Скорпионам — идти в секс-шоп, Стрельцам — купить машину: изучаем гороскоп на 2022 год

Девам рекомендуют дарить простые и практичные подарки, а также вещи, полезные для здоровья. Например, фитнес-браслет, подушку с эффектом памяти, увлажнитель воздуха, умные весы. Также им подойдет абонемент на массаж, сертификат к косметологу, витамины, личный дневник или косметика, набор инструментов, швейные принадлежности или маникюрный набор.



Весы



Тема года: здоровье. Болезнь — это способ направить вас по праведному пути. Обращайте внимание не только на физическое, но и на психологическое здоровье.



Цель года для Весов — научиться разговаривать со своими близкими. Не стоит думать, что вы видите их насквозь. Если вы хотите узнать, что важно для них, можно просто спросить об этом и поговорить по душам. Также можно завести новую семейную традицию, например устраивать по вечерам посиделки с настольными играми и чаем.



Весам рекомендуют заняться творчеством, абстрагироваться от быта, вспомнить, чего хотелось в детстве. Стоит воздержаться от смены источника дохода, потому что это может привести к потерям и кризису. Сложные месяцы для представителей знака — октябрь и ноябрь, удачные — январь, февраль и август. Новый год рекомендуют встретить в дорогом наряде и строгой обстановке.



Подарки для Весов следует упаковывать красиво, модно и эстетично. Им можно преподнести приглашение в ресторан, билет на концерт или выставку, набор для творчества, дизайнерские предметы интерьера, вебинар по этикету, курсы макияжа или сертификат на шопинг.



Скорпион



Тема года: надо быть мобильнее и конкретнее. Конечно, это не свойственно Скорпиону, но в этом и состоит задача — освоить способы действия, с которыми вы не знакомы.



Цель года для представителей знака — выход на новый уровень дохода. Чтобы достичь ее, Скорпионам придется найти новых партнеров, и тогда возможности значительно расширятся. При этом им рекомендуют воздержаться от вложения денег в недвижимость, особенно в новостройки, потому что из-за этого могут увеличиться текущие расходы.



Скорпионам следует научиться отдыхать, получая удовольствие и расширяя кругозор. Для реализации возможностей подойдут январь, февраль и июнь. Сложный месяц — июль. Новый год астролог рекомендует встретить перед телевизором, при этом заранее определиться с передачей, которую будете смотреть.



В подарок Скорпиону можно вручить сертификат на стрельбу, квест или игру в «Мафию», билет на рок-концерт, гонки. Также подойдет сертификат в секс-шоп, нижнее белье, детектив или книга по трансформации личности, курс тайского массажа или кожаное изделие.



Стрелец



Тема года: личная активность. Она поможет вам в продвижении по служебной лестнице, повышении квалификации и приобретении нового автомобиля.



В 2022 году Стрельцам рекомендуют систематизировать свои цели, не метаться от одного дела к другому, понять, что для них главное, а что второстепенное. Стоит действовать в соответствии с этими приоритетами. Астролог считает, что Стрельцам нужно избегать рационального подхода в отношениях с родственниками.

—Они видят в вас в первую очередь родного человека, а не машину по оказанию благотворительной помощи, — напоминает Елена Альмах.

Стрельцам рекомендуют работать из дома в следующем году, хотя вначале это будет сложно и непривычно.



Напряженное время для представителей знака — январь и октябрь. Период, чтобы реализовать свои возможности, — февраль, август и сентябрь. Новый год советуют встречать на улице с фейерверками, при желании спеть гимн.



Лучший подарок для Стрельца, сообщает астропсихолог Татьяна Шабанова, — это путешествие. Но также подойдет что-то связанное с этим: чемодан, дорожный аксессуар, настенная карта мира, глобус, курс иностранного языка. Для подарка Стрельцам нужна элитная и статусная упаковка.



Козерог



Тема года: построение фундамента будущих побед. Для этого придется напряженно трудиться, но вам ведь не привыкать! Родители вас поддержат.



Цель года для Козерогов — творческое самовыражение в профессии. При этом, подчеркивает астролог, успеха можно добиться в деле, которое они любят, которое им интересно. При этом представителям знака стоит воздержаться от форсирования событий, Козерогам рекомендуют составлять планы и подводить итоги месяца.



Напряженное время для Козерогов — февраль, март и октябрь. Реализовать свои возможности рекомендуют в июне и июле. Новый год советуют встречать с любимым человеком.



Упаковка подарков для Козерогов должна быть строгой и лаконичной. Лучше заранее спросить, что они хотят получить на Новый год. Им подойдет ежедневник, противоударные часы, дорогая ручка, настольная игра, курсы по тайм-менеджменту.



Водолей



Тема года: следите за деньгами. Дело не только в том, на что вы их тратите и чем зарабатываете, но и в том, насколько вы зависимы от денег и каким образом можете избавиться от этой зависимости.



Цель года для Водолеев — создать нового себя. В 2022 году у них может получиться улучшить жилищные условия. При этом представителям знака рекомендуют воздержаться от большого количества походов по магазинам и интернет-покупок. Удачное время для реализации планов — декабрь. Напряженный период — июнь и сентябрь.



Водолеям рекомендуют дарить популярные гаджеты и книги, билеты на выставку робототехники, стендап-шоу, телескоп, бинокль, проектор звездного неба или модель самолета. Упаковку советуют сделать оригинальной и креативной.



Рыбы



Тема года: начинаем новую счастливую жизнь, и не сопротивляйтесь! Ну, разве что вы не собираетесь стать счастливыми. И это ваш выбор. А счастье было так возможно.



У Рыб цель года — работа над своим здоровьем, красотой и успехами. Важно определиться, что для вас важнее. Представителям знака советуют поставить конкретные цели и определиться, как их достичь. Еще одна рекомендация — воздержаться от достижения целей психологическими методами.

Сложный период для Рыб — ноябрь, время для реализации возможностей — апрель и май. На Новый год представителям знака советуют устроить чайную вечеринку с разными видами шоколада.



Для Рыб в подарок советуют выбрать мастер-класс по фотографии или фотоаппарат, сертификат на фотосессию, аромасвечи, масла или ароматические палочки. Им подойдут курсы по эзотерике или психологии, аквариум с рыбками, аксессуары для рыбалки. Также им подойдет мыло ручной работы, парфюм, тапочки, мастер-класс по рисованию.



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