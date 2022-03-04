Авиакомпания S7 отменила ряд рейсов из Новосибирска за границу: рассказываем, куда полететь не получится

В связи с введенными санкциями S7 отменила рейсы в ряд зарубежных стран, об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.



Корректировкам подверглись рейсы в Египет, Таиланд и Южную Корею. До 30 апреля не будет летать S7 также в Бангкок, Краби и на Пхукет из Новосибирска. Из Владивостока и Новосибирска и в обратном направлении до 30 апреля нельзя будет улететь в Сеул.



— Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты, — сообщается в Telegram-канале S7.

