Дернул же черт сюда поступить! Необычный рейтинг вузов Новосибирска по версии пользователей 2ГИС

Вчерашние школьники (и их родители) уже вовсю ищут, где продолжить образование. В таком ответственном деле любая информация может оказаться полезной. Мы решили посмотреть, что о новосибирских вузах думают пользователи 2ГИС. Ведь отзывы об университетах можно оставить точно так же, как после посещения кафе или фитнес-центра. А то и без посещения вовсе. На всякий случай спешим заметить, что отклики совсем не обязательно говорят о реальном качестве образования. Итак, за что хвалят и ругают высшие учебные заведения?
Отзывы в 2ГИС можно оставить о любом учреждении, которое оказывает услуги, причем они четко сегментированы по адресам. То есть если какой-то вуз занимает несколько зданий, то каждое из них будет иметь отдельный набор оценок и отзывов. Иногда таких оценок совсем немного (такие объекты мы не учитывали), иногда — несколько десятков. Оценить объект можно по пятибалльной шкале.
Сибирский государственный университет путей сообщения (4,5 балла)
Отзывы делятся на очень восторженные (большинство оценили СГУПС на пять звезд из пяти) и резко отрицательные. Особенно хвалят архитектурные достоинства здания.
Мнения за
— Самый лучший вуз! Хороший преподавательский состав. А какой вид у самого здания! Только взглянув на него, можно сразу подавать документы.
— Преподаватели четко всё разъясняют, сотрудники замечательные. Учусь на УТТК («управление транспортно-технологическими комплексами») и ни капли не пожалела. Поступить легко.
— Очень всё круто, очень красивое здание, такие высокие колонны, в ОмГУПСе они внутри, но там тоже круто. Замечательный холл, но почему нет никаких лавочек?
Мнения против
— Оценка факультету «управление персоналом». Университетов с такой специальностью тьма. Поэтому выбирайте любой другой, если вам дороги ваши же нервы.
— Снаружи красивый, а внутри старый — лампочки не везде горят (утром весь коридор в кромешной тьме), сколько лет уже крыша протекает...
— Неплохо... Но на этом всё. Вуз старый, ремонта ноль, турникеты закрывают, ходить лень.
Новосибирский государственный университет (4,1 балла)
Когда-то НГУ единственный в городе носил название университета, да и теперь выпускники и студенты уверены, что это лучший вуз за Уралом (а то и в мире). Но эту уверенность разделяют не все.
Мнения за
— НГУ — интересное место. Если вам нравится, то учитесь на здоровье, люди в Новосибирске будут завистливо смотреть вам в глаза, когда вы скажете, что учились в НГУ.
— Отличное сочетание прикладной и фундаментальной науки. Почти не встречал лекторов и семинаристов с лютым маразмом в голове.
Мнения против
— В этом году цены на коммерческое обучение возросли неимоверно! Берут на экономическом факультете
— В то время, когда я учился, был отвратительный сервис. Возможно, так и сейчас. По ощущениям это не я им деньги плачу, чтобы обо мне заботились, а я им еще и должен остаюсь.
— Это будет ваш персональный ад на долгие годы. Вы будете страдать каждый день с утра до вечера на бесконечных и не всегда качественных занятиях, а затем по ночам (ведь самому обучаться абсолютно необходимо), чтобы не вылететь на первой же сессии. Совмещать с работой практически невозможно.
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (3,9 балла)
В отзывах много личных историй. Но и личных обид тоже достаточно. Сразу несколько человек поставили вузу «единицу» только из-за одного преподавателя по фамилии Савельев. Его же, впрочем, и благодарят.
Мнения за
— Одно скажу: купить тут какой-нибудь экзамен невозможно, приходилось реально готовиться. Я доучился и получил диплом, шесть лет пролетели не зря.
— А про наш деканат даже и говорить не надо, захожу туда, как домой! Если я радостная и всё сдала — радуются вместе со мной! Если я плачу — успокоят и скажут, что всё будет хорошо, и они с любой трудностью помогут! Редко где встретишь такое душевное и трепетное отношение к учащимся!
— Поступить-то легко, но потом половина отсеивается. Если учить и учиться, то будет очень большой и полезный багаж знаний. Хотя в процессе учебы кажется, что уже тяжело. Но все-таки каждый сам решает, как ему относиться к этому делу. Но халявы не ждите.
Мнения против
— Преподаватели попадаются самые разные: адекватные и понимающие, строгие и справедливые, высококвалифицированные и молодые специалисты, но бывают и хамоватые, наглые, безответственные, хитрые, неадекватные и любящие денежки (таких мне встретилось совсем немного).
