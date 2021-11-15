«Беру 30–35 тысяч рублей за час»: как сибирячки делают состояние на натальных картах и астрологии

В Новосибирске астрологи зарабатывают миллионы каждый месяц
В Россию вернулась мода на астрологию — и если раньше люди в основном читали гороскопы, то сейчас они составляют себе натальные карты, заказывают индивидуальные прогнозы, подбирают сотрудников по знаку зодиака и планируют крупные покупки с учетом ретроградного Меркурия. На этом строится огромный бизнес: именитые астрологи берут за свои услуги от 50 тысяч рублей (только с одного клиента), а стоимость курсов, где учат составлять натальные карты, может и вовсе доходить до 150 тысяч рублей, хотя саму карту можно сделать с помощью программ и сайтов в Интернете всего за 5 минут. Сколько зарабатывают астрологи из регионов и почему люди готовы платить им огромные деньги за «прогнозы из космоса» — выясняла корреспондент НГС Елизавета Шаталова.
— Я не буду с ним общаться, у него Луна в Скорпионе, — говорит девушка, сидя в баре. И ее слова ни у кого не вызывают удивления.
Повальное увлечение натальными картами сложно не заметить. Кто-то делает их ради развлечения (модно же), кто-то относится очень серьезно и после составления такого прогноза начинает кардинально перекраивать свою жизнь. За расшифровку натальных карт платят деньги специально обученным астрологам из «Инстаграма». Сами же астрологи объясняют, что такие карты — это «новый уровень обычного гороскопа», когда обычные «Весы», например, превращаются в «Солнце в Весах, а Луна в Козероге».
Новосибирские астрологи, с которыми мы пообщались при подготовке этой публикации, соглашаются с тем, что в последнее время интерес к натальным картам и астрологии растет. За составлением прогнозов к ним обращаются люди разных профессий и с разным достатком.
«Зимой зарабатываю около 200 тысяч в месяц»
— В пятницу у нас новолуние, да ещё и с оппозицией к Урану, в течение месяца может подтряхивать. Ось Скорпион — Телец, и про ресурсы, и про отношения, будьте готовы. Старайтесь избегать конфликтов и необдуманных вложений. Кто чувствует, что уже накрывает, лучше разобрать эту ситуацию на консультации, аспекты непростые, пережить их будет легче с личными рекомендациями, — пишет в своем блоге астролог Юлия Марченко.
Под постом одна из подписчиц у нее спрашивает: «Если у мужа упр. 7 в 12, к упр. 7 оппозиция от Сатурна из 6 дома. Это значит, что я должна умереть и у нас должен быть несчастный брак? Я должна изменять ему? Я его люблю, не сказала бы, что всё так печально и хочу изменять. Что это значит? Он должен овдоветь? С мужем познакомились на госслужбе, на работе, я младше на 7 лет». Астролог отвечает потенциальной клиентке: «Это на целую консультацию. Приходите, разберем».
У самой Юлии Марченко экономическое образование, долгое время она работала в Управлении дорог, но в 2009 году получила свой первый диплом астролога и с тех пор плотно занимается этой темой.
— Я начала заниматься астрологией совершенно случайно, по воле случая. Пристал мужчина, сказал, что мне стыдно не знать, что Скорпион с Водолеем. Я под впечатлением пришла домой. Увидела объявления в газете и подумала, что мне нужно узнать, что у меня с Водолеем, — рассказывает Юлия. — Может быть, скучно стало, может быть, это кризис среднего возраста, когда чего-то интересного захотелось. Так в моей жизни и появилась астрология. Когда пошли консультации с запросом про проблемы, я пошла в институт психоанализа, закончила его. Получила второе высшее как психолог-психоаналитик.
В последнее время, говорит Юлия Марченко, спрос на астрологов действительно вырос:
— Мне часто попадается на глаза реклама, которая меня сильно нервирует, бесит. Она неправильная в корне. Это из серии: «Пройди курсы астролога за месяц и получи высокооплачиваемую профессию».
У самой Юлии Марченко полный анализ натальной карты стоит 7 тысяч рублей.
— Полный анализ — это где все расписано. Это и описание сетки домов, и текущее положение планет... Но есть у людей и узкие запросы. Например, где финансы лежат, что с партнером будет... Если интересует четкое направление, то я сужаю до анализа конкретных моментов и это оплачивается дешевле, — объясняет сибирячка ценообразование астрологических услуг.
