Двух новых министров назначили в правительство Новосибирской области

Двух новых министров назначили в Новосибирской области. Должность министра юстиции заняла Татьяна Деркач, должность министра науки и инновационной политики — Вадим Васильев.
— У Татьяны Николаевны большой опыт юридической, административной, организационной работы. Хочу пожелать вам успешного выстраивания отношений с наших большим юридическим сообществом региона, — поздравил с назначением губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. — Для Вадима Витальевича назначение министром — это определенный вызов.
Ранее Татьяна Деркач була руководителем департамента контроля и документационного обеспечения администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской. Она стала министром вместо Натальи Омелёхиной, которая получила должность проректора в Новосибирском государственном университете в начале февраля.
Вадим Васильев исполнял обязанности заместителя министра начальника управления промышленности и предпринимательства Минпромторга Новосибирской области. Он стал министром вместо Алексей Васильева, об уходе которого стало известно в конце прошлого года. Об этом сообщил «Континент.Сибирь» 22 ноября со ссылкой на заместителя губернатора Ирину Мануйлову. Она рассказывала, что Алексей Васильев переедет из Новосибирска в Саров, чтобы начать работать в «Росатоме»
Ранее министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко ушел в отставку в декабре 2021-го. В начале декабря в отставку подал министр строительства Иван Шмидт. В минстрое пояснили, что в последнее время он «захандрил».