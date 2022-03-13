Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы в Новосибирск

С 13 марта казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию, включая Новосибирск. Об этом компания сообщила на официальной странице в Facebook.
— Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования. Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта 2022 года. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам, — сказано в официальном сообщении.
Ранее авиакомпания отменила рейс 12 марта в Новосибирск.
— Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России, — пояснили тогда в компании.
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