В России появятся «социальные товары»: торговые сети ограничат цены на хлеб, молоко, сахар и овощи

В России появятся специальные «социальные товары» — наценка на них должна быть не больше 5%. Такие товары можно будет найти в магазинах крупных торговых сетей. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, это ответ ритейлеров на предложения правительства по обеспечению людей продуктами по доступным ценам.
— Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора», — сообщается на сайте ФАС.
На какие именно продукты внутри каждой категории наценка будет минимальной, ритейлеры будут решать сами. Есть ограничения: продукты должны быть отечественными и наиболее востребованными по объемам продаж. В магазине они всегда должны быть в достаточном количестве, на полках товары можно будет найти по выделяющимся ценникодержателям или метке «социальный товар».
О готовности минимизировать наценки на продукты пока сообщили Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей».