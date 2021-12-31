Скорпионам — идти в секс-шоп, Стрельцам — купить машину: изучаем гороскоп на 2022 год

К гороскопам можно относиться по-разному, но в любом случае есть те, кто верят советам астрологов. Для некоторых чтение прогнозов от звезд — небольшое развлечение, а кто-то следует рекомендациям, которые составили по движению планет. Поэтому в преддверии 2022 года НГС поговорил с новосибирским астрологом Еленой Альмах, которая рассказала, к чему стоит готовиться представителям 12 знаков зодиака в новом году. А астропсихолог Татьяна Шабанова дала советы о том, какие подарки лучше преподнести им 31 декабря. Читайте об этом в нашем материале.
Овен
Тема года: а не попробовать ли вам еще разок? Возможно, вы учтете свой опыт и больше не наступите на свои любимые грабли в очередной раз!
По словам астролога, цель у Овнов в этом году — познать жизнь во всём ее многообразии. Помнить, что она не ограничена стенами вашего дома и работы. Представителям знака рекомендуют понять мотивы своих действий, идеологию собственной жизни. Стоит воздержаться от «изобретения велосипеда», например вспомнить историю и традиции своей семьи и использовать их в жизни.
Напряженным месяцем для знака будет июль. Для реализации своих возможностей подойдут май, июнь и сентябрь. Новый год рекомендуют встретить в новых вещах и с конкретным планом трудовых свершений.
Овнам советуют дарить яркие подарки с характером. Например, абонемент в тренажерный зал или бассейн, сертификат на прыжок с парашютом, спортивную одежду, стрельбу, экстремальное вождение, катание на сноуборде, лыжах или коньках.
Телец
Тема года: чтобы начать новую жизнь, надо избавиться от старого багажа, который мешает двигаться вперед с нужной скоростью. От жадности тоже пора избавиться.
Цель Тельцов — выделить то, что важно. Это касается не только социально-значимых проектов, но и личных целей, желаний, эмоций и чувств. Успех ждет в благотворительности. Несмотря на сложности, результат должен вас порадовать. Стоит воздержаться от достижения целей любой ценой, отказа от принципов из-за стремления к власти и успеху. Из-за этого можно потерять то, чего вам уже удалось добиться.
Сложными будут октябрь и ноябрь. Реализовать себя легче всего в январе, феврале и августе.
Новый год рекомендуют встречать в компании образованных людей. Написать свое желание на бумаге, сжечь ее под бой курантов и выпить шампанское с пеплом.
Тельцам рекомендуют дарить подарки в красивой и эстетичной упаковке, конверт с деньгами и банку со сладостями. Также подойдет сертификат в спа, на массаж, кулинарный мастер-класс, в бутик одежды или косметики. Другие варианты для подарков: копилка, ваза, шкатулка, горшечное растение или изящная статуэтка.
Близнецы
Тема года: искоренение недостатков, самокопание и его пределы. Не стоит замыкаться в себе, надо выходить в социум со своими планами, начинать их реализовывать.
У Близнецов цель года — расширение возможностей: после выхода на новый уровень это необходимо сделать. Постарайтесь делать реальные шаги. Вам рекомендуют наладить партнерские отношения, заключить работающие договоры. К ним следует подойти с точки зрения материальной выгоды. Важно понять, что значит для вас свобода.
Напряженные месяцы — август и ноябрь, время реализации возможностей — февраль. Новый год рекомендуют встретить с коллегами, без опасных развлечений, связанных с огнем и электричеством.
Упаковка подарка должна быть с элементами загадки. Близнецам подойдет обучение, курс или тренинг, небольшое путешествие или экскурсия. Катание на коньках или коньки, из гаджетов можно выбрать наушники, смарт-часы или ноутбук. Этому знаку хорошим подарком будут аксессуары для машины, блокнот, книга, головоломка или интеллектуальная игра.
Рак
Тема года: здоровье. Основное внимание уделите хроническим заболеваниям, связанным с головой. Например, гайморит, мигрень, отит и прочие.
Цель года для Раков — расстановка жизненных приоритетов. Нужно понять, что для вас важно: работа, семья или личностный рост. 2022 год подходит для того, чтобы получить высшее образование или понять, во что вы верите.
Ракам рекомендуют воздержаться от критики и самокритики. Напряженными будут март и апрель. Подходящее время, чтобы реализовать свои возможности, — январь и август. Новый год Ракам советуют встретить дома с семьей в спокойной обстановке.
Упаковка подарков Ракам должна быть душевной и теплой. Во время дарения следует сказать человеку, как вы его цените. Ему подойдет альбом с памятными фотографиями, плюшевый медведь, букет цветов и бутылка вина, романтический ужин на двоих. Представителям знака также можно подарить плед, постельное белье или полотенце, кружку для кофе, бокалы, блендер, пароварку, кулинарную книгу. Другие варианты — уютная пижама, рыболовные снасти, набор для творчества или любовный роман.
Лев
Тема года: с кем вы? Конечно, вы — звезда! Конечно, центр вселенной. Но союзники и соратники тоже должны быть: они значительно укрепляют ваши позиции.
Для Львов цель 2022 года — научиться слушать других. Любое мнение не стоит воспринимать как критику. Им рекомендуют занимать нейтральную позицию и не действовать, прежде чем получится разобраться в ситуации. Львам нужно учесть, что если их не устраивает окружение, то, возможно, стоит изменить что-то в себе, а не в нем.
Представителям знака рекомендуют воздержаться от конфликтов. Напряженное время для них — октябрь и ноябрь, для реализации своих планов лучше выбрать январь и июнь. На Новый год Львам рекомендуют устроить праздник для детей и радоваться вместе с ними, чтобы самому почувствовать себя ребенком.
В подарках Львы ценят роскошь и блеск, им нравятся развлечения и праздники. Подарки следует упаковывать «по-царски». Представителям знака подойдет сертификат в ювелирный салон или бутик люксовой одежды. Также можно подарить портрет, билеты в театр или на шоу, именные подарки.
Дева
Тема года: творчество. А для этого надо всего лишь «взять глыбу мрамора и отсечь от нее всё лишнее». Почувствуйте себя Микеланджело!
Цель года для Дев — получение общественного признания. Им советуют видеть положительные стороны и меньше критиковать себя и других, воздержаться от излишней детализации. Напряженное время для Дев — март и август, период для реализации возможностей — февраль и май. Новый год лучше встречать в теплых странах.
Девам рекомендуют дарить простые и практичные подарки, а также вещи, полезные для здоровья. Например, фитнес-браслет, подушку с эффектом памяти, увлажнитель воздуха, умные весы. Также им подойдет абонемент на массаж, сертификат к косметологу, витамины, личный дневник или косметика, набор инструментов, швейные принадлежности или маникюрный набор.
Весы
Тема года: здоровье. Болезнь — это способ направить вас по праведному пути. Обращайте внимание не только на физическое, но и на психологическое здоровье.
Цель года для Весов — научиться разговаривать со своими близкими. Не стоит думать, что вы видите их насквозь. Если вы хотите узнать, что важно для них, можно просто спросить об этом и поговорить по душам. Также можно завести новую семейную традицию, например устраивать по вечерам посиделки с настольными играми и чаем.
Весам рекомендуют заняться творчеством, абстрагироваться от быта, вспомнить, чего хотелось в детстве. Стоит воздержаться от смены источника дохода, потому что это может привести к потерям и кризису. Сложные месяцы для представителей знака — октябрь и ноябрь, удачные — январь, февраль и август. Новый год рекомендуют встретить в дорогом наряде и строгой обстановке.
Подарки для Весов следует упаковывать красиво, модно и эстетично. Им можно преподнести приглашение в ресторан, билет на концерт или выставку, набор для творчества, дизайнерские предметы интерьера, вебинар по этикету, курсы макияжа или сертификат на шопинг.
Скорпион
Тема года: надо быть мобильнее и конкретнее. Конечно, это не свойственно Скорпиону, но в этом и состоит задача — освоить способы действия, с которыми вы не знакомы.
Цель года для представителей знака — выход на новый уровень дохода. Чтобы достичь ее, Скорпионам придется найти новых партнеров, и тогда возможности значительно расширятся. При этом им рекомендуют воздержаться от вложения денег в недвижимость, особенно в новостройки, потому что из-за этого могут увеличиться текущие расходы.
Скорпионам следует научиться отдыхать, получая удовольствие и расширяя кругозор. Для реализации возможностей подойдут январь, февраль и июнь. Сложный месяц — июль. Новый год астролог рекомендует встретить перед телевизором, при этом заранее определиться с передачей, которую будете смотреть.
В подарок Скорпиону можно вручить сертификат на стрельбу, квест или игру в «Мафию», билет на рок-концерт, гонки. Также подойдет сертификат в секс-шоп, нижнее белье, детектив или книга по трансформации личности, курс тайского массажа или кожаное изделие.
Стрелец
Тема года: личная активность. Она поможет вам в продвижении по служебной лестнице, повышении квалификации и приобретении нового автомобиля.
В 2022 году Стрельцам рекомендуют систематизировать свои цели, не метаться от одного дела к другому, понять, что для них главное, а что второстепенное. Стоит действовать в соответствии с этими приоритетами. Астролог считает, что Стрельцам нужно избегать рационального подхода в отношениях с родственниками.
—Они видят в вас в первую очередь родного человека, а не машину по оказанию благотворительной помощи, — напоминает Елена Альмах.
Стрельцам рекомендуют работать из дома в следующем году, хотя вначале это будет сложно и непривычно.
Напряженное время для представителей знака — январь и октябрь. Период, чтобы реализовать свои возможности, — февраль, август и сентябрь. Новый год советуют встречать на улице с фейерверками, при желании спеть гимн.
Лучший подарок для Стрельца, сообщает астропсихолог Татьяна Шабанова, — это путешествие. Но также подойдет что-то связанное с этим: чемодан, дорожный аксессуар, настенная карта мира, глобус, курс иностранного языка. Для подарка Стрельцам нужна элитная и статусная упаковка.
Козерог
Тема года: построение фундамента будущих побед. Для этого придется напряженно трудиться, но вам ведь не привыкать! Родители вас поддержат.
Цель года для Козерогов — творческое самовыражение в профессии. При этом, подчеркивает астролог, успеха можно добиться в деле, которое они любят, которое им интересно. При этом представителям знака стоит воздержаться от форсирования событий, Козерогам рекомендуют составлять планы и подводить итоги месяца.
Напряженное время для Козерогов — февраль, март и октябрь. Реализовать свои возможности рекомендуют в июне и июле. Новый год советуют встречать с любимым человеком.
Упаковка подарков для Козерогов должна быть строгой и лаконичной. Лучше заранее спросить, что они хотят получить на Новый год. Им подойдет ежедневник, противоударные часы, дорогая ручка, настольная игра, курсы по тайм-менеджменту.
Водолей
Тема года: следите за деньгами. Дело не только в том, на что вы их тратите и чем зарабатываете, но и в том, насколько вы зависимы от денег и каким образом можете избавиться от этой зависимости.
Цель года для Водолеев — создать нового себя. В 2022 году у них может получиться улучшить жилищные условия. При этом представителям знака рекомендуют воздержаться от большого количества походов по магазинам и интернет-покупок. Удачное время для реализации планов — декабрь. Напряженный период — июнь и сентябрь.
Водолеям рекомендуют дарить популярные гаджеты и книги, билеты на выставку робототехники, стендап-шоу, телескоп, бинокль, проектор звездного неба или модель самолета. Упаковку советуют сделать оригинальной и креативной.
Рыбы
Тема года: начинаем новую счастливую жизнь, и не сопротивляйтесь! Ну, разве что вы не собираетесь стать счастливыми. И это ваш выбор. А счастье было так возможно.
У Рыб цель года — работа над своим здоровьем, красотой и успехами. Важно определиться, что для вас важнее. Представителям знака советуют поставить конкретные цели и определиться, как их достичь. Еще одна рекомендация — воздержаться от достижения целей психологическими методами.
Сложный период для Рыб — ноябрь, время для реализации возможностей — апрель и май. На Новый год представителям знака советуют устроить чайную вечеринку с разными видами шоколада.
Для Рыб в подарок советуют выбрать мастер-класс по фотографии или фотоаппарат, сертификат на фотосессию, аромасвечи, масла или ароматические палочки. Им подойдут курсы по эзотерике или психологии, аквариум с рыбками, аксессуары для рыбалки. Также им подойдет мыло ручной работы, парфюм, тапочки, мастер-класс по рисованию.
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