— Я недовольна лично другими преподавателями, которым давно пора на пенсию! Они просто как вампиры пьют кровь!
— Стоит посмотреть на зарплаты преподавателей, и все вопросы, почему так происходит, сразу же отпадут. Отвратительный ремонт абсолютно везде.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (3,9 балла)
Известный ранее как Институт геодезии и картографии. Хвалят вуз за полезную профессию, а ругают за нехватку нового оборудования. В отличие от большинства других учебных заведений, представитель СГУГиТ отвечает на комментарии и даже вступает в дискуссии с отдельными авторами отзывов.
Мнения за
— Университет очень хороший, дает всё для развития. Отучилась здесь 6 лет, получила два диплома. Благодарна университету за возможность бесплатно посмотреть города нашей страны, будь то конференции или поездки в знак поощрения.
— Сегодня академия выглядит гораздо презентабельней (во всяком случае внешне), нежели в период моего пребывания в ее стенах. Ремонт и отделка коридоров и помещений на уровне, для ведения занятий почти во всех лекционных аудиториях имеются проекторы.
— Неплохое место, если хочешь учиться без сильного напряжения и получить уникальную специальность. Кадастровый инженер может за неделю получить и 500 тысяч рублей. Но при собственном желании учиться и работать. Про преображение академии: да, красиво. А кто-нибудь подумал, какой ценой? Не слышали, как великолепный ректор сократил зарплаты? Елки, конечно, хорошо, но о людях тоже думать надо.
Мнения против
— Сдал вступительные экзамены, прошел на бюджет. Позвонил в приемную комиссию за последующими указаниями, после чего мне сказали, что перезвонят. Перезвонил сам через две недели, оказывается, что уже прошла дата зачисления и на моем бюджетном месте кто-то другой.
— Многие преподаватели сами не знают свой предмет, часто было так, что мы просто сидели на паре, тупо глядя в монитор, потому что преподаватель не знал, что говорить.
— Ужасный институт. Отучился в свое время тут три года на заочке и бросил, так как тут абсолютно ничему не учат.
Новосибирский государственный педагогический университет (3,7 балла)
Прекрасное место для того, чтобы получить специальность учителя и работать потом где угодно. Мнения высказываются разные, хвалят за пригодившиеся в последующей работе знания. Ругают за недостаточный уровень преподавания и удаленное расположение самого университета.
Мнения за
— Мне не с чем сравнить, но я счастлива, что окончила именно этот университет. Остались только хорошие воспоминания, студенческие годы, проведенные здесь, лучшие! Работаю по специальности.
— Сегодня получила диплом. Ни разу не пожалела, что поступила сюда. Преподавание на высшем уровне. Церемония вручения дипломов просто супер!
— Отличный спортивный зал!
Мнения против
— Дамы, которые выдают документы, — это треш какой-то, с такими лицами сидят, будто им все должны. Разговаривают сквозь зубы, хорошо хоть бумаги в лицо не кидают. Хамки, чего мы от врачей хотим, если в alma mater ноги вытирают?
— К студентам относятся, мягко говоря, как к мусору. Преподаватели хорошие есть, но их достаточно мало, да и всё чудесное, что в них есть, перечеркивается. Красиво, конечно, телевизоры, ремонт, мусорные баки и прочее, но мне безумно жалко людей, у которых хватило нервов эту халупу четыре-пять лет посещать. Не говорю, что в другом вузе лучше, но это не причина.
Сибирский университет потребительской кооперации (3,6 балла)
Вуз, который никогда особенно не хватал звезд с неба, но выпустил немало людей, которые работают сейчас в сфере услуг. Хвалят этот университет за душевных преподавателей и хорошую столовую, а ругают за неразбериху и недостаточное качество образования.
Мнения за
— Однозначно лучший универ! Несмотря на то что много от кого слышала: «Торговый — шарашкина контора...», я всё равно сюда поступила.
— Окончила университет в 2020 году, факультет экономики и управления. Все преподаватели компетентные, объясняют всё до того момента, пока всё не поймешь.
— Учиться можно и нужно, педагогический состав просто вышка, так как преподаватели — кандидаты и доктора наук, а это не в каждом колледже встретишь.
Мнения против
— Один из охранников главного корпуса вообще непонятно как себя ведет и кем себя возомнил! Его где учили так базарить?
— Отвратительная работа университета! Учусь на втором курсе, деканат не выполняет свои обязанности должным образом, проректор по учебной работе ничего не знает об организации учебного процесса от слова совсем, отношение как будто мы им всем должны.
