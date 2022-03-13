Аналитики прогнозируют России дефолт. Что это значит и чего ожидать каждому из нас

Последние дни ряд американских корпораций заявляют о том, что России грозит дефолт. Morgan Stanley & Co прогнозирует, что это может произойти после 15 апреля, Fitch присвоил России суверенный рейтинг С — «дефолт неизбежен», а Moodyʼs понизили суверенный рейтинг России до «преддефолтного».

Отсюда, может, у многих возникают ассоциации с дефолтом 1998 года, когда это повлекло за собой крах российской экономики. Что же происходит сейчас, действительно ли ситуации похожи? Разбираемся вместе с экспертами.

