Отмена налога на вклады и деньги хлебопекам: правительство объявило новые меры поддержки россиян

На заседании правительства 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры поддержки будут оказаны населению и бизнесу в ближайшее время.
Теперь кабмин сможет запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. Такой указ уже подписал президент. Перечни товаров для временного запрета будут утверждены правительством в ближайшее время. По словам премьера, это позволит обеспечить экономическую безопасность страны и гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства.
Также правительство подготовило меры поддержки строительной отрасли. Предлагается упростить разработку градостроительной документации, ускорить предоставление земельных участков и при необходимости продлить действующие договоры аренды земли.
Кроме того, правительство пообещало помощь транспортникам: авиаперевозчикам будет оказана помощь с сохранением парка иностранных самолетов, странам, которые запрещают российским морским судам заходить в их порты, будет введен ответный запрет. Для железнодорожников снизят влияние международных организаций на их работу.
Помимо этого, будет изменен подход к уплате повышенного транспортного налога: с этого года он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн, как было раньше.
Михаил Мишустин объявил и об освобождении россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей за 2021–2022 годы. А организации, деятельность которых финансируется за счет заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством на фоне роста курсов доллара и евро. Для этого правительство предложило зафиксировать курс иностранной валюты для расчета так называемой тонкой капитализации.
На программу льготного кредитования сельхозпроизводителей будет направлено дополнительно 25 млрд рублей, а также еще 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопеков.
И, наконец, на развитие дорожной инфраструктуры решено дополнительно выделить 163 млрд рублей. Будет обновлено и построено свыше 757 км федеральных дорог и более 290 км региональных магистралей.
Премьер-министр сказал, что план действий для поддержки экономики будет дополняться по мере развития событий.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В ответ на это десятки стран ввели экономические и политические санкции в отношении России и ее отдельных граждан. Как развиваются события вокруг этой темы, мы освещаем в нашей онлайн-хронике.