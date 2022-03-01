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В России появятся «социальные товары»: торговые сети ограничат цены на хлеб, молоко, сахар и овощи

Наценка на них будет не выше 5%

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Ограничение цен коснется только четырех категорий продуктов

Ограничение цен коснется только четырех категорий продуктов

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В России появятся специальные «социальные товары» — наценка на них должна быть не больше 5%. Такие товары можно будет найти в магазинах крупных торговых сетей. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, это ответ ритейлеров на предложения правительства по обеспечению людей продуктами по доступным ценам.

— Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора», — сообщается на сайте ФАС.

На какие именно продукты внутри каждой категории наценка будет минимальной, ритейлеры будут решать сами. Есть ограничения: продукты должны быть отечественными и наиболее востребованными по объемам продаж. В магазине они всегда должны быть в достаточном количестве, на полках товары можно будет найти по выделяющимся ценникодержателям или метке «социальный товар».

О готовности минимизировать наценки на продукты пока сообщили Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей».

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