Алексей Васильев уходит с должности министра науки — куда он пойдет работать

Министр науки Алексей Васильев уходит с должности
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев уходит с должности. Об этом сообщил «Континент.Сибирь» 22 ноября со ссылкой на заместителя губернатора Ирину Мануйлову.
Ирина Мануйлова сообщила, что Алексей Васильев переедет из Новосибирска в Саров, чтобы начать работать в «Росатоме». На этой неделе министр будет продолжать работать. После его обязанности временно будет исполнять заместитель Евгений Павлов.
Как сообщают на сайте Министерства науки, родился в 1973 году в городе Ангарске Иркутской области. Окончил Новосибирский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.
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В соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 13.11.2018
В правительстве Новосибирской области НГС подтвердили, что министр уходит с должности. От подробных комментариев в правительстве отказались, объяснив, что все комментарии будут в последний рабочий день Алексея Васильева, то есть в пятницу.
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