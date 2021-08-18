10 коротких историй о таксистах, из-за которых люди мерзнут на улице, теряют деньги и опаздывают в аэропорты

Жители Новосибирска массово жалуются на работу таксистов
В последние месяцы многие новосибирцы недовольны качеством обслуживания (и хитростями водителей) в такси. На этой неделе таксисты откровенно рассказали НГС, почему они постоянно просят отменить заказы и прячутся от пассажиров. Эти истории вызвали бурную реакцию — читатели оставили более 1000 комментариев. Мы прочитали все и выбрали самые интересные. Публикуем подборку мнений от пассажиров и самих таксистов.
А были ли в вашей практике случаи, когда таксисты вас обманывали? Напишите в комментариях.
Что горожане говорят о работе таксистов?
— «Пассажир хочет за 200 рублей уехать на дальнее расстояние». Пассажир хочет добраться из точки А в точку Б. И из предложенных агрегатором цен выбирает более выгодную для себя (было бы странно, если бы он делал иначе). Это не пассажир хочет, а агрегатор хочет, чтобы этот маршрут оплачивался пассажиром за такую сумму. И пассажир совершенно не виноват, что агрегатор ему предлагает именно такую сумму поездки. Такси, как правило, мы пользуемся, когда торопимся, когда транспорт уже не ходит или при иных сложных обстоятельствах. И очень неприятно, когда пассажир не может уехать из точки А и прибыть в точку Б вовремя из-за хитрых водителей, — высказывает свое мнение читатель под ником LK1.
— Я регулярно пользуюсь такси на одном и том же маршруте. Цена в зависимости от погоды и времени суток — от 89 до 370 рублей. Но я же оплачиваю проезд и не возмущаюсь... Поэтому подобные мнения водителей мне непонятны. Не хочешь возить за 89 рублей, не бери заказ вообще. А подобные шантажи со «встал черт знает где», просит заказ отменить или приехал без детского кресла на заказ по тарифу «детский», я никогда без последствий не оставляю. Я считаю, что любой пассажир в подобной ситуации должен обращаться с жалобой, тогда такие случаи будут единичными. Почему-то врач должен лечить любого пациента, учитель учить любого ученика при любых родителях, а таксисты требуют исключительно высокооплачиваемых заказов, с вежливыми пассажирами по маршрутам без пробок, — недоумевает читатель под гостевым ником.
— Не отменяйте сами заказы, никогда. Какую бы дичь вам не писали. Ничего страшного. Ждете несколько минут, потом пишите в поддержку, получаете 100 рублей бонусов, а самое главное — благодарность для таксиста. Когда 2–3 человека на одного водителя пожалуются, ездить ему и так будет хорошо, отменять будет нечего. Таксист вышел на работу, не он решает, что и как он будет делать, он исполнитель, — предлагает читатель под ником Никогда.
— Езжу на такси пару-тройку раз в месяц. Раньше отказы были редкостью, причем цены были ниже. А сейчас каждый второй принятый заказ — с отказом водителя. Кто-то внезапно колесо проколол, кто-то просто сбрасывает заказ, а кто-то честно пишет в чате — не повезу, отменяйте заказ, для меня это невыгодно. Агрегатор хочет, чтобы я каждый раз писал жалобы? А у меня время лишнее есть, сидеть, жалобы писать при каждом вызове такси? Был бы толк от этих жалоб — например, с таксиста сняли 30 рублей и мне на счет положили — еще можно было бы писать, — рассуждает читатель под ником ак7.
— В «высокий спрос» брать 400₽ за пару километров почему-то не стесняются, и заказы не скидывают, — возмущается комментатор под ником $carface.
— Статья должна была называться «Водители — вредители», — замечает читатель под ником Вася — Кот.
Как хитрят водители — говорят читатели
— Сегодня попался хитрый таксист, вставший за 300 метров. При движении к нему слился с радара карты, но он сам попался на хитрость программы. Если открыть приложение такси, обновлять в течение 30 минут (от коэффициента сильно меняется цена поездки) и при нужной цене просто свернуть приложение в фоне, а когда надо заказать, развернуть, то цена поменяется. Но при заказе получилась та цена, которая была при сворачивании. Получилось так, что вместо 400 рублей за поездку выиграл поездку в ад за 130 рублей, хотя при заказе стояло 250 рублей, — делится хитростью читатель под ником REW.
— Вот у меня такая ситуация была: вышел из аэропорта Толмачево, заказал такси, он взял заказ — стоит в метрах 200 и не двигается (там шлагбаум). Жду его, пока двинется, минут 10. У меня три больших сумки. Надоело ждать — отменяю заказ. Мне на следующий заказ прилетает штраф — увеличенная стоимость заказа, — жалуется читатель под ником 777–111.
