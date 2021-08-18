10 коротких историй о таксистах, из-за которых люди мерзнут на улице, теряют деньги и опаздывают в аэропорты

— Тоже так попала на хитроделанных отменяльщиков. Полтора часа уехать в аэропорт не могла. Машина подъезжает, заказ отменяется, назначают новую, которая будет через 10–15 минут. Проходит минут 20, и все повторяется. В итоге времени уже под обрез. Двухчасовой запас по времени почти полностью съеден бессовестными «водятлами». Вишенкой на торте оказалось, что заказ таки взял гость из средней Азии, но он очень плохо говорил по-русски, дорогу, кроме как по навигатору, не знал, ехал медленно и по пути еще на заправку заскакивал, где стоял минут 15. В итоге прибываю в аэропорт не на два часа раньше, а на полчаса позже запланированного времени. Хорошо, что у меня багажа не было, прошла онлайн-регистрацию и в самолет буквально вбегала. С багажом точно бы не успела, так как в аэропорту оказалась аккурат после закрытия регистрации, — рассказывает читательница по имени Вика.



Что отвечают таксисты?

— А почему не пишут про хитрых пассажиров? Которые вызывают к черту на кулички, а потом по каким-то причинам не выходят? Или вызывают такси заранее, и умоляют не уезжать и не отменять заказ, а потом едут за 100–120 рублей по щебенке. А еще бывает едешь на заказ, а тебе пишут: «Нас пятеро, возьмете?». Отменяешь, а тебе за это ставят плохую оценку. Есть такие, кто конечный адрес указывает поближе, а потом сетует на то, что агрегатор что-то напутал, а ему нужно еще на километр дальше, но денег нету. Бывает еще так. «Мне такси дочка вызвала, но не тот адрес указала. Мне надо сначала туда, потом туда и еще подождать, накину сверху 100 рублей. Так вы позвоните дочке, чтобы изменить маршрут! А у меня сломался телефон». И ты терпишь всё это ради высокого рейтинга. А потом дебет с кредитом сведёшь и понимаешь, что тебя поимели. Уважаемые пассажиры! «Крутить руль» — это тяжелый труд и нагрузка на организм, как физическая, так и эмоциональная. Давайте будем взаимовежливы! — обращается к пассажирам комментатор под ником Berdsk.