Натальная карта выглядит примерно так:
Юлия говорит, что берет себе максимум одного клиента в день:
— Если ко мне приходит мамочка и просит рассмотреть трех детей, то я считаю ее за одного клиента. Это одна семья и одна энергетика, я ее рассматриваю один день. Вторую мамочку я в этот день не беру. Когда вам говорят, что это быстро или по часам расписаны несколько клиентов, значит, астролог делает поверхностный анализ. Глубокий анализ делается в течение суток — нужно проникнуться энергетикой человека, нужно понять, что ему сказать, перепроверить, — рассказывает астролог.
Саму карту, по словам Юлии Марченко, можно сделать в специальной программе. Главное, узнать точное время рождения клиента: «Нужно именно время первого вздоха. Даже когда говорят время, указанное на бирке, мы отматываем назад на три-четыре минуты. Это стандартно».
Юлия позиционирует себя как женский астролог. К ней чаще всего обращаются с вопросами отношений, реализации:
— Спрашивают, как лучше реализовать своего ребенка или мужа. Как ему лучше, в какую сторону двигаться. Сейчас пошли популярные темы, связанные с переездом. Комфортно ли будет в Сочи проживать — это из разряда популярных вопросов.
О своих доходах Юлия Марченко говорит уклончиво, объясняя, что астрология для нее — не основная деятельность. Про свою основную работу она говорить отказалась.
«В среднем беру 30–35 тысяч за час»
Елена Демидова получила больше 60 дипломов по астрологии. Сибирячка подчеркивает, что астрология для нее — это не хобби или развлечение, а профессия.
— Никогда не страдала шизотерикой, как я это называю. Для меня астрология это всё-таки мир цифр, математики, точных измерений. И нет такого, что вот я тут предугадала, предчувствовала и так далее. Это не из разряда «знаю, вижу, предчувствую». Для меня была интересна мысль: можно ли что-либо изменить в первую очередь в своей собственной судьбе, так я и начала этим заниматься, — рассказывает новосибирский астролог.
По словам Елены, сначала она просто училась астрологии в разных странах. В среднем обучение могло стоить 100–150 тысяч рублей, но все зависело от профессионализма учителя. О том, что на полученных знаниях можно начать зарабатывать, ей подсказал один из учителей.
— Учитель задал вопрос: «Зачем ты получаешь очередной диплом и почему ты их складываешь на полочку? Не пора ли отдавать эти знания миру?». Я реально вечный ученик. Вопрос учителя стал хорошим толчком, что да, наверное, стоит проводить консультации и делать какие-то курсы. И, если изначально это были консультации, то сейчас это больше какие-либо учебные курсы, когда масса людей узнает, как в домашних условиях применить астрологию не будучи астрологом, — говорит Елена Демидова.
Тем не менее на консультацию к сибирячке все-таки можно записаться, но стоить это будет в районе 30–35 тысяч рублей:
— Большинство моих клиенток — это девушки 30+. Как правило, имеющие бизнес, минимум один, а максимум три-четыре. Ко мне идут определенные клиенты. Во–первых, консультация слишком дорогая по меркам рынка. А во-вторых, это девушки, которые ценят свое время и деньги. У меня не приходят спрашивать: «Выйду ли я замуж?» Им это неинтересно. У меня спрашивают: «Стоит ли мне покупать вот этот бизнес?», «Стоит ли мне инвестировать туда?», — утверждает астролог.
За месяц, как говорит сама Елена Демидова, она зарабатывает около миллиона рублей. На ее страницу в «Инстаграме» подписана 371 тысяча человек.
«Работа астролога такой же труд, как и любой другой»
Елена Никольская увлекается астрологией около 10 лет: «Я "случайно" попала на консультацию к астрологу, впоследствии ставшему моим первым учителем. Меня настолько вдохновило и удивило то, что так просто можно понять многие моменты и ситуации в своей жизни. Сейчас я ежедневно провожу консультации по вопросам любви, финансам, семьи, профессионального предназначения и многое другое».
Зарабатывать на астрологии Елена Никольская начала в 2018 году. Но на вопрос о доходах отвечать не стала. Объяснила, что за одну консультацию может взять от 350 рублей до 4500 рублей. В день бывает несколько консультаций.
— Услуги стоят по-разному в зависимости от консультации и времени, затраченного на нее. Часто бывают акции и приятные бонусы в виде бесплатных рекомендаций. Например, акция на личный гороскоп на ноябрь по цене бизнес-ланча. Это недорого. Когда я вижу, что человеку нужна помощь, то обязательно помогу, но надо понимать, что работа астролога — это такой же труд, как и любой другой, — говорит астролог.
