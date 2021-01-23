Во всех бедах принято винить ретроградный Меркурий. Что это такое на самом деле?

Что вообще такое этот ретроградный Меркурий?



Все планеты двигаются с разной скоростью, поэтому в определенные моменты начинает казаться, что некоторые из них начинают двигаться в обратную сторону. Но это не больше чем визуальный обман.



— Физически Меркурий не может идти вспять, но глазами человека создается подобная иллюзия, — говорит астролог Яна Катаева. — Вживую мы, конечно, такое никогда не увидим, поэтому астрологи используют специальные программы, которые отображают реальную картину времени здесь и сейчас. И не только Меркурий, кстати, ретроградит, все планеты имеют данное свойство. Кроме Луны. Потому что она вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца, у нашего спутника всегда плюс-минус одна и та же скорость.



— Представьте, что вы едете на автомобиле в левой полосе. В правой полосе рядом с вами едет автобус. Если он движется чуть медленнее, чем вы, то будет казаться, что он сдвигается вправо, — приводит пример астроном Вадим Крушинский. — Если он будет двигаться чуть-чуть быстрее, то начнет сдвигаться влево для вас, как для наблюдателя, сидящего в левом ряду. Если вы всё это из линейной дороги закрутите в кольцо и заставите вращаться планеты по этим кольцам, Меркурий находится ближе к Солнцу и вращается быстрее. Он то вас обгоняет по своей орбите, то, наоборот, вы его обгоняете в какой-то момент.

