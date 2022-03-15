«Будем начинать новую жизнь в 40 лет»: почему новосибирцы выбирают для переезда Казахстан, а не Грузию

«Я работаю с иностранными клиентами, от которых не могу получать деньги»

Один из тех, кто не стал скрывать настоящее имя, — психолог Максим Седов. Мужчина проводит в основном онлайн-сеансы, и последнее время работать в России у него уже не получается.



— Я работаю с иностранными клиентами, от которых сейчас не могу получать деньги. Это самое главное. Кроме того, у меня включена реклама на мои услуги и продукты, а реклама в Facebook сейчас заблокирована: нельзя давать рекламу на Россию и нельзя делать рекламу из России — с российского аккаунта. То есть мне нужен аккаунт в Казахстане, например, чтобы я мог распространять рекламу на другие русскоязычные регионы, — пояснил Максим.



Он рассуждает так: если получится сделать казахстанский аккаунт, а потом управлять им удаленно, то это один вариант. Если не получится, то он переедет в Павлодар, но будет регулярно возвращаться в Новосибирск из-за оставшейся здесь семьи.



— У меня нет родни за границей. Если ситуация в России будет усугубляться, и я решу окончательно уехать, едва ли Казахстан будет окончательной точкой. Это будет Армения либо Узбекистан, где я родился. И хотя там у меня никого нет, в моем сознании это место воспринимается как родина. Кроме того, в Узбекистане очень теплый и гостеприимный народ. Как и в Армении, — заметил психолог.

