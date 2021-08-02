«Новосибирск стал похож на деревенское кладбище»: 15 говорящих мнений о заборах вокруг многоэтажек

— Это убожество. Хочешь жить на огороженной территории, тогда покупай квартиру в новом доме с закрытой территорией, где всё изначально в проекте рассчитано (в том числе и пожарная безопасность). Сначала восторгаются, как классно им жить в «хрущах» и старых панельках возле метро, а потом ставят оградки, как на кладбище, еще и инвентарь, обустроенный мэрией для скверика, себе на территорию «захапывают». По закону всё у них. По закону всё благоустройство захваченного сквера переносите в общедоступное место, а детские площадки/тренажеры/фонтан на свои деньги устанавливайте. Тогда и вопросов к вам не будет. А насчет визуальной составляющей этого заборчика вообще «ноу коммент», — говорит комментатор под ником Путиняшка.



— Новосибирск давно уже похож на деревенское кладбище, везде заборы-оградки. Хочешь, например, прогуляться по памятным для тебя местам, но на каждом шагу упираешься в забор. Особенно раздражают заборы поперек дорожек! За это надо судить, как за хулиганство! Тон, конечно, задают новостройки с охраняемыми территориями. А представьте, что будет, если все жилые дома в городе поставят ограды — они же тоже имеют право. Предлагаю запретить законодательно все заборы и шлагбаумы вокруг жилых домов в городской черте. Разрешить только вокруг школ, детских садов и промышленных предприятий. Хотите жить за забором — милости просим в элитные деревни по окраинам. Хватит уродовать наш город. Он и без того за последние 20 лет поплохел до безобразия, — предлагает читатель под ником Segal.