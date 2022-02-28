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Андрей Травников уверен, что санкции США и ЕС не скажутся на реализации госпрограмм в НСО

Он сообщил, что финансирование программ не будут сокращать

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Губернатор сообщил, что сроки региональных проектов, нацпроектов и федеральных проектов сдвигать не планируется

Губернатор сообщил, что сроки региональных проектов, нацпроектов и федеральных проектов сдвигать не планируется

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил новые экономические санкции от ЕС и США, которые были введены против России из-за военной операции на Украине. Он сделал это на оперативном совещании в правительстве области после доклада о программе капитального ремонта в регионе.

Публикуем полную расшифровку его речи:

— Вполне возможно, у кого-то из коллег появляются сомнения, а как что-то делать в условиях новых санкций и изменения макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменения по реализации ни этой программы (капитального ремонта НСО. — Прим. ред.), ни национальных проектов, ни других федеральных программ, в которых мы участвуем, никаких изменений на данный момент не предполагается. Не предполагается сокращение финансирования, не предполагается смещения сроков. Именно такие установки были доведены до нас Правительством РФ позавчера на общероссийском совещании.

Поэтому не нужно расслабляться. Нужно продолжать реализацию всех наших программ и проектов. Да, наверное, будут новые трудности, но по этому поводу скажу, что у нас уже есть опыт преодоления и санкций, и финансово-экономических кризисов, последствий пандемии. И опыт Новосибирской области достаточно успешный. И никакие события в целом не повлияли на темпы нашего социально-экономического развития.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Поэтому просьба — на это настраиваться и, как я уже сказал, не расслабляться и не надеяться на какие-то поблажки по корректировки сроков, — заявил Травников.

Сегодня губернатор также объявил о назначении двух новых министров.

Всё о спецоперации на Украине вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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