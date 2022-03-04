S7 прекращает оставшиеся полеты по международным направлениям из Новосибирска

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines сообщила в своем телеграм-канале, что они прекращают все международные рейсы с
— К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines, — сообщили в компании S7 Airlines.
Сейчас специалисты представительства помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Пассажиры отмененных рейсов, как уверяют в авиакомпании, могут вернуть полную стоимость билетов после получения смс об отмене рейса.
Таким образом, из Новосибирска отменили рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Южную Корею, ОАЭ, Узбекистан.
26 февраля S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами.