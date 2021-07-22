Сенаторы форсируют техосмотр: разбираемся, что это значит и когда мы массово поедем на пункты ТО

1
Сенаторы форсируют реформу. Что это значит?
Главное предложение Совета Федерации РФ — ввести с 1 октября 2021 года штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты (то есть без техосмотра). Фиксировать нарушение смогут камеры фотовидеофиксации, а штраф может выписываться ежедневно. То есть неделя езды без карты потянет на 14 тысяч, месяц — на 60 тысяч рублей. Штраф оформляется после фиксации госномера движущегося автомобиля без актуального техосмотра (проверяется по базе ЕАИСТО).
Штраф в любом случае будет введен с 1 марта 2022 года, и сенаторы предлагают лишь перенести его на более ранний срок. Изначально фиксировать наличие техосмотра камерами планировали с марта 2021 года, но накануне большой реформы «камерный проект» поставили на годичную паузу.
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2
Зачем понадобилось ускорять реформу?
Автоэксперт Юрий Панченко считает, что это связано с недавним решением отменить с 22 августа 2021 года привязку ОСАГО к техосмотру. До сих пор купить полис можно было, лишь предъявив диагностическую карту, но к концу лета техосмотр станет необязательным при обращении в страховую. Фактически это лишает автомобилистов последнего стимула посещать пункты техосмотра, потому что отдельного наказания для автомобилистов-частников пока нет.
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3
А разве техосмотр не отменен совсем?
Нет, все эксперты говорят, что техосмотр не только не отменен, но к этому даже нет предпосылок.
— В системе техосмотра ничего не меняется, — объясняет депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. — Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменен, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесенного в Думу.
Упомянутая волна пошла после июньских заявлений главы ГИБДД Михаила Черникова, который предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным. Позже он дополнил инициативу идеей стимулировать автовладельцев с техосмотром сниженными тарифами ОСАГО и транспортным налогом. Однако законотворческих последствий у этих высказываний пока нет.
Директор федеральной сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов, глубоко погруженный в вопрос, объясняет:
— Многие СМИ исказили информацию, заявляя, что техосмотр якобы отменtн, но по факту даже в МВД не говорят об этом. В ведомстве официально заявили, что вопрос не проработан даже после заявлений господина Черникова. На сайте МВД информация об инициативе имеется, значит, они вроде как не против, но мы не видим никакой активности в этом направлении. Скажем, 16 июня был круглый стол, посвященный реформе техосмотра, где ни одно ведомство не высказалось за добровольный характер процедуры: ни МВД, ни Минтранс, ни Минпромторг, ни Минэкономразвития, ни Центробанк с РСА. Когда руководителю технадзора задали вопрос, поддерживает ли он предложение господина Черникова, тот ответил, что выработанной позиции по этому вопросу нет.
В настоящий момент предпосылок для перевода техосмотра в разряд добровольных процедур нет. Даже если инициатива главы ГИБДД будет воспринята серьезно, потребуется время на изменение нормативных документов. При этом Вячеслав Лысаков считает идею главы ГИБДД по существу верной:
— Моя частная точка зрения: для частников можно отменить техосмотр, но одновременно предусмотреть пакетную ответственность, от административной до страховой, финансовой и уголовной, если в ДТП с данным транспортным средством кто-то пострадает. Собственник должен покрывать эти потери, потому что автомобиль — источник повышенной опасности, и за машиной нужно следить. Нужно каждые 10 тысяч км или раз в год проверять ее состояние и не ждать, когда шаровая отвалится и машина уйдет в лоб на встречку.
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает отмену техосмотра необходимой, однако сомневается в ее осуществимости.
— Лично у меня есть опасение, что чиновники правительства замылят отмену техосмотра и после думских выборов спустят эту инициативу на тормозах, — предполагает он. — Мы не раз говорили о том, что техосмотр не имеет никакого отношения к проблемам безопасности дорожного движения. Ведь по статистике доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не превышает четырех процентов. Все отлично знают, что система техосмотра никак не способствует предотвращению аварий на дорогах.
Несмотря на изрядное лобби за отмену техосмотра, никаких подвижек в этой области нет, и мы исходим из того, что реформа идет в плановом режиме.
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4
Как проходит реформа техосмотра сейчас?
После десяти лет простоя система техосмотра начала возвращаться к жизни с марта 2021 года, но реформа сразу пошла не по плану. Накануне ее старта премьер-министр Михаил Мишустин ввел ряд послаблений, которые были ошибочно интерпретированы как отмена реформы. Все послабления сводились лишь к тому, что автомобилям, чьи диагностические карты истекают до 1 октября, срок их действия продлевается на полгода.
Летом глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр добровольным, а позже ОСАГО отвязали от техосмотра (актуально с 22 августа), что создало впечатление, будто реформа остановлена. На контрасте с этим Совет Федерации предлагает, наоборот, затянуть гайки и, помимо более раннего введения штрафов, внес ряд других предложений: например, водитель должен будет возить с собой диагностическую карту и предъявлять по требованию инспектора (при том, что с 1 марта карта существует в электронном виде). Помимо автоматического штрафа в 2000 рублей, сенаторы предложили еще один, 500-рублевый, на случай, если водителя без диагностической карты остановит сотрудник ГИБДД. Последнее, судя по всему, необходимо для контроля автомобилей в сельской местности, где нет камер.
