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Алексей Васильев уходит с должности министра науки — куда он пойдет работать

Он был назначен на пост министра в 2018 году

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Алексей Васильев вступил на должность в 2018 году

Алексей Васильев вступил на должность в 2018 году

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Министр науки Алексей Васильев уходит с должности

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев уходит с должности. Об этом сообщил «Континент.Сибирь» 22 ноября со ссылкой на заместителя губернатора Ирину Мануйлову.

Ирина Мануйлова сообщила, что Алексей Васильев переедет из Новосибирска в Саров, чтобы начать работать в «Росатоме». На этой неделе министр будет продолжать работать. После его обязанности временно будет исполнять заместитель Евгений Павлов.

Как сообщают на сайте Министерства науки, родился в 1973 году в городе Ангарске Иркутской области. Окончил Новосибирский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

Прошел трудовой путь от лаборанта физической лаборатории до заместителя директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук.

В соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 13.11.2018 № 1347-рк А. В. Васильев назначен на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области НГС подтвердили, что министр уходит с должности. От подробных комментариев в правительстве отказались, объяснив, что все комментарии будут в последний рабочий день Алексея Васильева, то есть в пятницу.

В конце октября ведущий солист Роман Полковников внезапно покинул НОВАТ накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери».

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