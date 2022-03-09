Отмена налога на вклады и деньги хлебопекам: правительство объявило новые меры поддержки россиян

На заседании правительства 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, какие меры поддержки будут оказаны населению и бизнесу в ближайшее время.



Теперь кабмин сможет запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. Такой указ уже подписал президент. Перечни товаров для временного запрета будут утверждены правительством в ближайшее время. По словам премьера, это позволит обеспечить экономическую безопасность страны и гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства.