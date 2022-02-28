Андрей Травников уверен, что санкции США и ЕС не скажутся на реализации госпрограмм в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил новые экономические санкции от ЕС и США, которые были введены против России из-за военной операции на Украине. Он сделал это на оперативном совещании в правительстве области после доклада о программе капитального ремонта в регионе.



Публикуем полную расшифровку его речи:

— Вполне возможно, у кого-то из коллег появляются сомнения, а как что-то делать в условиях новых санкций и изменения макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменения по реализации ни этой программы (капитального ремонта НСО. — Прим. ред.), ни национальных проектов, ни других федеральных программ, в которых мы участвуем, никаких изменений на данный момент не предполагается. Не предполагается сокращение финансирования, не предполагается смещения сроков. Именно такие установки были доведены до нас Правительством РФ позавчера на общероссийском совещании.