— Один раз заказала с ребенком детский тариф с бустером. Таксист приехал с креслом (ведь явно же видел, что нужен бустер), возможно был и бустер, но, видимо, тоже из таких вот халявщиков. Мы садимся в машину, он просто стоит и говорит, что не повезет нас, явно провоцируя на конфликт, рассчитывая, что я начну кричать или драться, чтобы вез. Но вместо этого я предлагаю доплатить за кресло наличными, по карте, оставить чаевые картой или наличкой — нет и всё. Сказал, что отменит заказ, чтобы я плохой отзыв не оставила. Но я всё же оставила плохой отзыв, потому что история поездок сохраняется. Потому что я вообще не поняла тогда, что это было. И попадалась ещё парочка таксистов, утверждавших, что ребенок до 12 лет должен ездить в кресле. Типа пристыдить хотел, чтобы я почувствовала себя виноватой и высказывала претензии всю поездку. Либо таким образом выпрашивал чаевые, или женщина не дала, не знаю. Но то, что выпрашивал деньги таким способом — это точно. У некоторых совести нет от слова совсем, — делится своими историями читатель под ником Было, было.
— Тоже так попала на хитроделанных отменяльщиков. Полтора часа уехать в аэропорт не могла. Машина подъезжает, заказ отменяется, назначают новую, которая будет через 10–15 минут. Проходит минут 20, и все повторяется. В итоге времени уже под обрез. Двухчасовой запас по времени почти полностью съеден бессовестными «водятлами». Вишенкой на торте оказалось, что заказ таки взял гость из средней Азии, но он очень плохо говорил по-русски, дорогу, кроме как по навигатору, не знал, ехал медленно и по пути еще на заправку заскакивал, где стоял минут 15. В итоге прибываю в аэропорт не на два часа раньше, а на полчаса позже запланированного времени. Хорошо, что у меня багажа не было, прошла онлайн-регистрацию и в самолет буквально вбегала. С багажом точно бы не успела, так как в аэропорту оказалась аккурат после закрытия регистрации, — рассказывает читательница по имени Вика.
Что отвечают таксисты?
— А почему не пишут про хитрых пассажиров? Которые вызывают к черту на кулички, а потом по каким-то причинам не выходят? Или вызывают такси заранее, и умоляют не уезжать и не отменять заказ, а потом едут за 100–120 рублей по щебенке. А еще бывает едешь на заказ, а тебе пишут: «Нас пятеро, возьмете?». Отменяешь, а тебе за это ставят плохую оценку. Есть такие, кто конечный адрес указывает поближе, а потом сетует на то, что агрегатор что-то напутал, а ему нужно еще на километр дальше, но денег нету. Бывает еще так. «Мне такси дочка вызвала, но не тот адрес указала. Мне надо сначала туда, потом туда и еще подождать, накину сверху 100 рублей. Так вы позвоните дочке, чтобы изменить маршрут! А у меня сломался телефон». И ты терпишь всё это ради высокого рейтинга. А потом дебет с кредитом сведёшь и понимаешь, что тебя поимели. Уважаемые пассажиры! «Крутить руль» — это тяжелый труд и нагрузка на организм, как физическая, так и эмоциональная. Давайте будем взаимовежливы! — обращается к пассажирам комментатор под ником Berdsk.
— Буду возить только то, что мне выгодно. Если надо из центра в Краснообск, то есть функция «позвонить водителю». Предлагайте от 1000+, тогда ещё подумаю, надо ли мне оно или нет. А ещё есть выражение: «у нищих нет слуг». Пусть на автобусе да с пересадками, кто подешевле хочет, — замечает читатель под ником Квакушка.
— Работаю в такси по вечерам и выходным в качестве подработки на личном брендированном авто. Дальние заказы, как и заказы с правого на левый берег, не беру или отказываюсь. Возить невыгодно. Например, стоимость 400 рубля, 72 рубля забрал агрегатор, 16 рублей налог, за час стояния в пробке бензина еще на 100 рублей, плюс 10 рублей на амортизацию. Итого: заработок 200 рублей в час на личной машине и нюхать перегар в течение часа. Естественно, я не поеду. А дачи по пятницам — это вообще билет в один конец, я съездил разок, вернулся и вышел заработок — за 1,5 часа 250 рублей. Ну и кому это надо? Тарифы на дальние поездки, поездки в пробках совершенно неадекватны. Мы садимся в тачку, рискуя жизнью, ну, явно не за 200 рублей в час, еще и на личном авто (меня лично два раза резали за всю историю). Шлак отменял и буду отменять, моя цель — заработать денег, минимум 300 рублей в час, а не заниматься благотворительностью, — объясняет читатель под ником danila80.
— Народ в стране настолько отупел, что даже не понимает, что такое теперь такси. Такси — это не комфортная поездка из ресторана домой или из дома в аэропорт. Такси с учётом нынешних цен — это дешевле общественного транспорта! Поэтому вы должны быть благодарны и рады человеку, который приехал к вашему подъезду и везёт не по своей воле, а от безысходности. В городах нет развязок и мест во дворах для всех автомобилей. Поэтому ездить большинству придётся или на такси, или на каршеринге, возможно даже до конца жизни. Такси сегодня — это безысходность водителей, их работа за копейки, чтобы бабушка ехала с комфортом в поликлинику, чтобы расфуфыренная соплячка ехала в ТЦ на шопинг на такси и так далее. Но в аэропорт, в спальный район или за город — уж извините. Сами, сами.... На автобусе, на электричке. Потому что для такси это невыгодно, — говорит читатель под ником Антифашист.
— Пассажиры, вы можете тут возмущаться сколько душе угодно, но ничего не изменится в ближайшие несколько лет. Так что у вас два варианта. Либо смириться, либо ехать на общественном транспорте. Всё, тему можно закрывать, — завершает дискуссию читатель под гостевым ником.
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