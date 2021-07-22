Сенаторы форсируют техосмотр: разбираемся, что это значит и когда мы массово поедем на пункты ТО

Нет, все эксперты говорят, что техосмотр не только не отменен, но к этому даже нет предпосылок.



— В системе техосмотра ничего не меняется, — объясняет депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. — Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменен, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесенного в Думу.

Упомянутая волна пошла после июньских заявлений главы ГИБДД Михаила Черникова, который предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным. Позже он дополнил инициативу идеей стимулировать автовладельцев с техосмотром сниженными тарифами ОСАГО и транспортным налогом. Однако законотворческих последствий у этих высказываний пока нет.

Директор федеральной сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов, глубоко погруженный в вопрос, объясняет:

— Многие СМИ исказили информацию, заявляя, что техосмотр якобы отменtн, но по факту даже в МВД не говорят об этом. В ведомстве официально заявили, что вопрос не проработан даже после заявлений господина Черникова. На сайте МВД информация об инициативе имеется, значит, они вроде как не против, но мы не видим никакой активности в этом направлении. Скажем, 16 июня был круглый стол, посвященный реформе техосмотра, где ни одно ведомство не высказалось за добровольный характер процедуры: ни МВД, ни Минтранс, ни Минпромторг, ни Минэкономразвития, ни Центробанк с РСА. Когда руководителю технадзора задали вопрос, поддерживает ли он предложение господина Черникова, тот ответил, что выработанной позиции по этому вопросу нет.