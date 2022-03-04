Авиакомпания S7 отменила ряд рейсов из Новосибирска за границу: рассказываем, куда полететь не получится

В связи с введенными санкциями S7 отменила рейсы в ряд зарубежных стран, об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До
— Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты, — сообщается в Telegram-канале S7.
На данный момент онлайн-табло аэропорта Толмачево уведомляет об отмене нескольких рейсов в республики бывшего СССР, запланированные на
При этом состоятся запланированные вылеты из Новосибирска в Дубай.
26 февраля S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами.
Ранее Евросоюз ввел полный запрет на полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине. Ситуацию осложняют и санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские компании возможности использовать европейские самолеты. Как это сказалось на туристической отрасли Новосибирска — мы поговорили с участниками рынка.