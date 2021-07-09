Дернул же черт сюда поступить! Необычный рейтинг вузов Новосибирска по версии пользователей 2ГИС

Отзывы делятся на очень восторженные (большинство оценили СГУПС на пять звезд из пяти) и резко отрицательные. Особенно хвалят архитектурные достоинства здания.



Мнения за



— Самый лучший вуз! Хороший преподавательский состав. А какой вид у самого здания! Только взглянув на него, можно сразу подавать документы.



— Преподаватели четко всё разъясняют, сотрудники замечательные. Учусь на УТТК («управление транспортно-технологическими комплексами») и ни капли не пожалела. Поступить легко.

— Очень всё круто, очень красивое здание, такие высокие колонны, в ОмГУПСе они внутри, но там тоже круто. Замечательный холл, но почему нет никаких лавочек?

