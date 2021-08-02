«Новосибирск стал похож на деревенское кладбище»: 15 говорящих мнений о заборах вокруг многоэтажек

Ограждения нередко становятся объектом возмущения горожан. На днях бурную дискуссию вызвала инициатива жителей многоэтажки в районе станции метро «Заельцовская», которые огородили свой дом высоким забором (фото смотрите тут). Читатели НГС оставили под этой новостью более 300 комментариев — они размышляют, нужно ли огораживать территорию вокруг дома или нет. Мы выбрали самые интересные мнения. Какое из них вам ближе?
Лагерь
№ 1. Заборы не нужны
— У нас во дворе стоит детская площадка. Днем дети орут, ночью «алконавты». Задолбали все. Может, тоже поставить забор? Но нет, всё должно быть в меру. Сквер на Калинина облагораживали и площадку делали не для одного дома, что за бредятина? Мне тоже не нравится, что вдоль моего дома всякие небритые рожи ходят, но мы живем в сообществе, а не на глухой заимке с одним двором, — возмущается читатель под ником Alexanderr.
— Это убожество. Хочешь жить на огороженной территории, тогда покупай квартиру в новом доме с закрытой территорией, где всё изначально в проекте рассчитано (в том числе и пожарная безопасность). Сначала восторгаются, как классно им жить в «хрущах» и старых панельках возле метро, а потом ставят оградки, как на кладбище, еще и инвентарь, обустроенный мэрией для скверика, себе на территорию «захапывают». По закону всё у них. По закону всё благоустройство захваченного сквера переносите в общедоступное место, а детские площадки/тренажеры/фонтан на свои деньги устанавливайте. Тогда и вопросов к вам не будет. А насчет визуальной составляющей этого заборчика вообще «ноу коммент», — говорит комментатор под ником Путиняшка.
— Новосибирск давно уже похож на деревенское кладбище, везде заборы-оградки. Хочешь, например, прогуляться по памятным для тебя местам, но на каждом шагу упираешься в забор. Особенно раздражают заборы поперек дорожек! За это надо судить, как за хулиганство! Тон, конечно, задают новостройки с охраняемыми территориями. А представьте, что будет, если все жилые дома в городе поставят ограды — они же тоже имеют право. Предлагаю запретить законодательно все заборы и шлагбаумы вокруг жилых домов в городской черте. Разрешить только вокруг школ, детских садов и промышленных предприятий. Хотите жить за забором — милости просим в элитные деревни по окраинам. Хватит уродовать наш город. Он и без того за последние 20 лет поплохел до безобразия, — предлагает читатель под ником Segal.
— Когда прекратится эта заборомания? Во что превращаем наш город? Уже невозможно пройти к общественным объектам из-за этих кладбищенских оград. Жили десятилетиями без них и ближе были друг к другу. А сейчас: как это дети соседнего дома будут играть на нашей детской площадке? Нельзя... Человеку невозможно пройти к магазину, надо обойти все ограды. Металл не знаем куда деть? — задается справедливым вопросом читатель под ником Лира.
— Со стороны города установить им глухой трехметровый забор без калитки. Пусть себе живут, — предлагает читатель под ником иван-т.
— Мы тоже в шоке от этого нового забора. Живем в соседнем доме и наблюдаем каждый день: пустующие тренажеры, пустая детская площадка, ни одного человека на спортивной площадке, зато заборы в два ряда. Плюс вся их дворовая территория загажена, люди мусор туда скидывают, а были места, где все с пользой проводили время, полянки, где можно погулять. Были уверены, что это общественное пространство для отдыха людей, — высказывается читательница по имени Юлия.
— В деревне вокруг каждого дома ставят забор. Я всегда в пример ставила этот сквер, что он открыт для всех, так и должно быть в городе. И это место тоже в деревню превратили, — делится мнением комментатор под гостевым ником.
