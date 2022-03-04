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Авиакомпания S7 отменила ряд рейсов из Новосибирска за границу: рассказываем, куда полететь не получится

При этом ряд рейсов за границу состоятся согласно ранее заявленному графику

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Это связано с закрытием воздушного пространства для российских самолетов

Это связано с закрытием воздушного пространства для российских самолетов

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В связи с введенными санкциями S7 отменила рейсы в ряд зарубежных стран, об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До 30 апреля не будет летать S7 также в Бангкок, Краби и на Пхукет из Новосибирска. Из Владивостока и Новосибирска и в обратном направлении до 30 апреля нельзя будет улететь в Сеул.

— Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты, — сообщается в Telegram-канале S7.

На данный момент онлайн-табло аэропорта Толмачево уведомляет об отмене нескольких рейсов в республики бывшего СССР, запланированные на 4 марта, не состоятся вылеты в Баку, Фергану и Бишкек.

При этом состоятся запланированные вылеты из Новосибирска в Дубай.

26 февраля S7 отменила все рейсы в Европу. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами.

Ранее Евросоюз ввел полный запрет на полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине. Ситуацию осложняют и санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские компании возможности использовать европейские самолеты. Как это сказалось на туристической отрасли Новосибирска — мы поговорили с участниками рынка.

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