Есть и существенные сдвиги. Так, по данным игроков рынка, существенно осложнилась покупка диагностических карт без фактического прохождения техосмотра. Подобные нарушения еще встречаются, но ведется работа по отлову нарушителей и аннулированию диагностических карт: мы публиковали список наиболее частых поводов для этого.
Как таковых очередей на пунктах техосмотра сейчас нет, более того, у большинства пунктов работает предварительная запись, что исключает живую очередь. Однако операторы жалуются на нестабильную работу базы ЕАИСТО, что порой не позволяет внести данные об автомобиле и вынуждает владельцев обращаться повторно.
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5
Почему у самих властей нет однозначности по поводу реформы техосмотра?
Вопрос озадачивает многих. Автоэксперт Юрий Панченко считает, что проблема системная и касается не только данной реформы:
— По факту из власти убрали специалистов по отдельным вопросам, в том числе людей, разбирающихся в контроле технического состояния автомобилей. Что творят в МВД, загадка для многих, и логику их предложений понять сложно. Те же самые шатания чувствуются в Совете Федерации: видимо, есть желание показать, что люди там не зря штаны просиживают. Все предложения так или иначе отдают популизмом, но нет системности подхода.
Он считает, что, помимо прочего, идет межведомственная борьба.
— У той же ГИБДД в последнее время забирают всё больше функций: помимо техосмотра, например, убрали контроль грузовых перевозок. Сейчас техосмотр отвязывают от ОСАГО, и вообще непонятно, кто должен отвечать за его проведение. Не исключено, что создадут федеральную структуру, которая подомнет под себя все пункты техосмотра, рассадит там своих людей и будет контролировать этот огромный сегмент рынка услуг, — предполагает Юрий Панченко.
Глава сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов считает, что неопределенность с форматом реформы очень осложняет ее проведение.
— К мнению профессионального сообщества сейчас прислушиваются только сенаторы, в остальном государственные структуры практически не общаются с операторами техосмотра. Поэтому именно в Совете Федерации родились предложения, поступившие в правительство, о более раннем введении штрафов за езду без техосмотра. И мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует. Почему-то все игнорируют тот факт, что реформа уже дала зримые результаты, и у нас уже есть масса инструментов для приведения техосмотра в цивилизованный вид. На сегодня агенты практически отказались от продажи диагностических карт. Но когда в начале июня господин Черников заявил о якобы готовящейся отмене техосмотра, поток на пункты снизился сразу на 30%. И профессиональное сообщество сейчас находится в подвешенном состоянии, потому что, с одной стороны, реформа идет полным ходом, с другой — звучат эти противоречивые предложения.
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6
Придется ли проходить техосмотр после августа 2021 года?
Ситуация непредсказуемая, но если исходить из уже принятых документов, то схема получается следующей. Если ваша диагностическая карта истекает до 30 сентября 2021 года включительно, к сроку ее действия добавляется полгода. Например, владельцы карт, истекающих 1 сентября 2021 года, могут не проходить техосмотр до конца января 2022 года. Проверить срок действия вашей диагностической карты можно с помощью сайта гибдд.рф (последний пункт в разделе «Проверка автомобиля»). Понадобится лишь VIN вашей машины.
Техосмотр не проходят новые легковые автомобили (до 4 лет), а машины в возрасте 4–10 лет получают диагностическую карту сроком на два года (кроме такси). В зачет идут календарные годы, то есть автомобиль, выпущенный в декабре 2017 года, считается четырехлетним уже сейчас, хотя фактически ему лишь три с половиной. При этом до апреля 2020 года тайминг был более жестким: не проходили техосмотр машины в возрасте до трех лет, а ежегодно начинали проходить по достижении семи лет.
При этом после 22 августа отсутствуют санкции за не пройденный техосмотр до введения упомянутого выше штрафа в 2000 рублей. В интернете муссировалась версия, что страховые компании могут регрессировать водителей, попавших в ДТП на машинах без техосмотра, но юристы скептически сморят на такую перспективу.
Если предложение Совета Федерации будет одобрено, штраф за езду без техосмотра появится 1 октября 2021 года, если нет — 1 марта 2022 года. В любом случае накануне его введения следует ждать ажиотажа на пунктах техосмотра, поскольку к этому времени накопится некоторый парк автомобилей без диагностических карт. Но эксперты считают, что в остальное время возможностей нынешних пунктов техосмотра вполне достаточно для гладкой работы.
— Риска возврата очередей нет вообще, — уверен Геннадий Безносов. — Сейчас развита онлайн-запись, поэтому операторы могут планировать загрузку хоть на две недели вперед. Кроме того, правительство предусмотрело возможность отсрочить аккредитацию операторов техосмотра, и если сейчас не все успеют получить подтверждение соответствия, то они спокойно могут работать. Количество пунктов не сократится, более того, судя по интенсивным закупкам оборудования, их число, наоборот, возрастет по всей России: мы ожидаем появления дополнительных 1500–2000 пунктов.
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