«Вам 41 — чего вы хотите?»: новосибирцы рассказали, по каким странным причинам их не взяли на работу

— 1. Вы слишком опытны, и мы вас просто «не потянем». 2. Вы не подходите нам по корпоративному духу, — пишет список причин читатель под ником samuray_ag.



— После собственного бизнеса не берут в найм, и не важна причина для работодателя, — замечает читательница под ником ylia_syvenir.



— Из-за возраста и из-за того, что в прошлом был вынужден регистрироваться индивидуальным предпринимателем, — пишет читатель под ником sergeisergeicsh.

— 1. Внешность (проколот нос). 2. Молодая и почти нет опыта работы. Только где ж набраться опыта, если не берут никуда? Сейчас в поиске работы, устала уже по собеседованиям ходить и слышать: «Мы вам перезвоним», — рассказывает читательница под ником kat__che748.





Внешность

— «Слишком хорошо выглядите для нашего завода». Было лет 5 назад, на «Сибсельмаше», — дополняет список читательница под ником nataliagertman.

— «Вы с веснушками, извините, но это пигмент. И на ресепшене вы с веснушками не всем можете понравиться», — рассказала причину отказа читательница под ником marinalebedeva1981.