— Никогда не поступайте сюда, пожалуйста! У меня большая история с этим вузом. Когда училась на заочке, то мне сказали в деканате, что начитка начинается с марта, а по факту в марте уже началась сессия. Когда училась на очке, то мои документы теряли миллион раз, и постоянно приходилось переходить из одной группы в другую. Бухгалтерия всегда требовала с меня долг, по факту это они должны были мне.
Новосибирский государственный технический университет (3,3 балла)
«Ума нет, иди в пед, стыда нет — иди в мед, не берут и в эти — поступай в НЭТИ», — говорит народная поговорка. Это, конечно, клевета, НГТУ — один из ведущих нестоличных технических вузов России.
Мнения за
— Учиться понравилось. Получилось даже поработать там для оплаты обучения. На кафедру экономики можно было попасть двумя путями: либо через факультет бизнеса, либо через технические факультеты (что и сделала). Всё отличие заключалось в том, что ФБ, кроме экономики, слушали курсы психологии и истории, а мы — курсы механики и физики. А по экономике слушали преподавателей с одной кафедры, правда, в два раза дешевле. Вот такой лайфхак.
— Отучилась на АВТФ, фундаментальные знания здесь дают на очень высоком уровне, преподаватели практически все очень сильные. Но чтобы после выпуска найти хорошую работу, нужно заниматься самостоятельно и изучать современные технологии и фреймворки.
— Хороший университет. Дал фундаментальное образование. Желающим получить качественное техническое образование дорога в НГТУ. Конечно, много ночей придется не поспать из-за большого количества материала, но через год после выпуска, оценивая результаты своего обучения и свое положение на работе, могу точно сказать, что оно того стоит!
Мнения против
— Посещаю каждую лекцию в НГТУ. В потоковых сидеть невозможно. Очень душно и жарко. Окна не открываются, кондиционеров нет, помещения не проветриваются. Пожалуйста, примите меры.
— Неприятное впечатление осталось после посещения бюро пропусков. Помимо того, что вежливо не объяснили, что прием исключительно только по записи, так еще и нахамили, качаясь на кресле.
— Очень рад, что наконец-то отчислился из этого вуза. Сразу скажу, что образование здесь на низшем уровне, преподаватели не заинтересованы в своих предметах, у студентов нет никакой мотивации учиться.
Новосибирский государственный университет экономики и управления (3,3 балла)
Мнения за
— Хотим поблагодарить превосходных преподавателей за компетентное отношение и нелегкий труд, который они посвящают людям для получения высшего образования. Хочется пожелать терпения, крепкого здоровья.
— Университетом доволен, преподаватели хорошие, есть, конечно, и те, которые как будто для себя ведут предмет, и хочется спать от того, насколько скучно проходит пара, но таких преподавателей единицы, они всегда были и будут.
— Закончил этот университет год назад. Ни капли не жалею, что отучился именно здесь. Отличный студенческий коллектив, практически все преподаватели настроены дружелюбно и если ты хочешь, то знания получишь.
Мнения против
— Вуз называется «экономики и управления». Управление — кошмарное!
— Преподаватели предвзято относятся к студентам, могут валить просто потому, что не понравился студент, другого объяснения нет.
— Дернул же черт сюда поступить! Организации ноль, документы постоянно теряются, вовремя бумаги не подписываются! Добиться чего-то от этого заведения можно только со скандалом! До информационного центра не дозвониться! На кафедры тоже!
Новосибирский государственный медицинский университет (1,5 балла)
Новосибирский мед трудно назвать малозаметным вузом города. Тем удивительней, как мало отзывов оставили о нём пользователи 2ГИС. Дело в том, возможно, что в основном эти отзывы касаются здания на Красном проспекте, где расположена приемная комиссия.
Мнения за
— Центр Новосибирска.
— Я очень люблю нашу библиотеку. Тем, кто ее ругает, видимо, не удалось достаточно хорошо ее узнать, чтобы полюбить.
— Замечательный вуз, если ко всему относиться с пониманием; да, не спорю, есть преподаватели, кхм, некорректные, но большинство и понимающие, и открытые, и замечательные!
Мнения против
— Отвратительно, преподаватели оскорбляют, хамят, унижают, доводят до нервного срыва студентов, оценивают необъективно, а чаще всего типа «у вас тут тройка, значит и я вам поставлю тройку, просто потому что захотел(а)».
— Отвратительный университет! Мало того, что главный корпус, про который я сейчас пишу отзыв, находится достаточно далеко от корпусов, где проходит учеба, так еще и часы работы совпадают с часами, когда проходят занятия.
Полный список новосибирских вузов с информацией о проходном балле для бюджетных мест и стоимости обучения для платных можно найти в нашем обзоре.
А в каких вузах учились самые богатые чиновники Новосибирска? Смотрите любопытную инфографику.