«Вам 41 — чего вы хотите?»: новосибирцы рассказали, по каким странным причинам их не взяли на работу

Жительницу Новосибирска не взяли на работу, потому что она слишком хорошо выглядит для завода
Ходят легенды, что невозможно найти работу, если у вас есть дети или если у вас не имеется корочки о высшем образовании. Говорят, что отказывают и по другим причинам, которые не всегда выглядят адекватными. Мы спросили у наших читателей в аккаунте «Инстаграм», по каким самым странным причинам им отказывали в трудоустройстве. Читайте подборку самых удивительных причин.
Опыт
— «Вы слишком опытны в своем деле, с вами будет сложно работать, так как вы будете гнуть свою линию, мы предпочтем кого-либо научить под себя», — приводит слова работодателя читательница под ником timokhina_natalia_2609.
— 1. Вы слишком опытны, и мы вас просто «не потянем». 2. Вы не подходите нам по корпоративному духу, — пишет список причин читатель под ником samuray_ag.
— После собственного бизнеса не берут в найм, и не важна причина для работодателя, — замечает читательница под ником ylia_syvenir.
— Из-за возраста и из-за того, что в прошлом был вынужден регистрироваться индивидуальным предпринимателем, — пишет читатель под ником sergeisergeicsh.
— 1. Внешность (проколот нос). 2. Молодая и почти нет опыта работы. Только где ж набраться опыта, если не берут никуда? Сейчас в поиске работы, устала уже по собеседованиям ходить и слышать: «Мы вам перезвоним», — рассказывает читательница под ником kat__che748.
Внешность
— «Слишком хорошо выглядите для нашего завода». Было лет 5 назад, на «Сибсельмаше», — дополняет список читательница под ником nataliagertman.
— «Вы с веснушками, извините, но это пигмент. И на ресепшене вы с веснушками не всем можете понравиться», — рассказала причину отказа читательница под ником marinalebedeva1981.
— «У вас не модельная внешность» (и это была должность секретаря). Как же я рада, что я такая немодельная, — радуется читательница под ником nikitinaevgenya.
— «У вас 46-й размер одежды? Ужас, вы нам по внешним данным и комплекции не подходите». И смешно тогда было, и обидно, — вспоминает читательница под ником mitina_millena.
— Татуировки на невидимых частях тела, — кратко поясняет читатель под ником feral_banshee_54.
Социальные факторы
— «Вы неделю назад вышли замуж, а это значит, что скоро вы забеременеете и уйдете в декрет, так что, извините, не берем вас». Так ответил Сбербанк мне в 2012 году, — называет достаточно популярную причину отказа читательница dvazhdy_mam.
— «Вы замужем и без детей, а значит уйдете в декрет, поэтому вас брать не будем (косвенная причина)», — назвала вторую по популярности причину отказа читательница под ником nastyagorinova.
— А мне прямо сказали, что «у вас ребенок садовского возраста, он будет у вас болеть хотя бы раз в 3 месяца». Блин, откуда ж я знаю: каждый месяц, раз в полгода или раз в год. Хотелось предложить погадать на кофейной гуще, — удивляется такому подходу читательница под ником nikonovavitaliia.
— Мне при собеседовании по телефону, даже не видя меня воочию, ответили — вам 41 год, что вы еще хотите? — пожаловалась на отказ из-за возраста читательница под ником alenakorshikova7527.
— Мне один раз на собеседовании сказали: «Нам понравилось ваше резюме, опыт работы и образование нам подходит. Единственный нюанс, мы хотели бы на данную должность мальчика». А зачем тогда надо было тратить мое время? На всех остальных собеседованиях мне просто говорили: «Вы декретного возраста, сейчас на 3 года пойдете в декрет, потом ребенок будет болеть, вы будете никакой сотрудник». Такие вот сексисты, — злится читательница под ником viktoririya666.
— Из-за того, что работу меняла каждые 6–8 месяцев. А один раз с порога заявили, что видны бретельки бюстгальтера и яркая одежда — не норма для их серо-черного унылого дресс-кода, — вспоминает читательница под ником mariyka_roppelt.
— Не обосновываются, просто отказывают в одном месте. В другом — из-за возраста (53 года), в третьем, что бывший сотрудник полиции (опасаются, но чего — не говорят). Да и оплата мизерная, — отметила читательница под ником mgavrilovskaia.
Не поддающееся объяснению
— «Замкнутая и не особо разговорчивая — трудно будет влиться в наш дружный коллектив», — рассказала читательница под ником chernika190478.
— Я 1987 года рождения, родилась 13 января в год кота-кролика, а по китайскому календарю выходит, что в год тигра. Принципиально не брали людей, рождённых в год тигра, — начала топ отказов, не поддающихся никакому объяснению, читательница под ником lyalechka_013.
— Однажды на собеседовании всё обговорили, всех всё устроило, обсудили дату выхода, но вдруг работодатель спросил, кто я по гороскопу. Стрельцов не принимают, — смеется читательница под ником sachenkosvetlana.
— Я тоже по знакам зодиака отбирала, правда, спрашивать не обязательно. Можно просто дату рождения кандидата заранее посмотреть, — объяснила такое поведение HR-специалистов читательница под ником natalikpyrh.
— При собеседовании в Skype будущего работодателя смутил мой ник (такой же, как в «Инсте»). Долго выспрашивали, с чем связано решение добавить «666» к имени и прочее. Видимо, поэтому и не взяли, — вспомнила причину отказа читательница под ником lessya666.
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