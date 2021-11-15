«Беру 30–35 тысяч рублей за час»: как сибирячки делают состояние на натальных картах и астрологии

«Работа астролога такой же труд, как и любой другой»

Елена Никольская увлекается астрологией около 10 лет: «Я "случайно" попала на консультацию к астрологу, впоследствии ставшему моим первым учителем. Меня настолько вдохновило и удивило то, что так просто можно понять многие моменты и ситуации в своей жизни. Сейчас я ежедневно провожу консультации по вопросам любви, финансам, семьи, профессионального предназначения и многое другое».

Зарабатывать на астрологии Елена Никольская начала в 2018 году. Но на вопрос о доходах отвечать не стала. Объяснила, что за одну консультацию может взять от 350 рублей до 4500 рублей. В день бывает несколько консультаций.

— Услуги стоят по-разному в зависимости от консультации и времени, затраченного на нее. Часто бывают акции и приятные бонусы в виде бесплатных рекомендаций. Например, акция на личный гороскоп на ноябрь по цене бизнес-ланча. Это недорого. Когда я вижу, что человеку нужна помощь, то обязательно помогу, но надо понимать, что работа астролога — это такой же труд, как и любой другой, — говорит астролог.



Сибирячка старается тратить на консультацию 1 час. Само же техническое описание натальной карты, по ее словам, можно сделать за 5 минут:

— Обычному человеку там мало что будет понятно, поэтому только при личном контакте астролог поможет вам понять и расшифровать ваш личный гороскоп. Чаще всего ко мне обращаются деловые, взрослые люди, которые живут осознанной жизнью, понимающие, какую пользу они получат на консультации, чтобы использовать ее в своей ежедневной жизни.



Можно ли верить астрологии



— Астрология — не наука, а учение, занимательное и в чём-то забавное. По крайней мере, человечество уже почти 2000 лет с удовольствием играет в эту игру, «доверяя» свою судьбу красивому узору ночного неба. Астрономы и астрологи, когда смотрят в небо, видят его по-разному, — делится своим мнением Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария и член совета Новосибирского астрономического общества.

Астрология, по его словам, тесно связана с астрономией, но при этом у них есть серьезные отличия:



— Исторически астрономия возникла раньше, чем астрология. Наблюдения за годовыми циклическими изменениями в положении светил позволили предсказывать древним астрономам сезоны и климатические изменения (разливы рек, наступления холодов или засухи). Найдя четкую взаимосвязь между картиной в небе и изменениями на земле, люди решили, что положение небесных светил может влиять и на события в мире людей, их судьбы и будущее. В этом принципиальное разногласие между астрологией и астрономией, которая данное обстоятельство отрицает, — говорит Олег Кашин.



Еще одно принципиальное различие астрологии и астрономии — последняя оформлена как наука, как по документам, так и по способу изучения:



— Астрономия постоянно развивается, меняя свои представления об окружающем мире. Эта наука прошла целый ряд представлений о мироустройстве, начиная от древних моделей Солнечной системы Гиппарха и Пифагора и заканчивая современными космологическими теориями эволюции Вселенной. Астрономия менялась, постоянно вносила поправки и уточняла прежние данные, потому что накапливались всё новые сведения об окружающем мире, — объясняет астроном.



Астрология же, по его словам, не учитывает новые данные — например, изменение положения оси планеты, и не вносит поправки по датам календаря и положению созвездий.





Почему люди верят в гороскопы



Марина Ананьева, практикующий новосибирский психолог, объяснила, почему, по ее мнению, люди всё чаще верят в астрологию:

— Эта тема неоднозначная, поэтому я сразу хочу обозначить один важный момент. Когда я описываю процесс веры человека в астрологию, то не разделяю кого-то на хороших или плохих. Думаю, ключевым здесь выступает именно «вера». Вера во внешние процессы, которые больше, чем я; вера в кого-то больше, чем я; в того, кто знает больше меня про меня, про систему, где я и моя судьба определены и что-то значат; что есть что-то, что определяет мой жизненный путь и в какой-то мере этим процессом можно прикрыть тревогу, страх или ужас от свободы выбора, — предполагает психолог.

Свобода выбора, по словам Марины Ананьевой, полна неопределенности. А когда человек верит в астрологию, то он может получить необходимую ему определенность:

— Этот процесс магического мышления, всемогущего контроля может сохраняться и проявляться во взрослом возрасте через: «мои мысли — материальны», «всем моим мыслям суждено сбыться», поиск разных знаков и многое другое. С одной стороны, это может помочь расширить веру в себя там, где ее не хватает (через веру в звёзды, вселенную, космос): знать, что есть кто-то, кто всегда за тебя, и тот, кто всем твоим идеям и самым заветным «хочу» всегда скажет «да». Но в работе я часто сталкиваюсь и с обратным процессом, когда часть важных мыслей и чувств вытесняются, игнорируются или отторгаются, по типу: «Если я подумаю об этом, то это случится, и я буду в этом виновата. Поэтому не буду об этом думать, буду думать позитивно и звезды мне тоже об этом говорят». В этом случае, к сожалению, человек лишает себя части важных чувств и так начинает нарастать внутриличностный конфликт, который и приводит к запросу «спросить у звезд».



Марина Ананьева считает, что верить в астрологию или нет — это личное дело каждого человека. Людям может быть необходима астрология. Например, она может дать необходимую поддержку и веру в себя:



— Если человек так адаптирован и ему с этим хорошо, ему это не мешает — пусть пользуется этим процессом. Если он чувствует, что ему это начинает приносить дискомфорт и ему сложно присвоить свою силу и влияние относительно своей жизни, расширить полноту своих проявлений, то с этим запросом можно обратиться к психологу или психотерапевту. Так как астрологический прогноз в определенной мере сильно сужает выбор до одного «предначертанного».

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