несколько месяцев, чтобы посмотреть, что будет происходить в России. Уверен, что удастся закончить учебный год в вузе заочно, а что-то сдать дистанционно.
— У меня папа из Казахстана. Мы туда часто ездили, когда мне было мало лет. Языка, к сожалению, я не знаю, но буду учить. Еще у меня там живет подруга, к которой я и планирую приехать, и есть родственники. Если что, смогу у них остановиться, — поясняет Алекс.
Молодой человек намерен в Казахстане работать. Уже присмотрел место, куда можно прийти тату-мастером, надо лишь немного обучиться этой профессии. А как художник он уже сложился: продает цифровые арт-рисунки иностранным покупателям. Цена одного сюжета может варьироваться от 15 до 50 американских долларов. Из Казахстана, говорит, делать это будет удобнее: в России платежная система PayPal отключена.
— Я думаю, что потом всё-таки вернусь [в Новосибирск]. Посмотрим… Но если всё это продолжится, то я, наверное, останусь в Казахстане. Придется что-то думать с учебой, — сообщил молодой человек.
«Казахстан может выступить прокладкой между Россией и остальным миром»
Александр — из числа тех, кого называют «ломом» — лидером общественного мнения. В Новосибирске у него семья, ребенок. В разговоре с корреспондентом НГС признается, что решил уезжать из России сразу, как началась спецоперация.
— Я к этой мысли пришел практически в первый день. Пытался выехать через Ереван в Тбилиси, но у меня билеты сгорели: я не смог улететь. У S7 арестовали самолет в Ереване (факт ареста опровергали власти Армении. — Прим. ред.), а после 5 марта S7 отменила всю «международку». <…> А еще здесь остались недоделанные дела, собственно, тормозят только они. Хочу оставаться приличным человеком, несмотря ни на что: все свои обязательства отработать и тогда уж… В Армению и Тбилиси сейчас уже бессмысленно: там всё ломится от наших. Поэтому выбрал второй вариант, тем более у меня в Казахстане родственники остались, а на казахской стороне осмотрюсь: или там останусь, или дальше куда поеду, — рассказывает мужчина.
Александр пока уезжает один: жена и ребенок остаются в Новосибирске. Их заберет, говорит, позже, когда осмотрится на месте и подготовит плацдарм для переезда семьи.
— Конечно, основная причина отъезда — экономическая. Надо попытаться как-то переждать, как-то поработать, посмотреть, оглядеться, хоть что-то начать зарабатывать… По гостевой, удаленка, местная работа — не знаю даже. Надеюсь просто на друзей, знакомых, родственников. Одноклассники есть, которые вроде состоялись. Пойду побираться, в смысле проситься на работу, заказы, еще как-то… Я социолог по образованию. Но пока полнейшее непонимание, что делать, — объясняет журналисту Александр.
Александр понимает: придется оставлять здесь недвижимость, а, возможно, и новую машину.
— У меня по поводу Казахстана есть умеренный оптимизм. Понятно, что страна не резиновая и всех желающих не примет. Понятно, что будет некое падение заработков на рынке труда… Но всё же сюда чуть меньше народу ломится, чем в традиционные точки типа Прибалтики, Тбилиси, Еревана и Баку. Да и Казахстан выдерживает умеренный нейтралитет, в то же время не будет присоединяться ни к каким санкциям. Он может выступить некой прокладкой между Россией и остальным миром — посредником в хорошем смысле этого слова. Плюс Казахстан — нефтегазовая держава. <…> Да еще есть такой парадокс, который я в прошлом году в Тбилиси обнаружил: казахстанский паспорт сейчас — один из наименее токсичных в СНГ. Я заметил в Тбилиси, что очень много туристов было именно с «голубыми паспортами» и грузины к ним относятся совсем не так, как к обладателям других паспортов, — поделился наблюдением Александр.
Как попасть в Казахстан? За сколько снять жилье? Что с языковым барьером?
Наземным путем в Казахстан можно попасть только на автомобиле, так как железнодорожное сообщение приостановлено в самом начале пандемии. Въезжать при этом можно только тем, у кого там остались родственники первой линии (супруги, дети или родители) и близкие родственники второй линии (сестры, братья, дедушки, бабушки), — при этом они должны быть гражданами Казахстана, родство нужно будет подтвердить копиями документов. Также попасть в страну на машине смогут в случае вызова на похороны родственника или для ухода за тяжелобольным членом семьи. Также въезд разрешен иностранцам, проходящим обучение в казахстанских вузах.
По воздуху в Казахстан могут попасть все желающие россияне. Какое-то время были трудности с этим, но с 13 марта рейсы из Новосибирска восстановили. Подробный порядок пересечения госграницы Республики Казахстан на период карантинных ограничений можно посмотреть на единой платформе интернет-ресурсов казахстанских государственных органов gov.kz. Россиянам для пересечения границы потребуется только заграничный или общегражданский паспорт.
Как отметил один из уезжающих, чтобы снять хорошую однокомнатную квартиру в Астане, требуется около 150 тысяч тенге — на момент написания статьи это уже более 35 тысяч рублей. В Алма-Ате цены выше, так как Алма-Ата считается культурной столицей. Там квартиры в основной массе постарее, хотя новая застройка ведется: при желании можно снять меблированную квартиру в новостройке, в шаговой доступности от метро за 200 тысяч тенге — около 50 тысяч рублей.
По поводу знания казахского языка — всё достаточно неоднозначно. В Казахстане, рассказывают отъезжающие, существует определенный кадровый голод. Поэтому если будет требоваться определенный специалист, работодатель может закрыть глаза на знания языка. Но если устраиваться в госкорпорации, на стратегические объекты, то главную роль точно будет играть только специальность и опыт работы. К слову, если устраиваться на такую работу, вам могут оформить приглашение, по которому как раз таки можно будет пересечь границу.
Сама процедура оформления на работу граждан России регулируется нормами договора о Евразийском экономическом союзе. Страны-участницы ЕАЭС при трудоустройстве на территории любого члена этого союза освобождены от необходимости оформления разрешения на работу и визы. Но обязателен ИИН нерезидента страны, по нему идет учет налогов. Получить его можно через портал электронного правительства egov.kz.
До получения вида на жительство в Республике Казахстан (ВНЖ) необходимо получить разрешение на временное проживание (РВП). Это требуется для легального нахождения на территории страны. Для получения РВП необходим легальный въезд в страну. Основания для получения ВНЖ: открытие бизнеса, трудоустройство, заключение брака, инвестирование, переезд к родственникам, репатриация. Обстоятельства, которые могут облегчить получение ВНЖ: ранее имевшееся казахстанское гражданство или рождение самого иностранца в Казахстане, рождение ребенка в Казахстане или наличие здесь близких и дальних родственников. Более подробно о том, как получить ВНЖ в этой стране, можно прочитать на gov.kz.
Напомним, после начала военной операции на Украине резко начал расти курс доллара по отношению к российскому рублю, страны стали вводить санкции в отношении российских политиков, депутатов, некоторых компаний и Центробанка РФ, а сам он 28 февраля поднял ключевую ставку сразу на 10,5%. В ближайшее время экономисты ожидают рост инфляции и даже не исключают, что России придется прибегнуть к регулированию цен. Уже объявлено о создании списка «социальных товаров», наценка на которые будет ограничена.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ на это десятки стран ввели экономические и политические санкции в отношении России и ее отдельных граждан. Аналитики на этом фоне прогнозируют России дефолт. Власти Новосибирской области успокоили, что санкции не скажутся на реализации госпрограмм в регионе. А правительство страны ввело ряд мер по поддержке россиян.