Сибирячка старается тратить на консультацию 1 час. Само же техническое описание натальной карты, по ее словам, можно сделать за 5 минут:
— Обычному человеку там мало что будет понятно, поэтому только при личном контакте астролог поможет вам понять и расшифровать ваш личный гороскоп. Чаще всего ко мне обращаются деловые, взрослые люди, которые живут осознанной жизнью, понимающие, какую пользу они получат на консультации, чтобы использовать ее в своей ежедневной жизни.
Можно ли верить астрологии
— Астрология — не наука, а учение, занимательное и в чём-то забавное. По крайней мере, человечество уже почти 2000 лет с удовольствием играет в эту игру, «доверяя» свою судьбу красивому узору ночного неба. Астрономы и астрологи, когда смотрят в небо, видят его по-разному, — делится своим мнением Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария и член совета Новосибирского астрономического общества.
Астрология, по его словам, тесно связана с астрономией, но при этом у них есть серьезные отличия:
— Исторически астрономия возникла раньше, чем астрология. Наблюдения за годовыми циклическими изменениями в положении светил позволили предсказывать древним астрономам сезоны и климатические изменения (разливы рек, наступления холодов или засухи). Найдя четкую взаимосвязь между картиной в небе и изменениями на земле, люди решили, что положение небесных светил может влиять и на события в мире людей, их судьбы и будущее. В этом принципиальное разногласие между астрологией и астрономией, которая данное обстоятельство отрицает, — говорит Олег Кашин.
Еще одно принципиальное различие астрологии и астрономии — последняя оформлена как наука, как по документам, так и по способу изучения:
— Астрономия постоянно развивается, меняя свои представления об окружающем мире. Эта наука прошла целый ряд представлений о мироустройстве, начиная от древних моделей Солнечной системы Гиппарха и Пифагора и заканчивая современными космологическими теориями эволюции Вселенной. Астрономия менялась, постоянно вносила поправки и уточняла прежние данные, потому что накапливались всё новые сведения об окружающем мире, — объясняет астроном.
Астрология же, по его словам, не учитывает новые данные — например, изменение положения оси планеты, и не вносит поправки по датам календаря и положению созвездий.
Почему люди верят в гороскопы
Марина Ананьева, практикующий новосибирский психолог, объяснила, почему, по ее мнению, люди всё чаще верят в астрологию:
— Эта тема неоднозначная, поэтому я сразу хочу обозначить один важный момент. Когда я описываю процесс веры человека в астрологию, то не разделяю кого-то на хороших или плохих. Думаю, ключевым здесь выступает именно «вера». Вера во внешние процессы, которые больше, чем я; вера в кого-то больше, чем я; в того, кто знает больше меня про меня, про систему, где я и моя судьба определены и что-то значат; что есть что-то, что определяет мой жизненный путь и в какой-то мере этим процессом можно прикрыть тревогу, страх или ужас от свободы выбора, — предполагает психолог.
Свобода выбора, по словам Марины Ананьевой, полна неопределенности. А когда человек верит в астрологию, то он может получить необходимую ему определенность:
— Этот процесс магического мышления, всемогущего контроля может сохраняться и проявляться во взрослом возрасте через: «мои мысли — материальны», «всем моим мыслям суждено сбыться», поиск разных знаков и многое другое. С одной стороны, это может помочь расширить веру в себя там, где ее не хватает (через веру в звёзды, вселенную, космос): знать, что есть кто-то, кто всегда за тебя, и тот, кто всем твоим идеям и самым заветным «хочу» всегда скажет «да». Но в работе я часто сталкиваюсь и с обратным процессом, когда часть важных мыслей и чувств вытесняются, игнорируются или отторгаются, по типу: «Если я подумаю об этом, то это случится, и я буду в этом виновата. Поэтому не буду об этом думать, буду думать позитивно и звезды мне тоже об этом говорят». В этом случае, к сожалению, человек лишает себя части важных чувств и так начинает нарастать внутриличностный конфликт, который и приводит к запросу «спросить у звезд».
Марина Ананьева считает, что верить в астрологию или нет — это личное дело каждого человека. Людям может быть необходима астрология. Например, она может дать необходимую поддержку и веру в себя:
— Если человек так адаптирован и ему с этим хорошо, ему это не мешает — пусть пользуется этим процессом. Если он чувствует, что ему это начинает приносить дискомфорт и ему сложно присвоить свою силу и влияние относительно своей жизни, расширить полноту своих проявлений, то с этим запросом можно обратиться к психологу или психотерапевту. Так как астрологический прогноз в определенной мере сильно сужает выбор до одного «предначертанного».
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