Во всех бедах принято винить ретроградный Меркурий. Что это такое на самом деле?

Не назначать важных встреч, отказаться от дальних поездок, не подписывать документы, не покупать бытовую технику и не выходить замуж. У людей впечатлительных найдется с десяток «нельзя», когда наступают эти дни — дни ретроградного Меркурия. В этом году он будет ретроградить трижды, ближайший период — с 30 января по 21 февраля. Но что на самом деле происходит с Меркурием? Как его ретроградность отражается на людях? Стоит ли списывать всё на астрономию с астрологией? И что делать, если Меркурий висит над вами Дамокловым мечом? Об этом мы спросили главных по планетам.
Что вообще такое этот ретроградный Меркурий?
Все планеты двигаются с разной скоростью, поэтому в определенные моменты начинает казаться, что некоторые из них начинают двигаться в обратную сторону. Но это не больше чем визуальный обман.
— Физически Меркурий не может идти вспять, но глазами человека создается подобная иллюзия, — говорит астролог Яна Катаева. — Вживую мы, конечно, такое никогда не увидим, поэтому астрологи используют специальные программы, которые отображают реальную картину времени здесь и сейчас. И не только Меркурий, кстати, ретроградит, все планеты имеют данное свойство. Кроме Луны. Потому что она вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца, у нашего спутника всегда плюс-минус одна и та же скорость.
— Представьте, что вы едете на автомобиле в левой полосе. В правой полосе рядом с вами едет автобус. Если он движется чуть медленнее, чем вы, то будет казаться, что он сдвигается вправо, — приводит пример астроном Вадим Крушинский. — Если он будет двигаться чуть-чуть быстрее, то начнет сдвигаться влево для вас, как для наблюдателя, сидящего в левом ряду. Если вы всё это из линейной дороги закрутите в кольцо и заставите вращаться планеты по этим кольцам, Меркурий находится ближе к Солнцу и вращается быстрее. Он то вас обгоняет по своей орбите, то, наоборот, вы его обгоняете в какой-то момент.
Вадим Крушинский — астроном, инженер-исследователь, ведущий специалист Коуровской астрономической обсерватории им.
В этом году такое явление можно будет наблюдать трижды: с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Орбита Меркурия меньше орбит других планет, поэтому он быстрее других делает оборот вокруг Солнца и чаще других становится ретроградным. Другие планеты тоже ретроградят, только реже (например, Венера на 40 дней становится ретроградной раз в полтора года), поэтому мы об этом не всегда помним.
Что происходит, когда Меркурий ретроградит?
— В перечне астрологических страшилок ретроградный Меркурий чуть ли не на первом месте, но, на самом деле, он — мелкий хулиган, — говорит Яна Катаева. — Данная планета отвечает за логистику, коммуникацию, документооборот, технику, гаджеты, память, речь, движение. Соответственно, ретроградность дает пробуксовку во всех этих сферах. Например, назначили деловую встречу, а она внезапно сорвалась или собеседник опоздал на час. Пошли в банк и забыли важный документ дома. Купили смартфон, он через месяц начал глючить. Записываете влог для YouTube, при монтаже выясняется, что на половине ролика нет звука. Вот это типичные проявления ретроградного Меркурия. Всё, что должно хорошо печатать, ездить, говорить, записывать, начинает тормозить и внезапно ломаться. Страшно ли это? Зависит от степени важности произошедшего.
Некоторые астрологи предупреждают, что все три недели, пока Меркурий ретрограден, лучше не подписывать никаких документов. Якобы мозг в это время функционирует странно, и принятые решения могут оказаться безумными. Кто-то даже избегает в это время выходить замуж.
С другой стороны, считается, что ретроградный Меркурий способствует успехам в интеллектуальной работе. Так что, если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, ваши изыскания могут увенчаться особенным успехом.
Кому стоит бояться ретроградного Меркурия?
— Бояться ничего не нужно! То или иное событие у одного человека проиграется как значимая перемена в жизни, у другого пройдет фоном, он даже не заметит, — говорит Яна Катаева. — Почему так? У каждого из нас есть своя натальная карта (гороскоп, построенный на дату, место и время рождения), если на нее наложить текущие транзиты планет и светил, то появятся взаимосвязи. Исходя из них, мы можем сделать вывод — повлияет событие на конкретного человека или нет. Всё очень индивидуально, это важно понимать.
— Здесь чистая геометрия и никакого влияния на вашу жизнь или жизнь кого бы то ни было, — уверен Вадим Крушинский. — Связывать свои беды с астрономическими явлениями не стоит — это банальное оправдание того, что вы чего-то не делаете или что-то делаете не так. Винить в этом звезды или еще кого-то, но не обвинять себя — это простое хорошее решение.
Что делать, если я всё равно опасаюсь ретроградного Меркурия?
Если вы доверяете ответственность за свою жизнь планетам, в дни ретроградного Меркурия будьте максимально собранными, внимательными к деталям и цифрам, перепроверяйте всё по сто раз. Чаще сохраняйте и перепроверяйте данные, бумаги и договоренности. Тщательно изучайте все покупки и их характеристики, заблаговременно оформляйте важные документы, по возможности избегайте почтовых отправлений и услуг логистических компаний во избежание задержек. Но самое главное правило — ничего не бойтесь.
В чем обвиняют ретроградный Меркурий?
В силу ретроградного Меркурия верят многие. И продолжают с его помощью объяснять самые разные проблемы. Пусть даже в шутку. И вот вам несколько доказательств.