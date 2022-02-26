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Авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу

Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами

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Компания напомнила, что пассажиры могут вернуть стоимость билетов на ее сайте

Компания напомнила, что пассажиры могут вернуть стоимость билетов на ее сайте

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Авиакомпания S7 объявила, что прекращает выполнение регулярных рейсов в Европу с 26 февраля по 16 марта. Решение связано с закрытием воздушного пространства европейскими государствами.

— Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена, — сообщают в авиакомпании.

В S7 напоминают, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании после получения СМС-сообщения об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.

Авиакомпания S7 сообщила, что возобновлены рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Новосибирск и обратно. Самолеты не садились в этих городах 24 февраля в связи с ограничением полетов из-за ситуации на Украине. Ограничение продолжает действовать на полеты в Краснодар.

Накануне Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.

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S7 AirlinesУкраинавойна
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