— Дыра в правовом поле, когда разрешено всё, что не запрещено. Отсюда самоуправство с придомовыми территориями в части их рационального использования. Перегораживают всё: тротуары, дороги, парковки, подъезды. Ведь можно легко организовать принятие нового закона на федеральном уровне, ограничивающем права собственников из швондеровских домкомов, специально для идиотов, и заставить их снести свои заборы и ограждения за свой счет, — внес коррективы читатель под ником mm096.
Лагерь
№ 2. С заборами лучше
— Живу в доме комфорт-класса с водопадом во дворе и символически огороженной территорией. Всё местное население приходит к нам гулять. Матери любуются, как их дети берут мелкие декоративные камни и раскидывают по площадке. Подростки с пивком отдыхают у фонтана. Не им же убирать. Это я к тому, что тот, кто хочет жить действительно комфортно, должен ставить двухметровые заборы от остальных. Ибо «остальным» ничего не надо. Они уверены, что люди за заборами — «богатеи», а они — несчастные жертвы обстоятельств, — рассказывает свою историю читательница по имени Екатерина.
— К сожалению, у нас пока всё не обнесешь трехметровыми заборами, невозможно навести порядок. Люди готовы всё вытоптать, заставить машинами и загадить. К своему-то без уважения относятся — гадят там, где живут. Про чужое и говорить нечего. Да, заборы — неудобно, но и свой дом с удовольствием бы огородили. К соседям заглянешь — и как там чисто, есть с кого спросить, — рассуждает еще один читатель.
— Я живу в центральном квартале, где изначально всё было продумано под правильный социум, разработано и утверждено благоустройство: от элементов малых архитектурных форм до деревьев, кустарников и так далее. И, естественно, всё красиво огорожено. Нужно понимать, что такие ограждения в существующем старом жилом фонде реализовать, конечно, фактически нереально. Вот и получаются такие «кладбищенские» оградки. Но! Людей понять можно, они платят за обслуживание территории, хотят спокойно выпускать детей погулять, чтобы не видеть алкашей и других асоциальных личностей, которые трутся в этом сквере круглые сутки, тут же ночуют и ходят в туалет, — поддерживает мнение предыдущего комментатора читатель под гостевым ником.
— Вполне логичное решение. Так во всём мире: содержать в нормальном состоянии можно либо частную землю самостоятельно, либо общую, но за огромный бюджет. В данном случае, если они свой участок отгородили, то спрашивать мнение прохожих — странное занятие. Это они должны спрашивать разрешение, можно ли пользоваться чужой собственностью или нет. И пока народ не начнет понимать эту простую вещь, то заборов будет всё больше, так как, в отличие от многих развитых обществ, где достаточно поставить табличку о том, что это частная собственность, и никто туда не полезет, у нас иных законных мер ограничения нет, — разъясняет свою точку зрения читатель под ником Тыл.
— Капитализм. Всем хочется иметь хороший чистый двор, свободные парковки, а не место общего пользования, которое постоянно занято чужими машинами, не детские городки, которые крушат чужие подростки. Привыкайте. 30 лет назад страна сделала выбор в пользу заборов, шлагбаумов, домофонов и металлических дверей, — высказывается читатель под ником Кеша.
— Правильно сделали! Наш дом тоже огородили забором два года назад. 98% жильцов проголосовало за. Сразу вместо четырех контейнеров осталось два (из соседних магазинов перестали выбрасывать нам мусор), парковки для машин свободны всегда, дети гуляют на чистой площадке, а под окнами жителей первого этажа никто ночью не орет, — говорит комментатор по имени Александр.
— Что делать, реалии капитализма. Человек человеку — волк, вот и огораживаемся от всех и от всего, но есть плюс в огороженных домах с видеонаблюдением и охраной: проникновение посторонних людей практически невозможно. В вашем подъезде не будут сидеть алкаши, наркоманы. Есть в этом плюс. Запросто можно привлечь к ответственности виновного при краже и грабеже. Увы, дома сейчас превращаются в крепости, и в какой-то степени я это понимаю, — подводит итоги читатель под ником Игорь Т.
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