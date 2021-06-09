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Куда поступить после 11-го класса. Полный обзор вузов Новосибирска — от стоимости обучения до проходного балла

Куда поступить после 11-го класса. Полный обзор вузов Новосибирска — от стоимости обучения до проходного балла

Путеводитель по университетам, который пригодится каждому выпускнику

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В этом году ЕГЭ сдают <nobr class="_">17 тысяч</nobr> выпускников, большинство из них поступят в местные вузы

В этом году ЕГЭ сдают 17 тысяч выпускников, большинство из них поступят в местные вузы

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Новосибирские вузы рассказали о проходных баллах и стоимости обучения

Каждый год в новосибирские вузы поступают тысячи студентов по разным направлениям. Этим летом экзаменационная пора продлится до середины июня, после чего выпускникам нужно будет окончательно определиться с вузом и будущей специальностью.

Что в этом году предлагают сибирские университеты? Какие специальности там есть, сколько бюджетных мест и какой проходной балл? Публикуем обзор вузов, где можно стать ученым, дизайнером, педагогом и юристом, подготовить себя к государственной службе или научиться управлять кораблем.

1

НГУ

Один из самых знаменитых вузов Новосибирска, который выпускает научные кадры. НГУ, или Новосибирский национальный государственный университет, находится в центре сибирской науки — Академгородке, окружен лесом и институтами СО РАН, куда можно попасть на работу после обучения. «Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать» — главная философия НГУ.

Проходной балл ЕГЭ — от 177. Количество бюджетных и льготных мест — 1285. Стоимость обучения — от 154 000 рублей в год.

Сайт: Nsu.ru
Адрес: улица Пирогова, 2

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2

СИУ РАНХиГС

Новосибирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ позволяет получить московский диплом, проходить стажировки (в том числе за границей), построить карьеру в государственных органах власти, органах местного самоуправления или в бизнесе.

РАНХиГС находится в центре города, в уютном районе, где не слышно шумных магистралей, но удобно добираться до любых магазинов и кафе. Рядом станция метро, много кофеен, супермаркеты.

Проходной балл ЕГЭ — от 176. Количество бюджетных и льготных мест — 126. Стоимость обучения: очная форма — от 135 000 рублей в год, вечерняя — от 65 000 рублей, заочная — от 46 000 рублей.

Сайт: Siu.ranepa.ru
Адрес: улица Нижегородская, 6

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3

НГПУ

Если вы мечтаете стать учителем, то подавайте документы в Новосибирский государственный педагогический университет. Полученные знания не обязательно применять в школе или университете — выпускников НГПУ с радостью забирают в любую компанию.

НГПУ находится в уютном студгородке недалеко от Речного вокзала. Есть бюджетные места. Студенты НГПУ ездят учиться по обмену по всему миру, занимаются спортом и творчеством.

Проходной балл ЕГЭ — от 113. Очная форма обучения: количество бюджетных мест — 79. Заочная форма обучения: количество бюджетных мест — 159.

Сайт: Nspu.ru
Адрес: улица Вилюйская, 28

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4

НГУЭУ

В Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» выпускают экономистов, менеджеров, юристов, специалистов в области информационных технологий, психологов, экологов-аудиторов — всех, кто помогает органам власти и бизнесу эффективно решать свои задачи.

НГУЭУ имеет полноценный корпус рядом с Центральным парком, где можно погулять после пар. Общежитие НГУЭУ считается одним из лучших в Центральном районе.

Минимальный проходной балл ЕГЭ — от 118. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 189, на заочной — 31, на очно-заочной — 27.

Сайт: Nsuem.ru
Адрес: улица Каменская, 52

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5

НГМУ

В Новосибирском государственном медицинском университете вы получите полный запас знаний, чтобы стать терапевтом, стоматологом, офтальмологом, психологом и каким угодно врачом. Устроиться на работу потом будет просто: в миллионном Новосибирске много муниципальных и частных клиник, которые каждый год ждут прекрасных специалистов.

НГМУ находится на главной улице города — Красном проспекте. Иногородним дают общежитие.

Проходной балл ЕГЭ на бюджет — от 207, на платное обучение — от 130. Стоимость обучения — от 97 400 рублей за год. Количество бюджетных мест — 570.

Сайт: Ngmu.ru
Адрес: Красный проспект, 52

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6

Сибстрин

Выпускники Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) всегда востребованы на рынке труда. Студенты активно проводят время вне учебы: КВН, спорт, танцы, вокал на уровне вуза, города и области. НГАСУ организовывает обменные программы в ведущие университеты мира. Учебный кампус НГАСУ (Сибстрин) включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс, студенческие общежития и кафе. Находится в центре города, но в тихой зоне, окруженной скверами.

Три формы обучения: очная, заочная и очно-заочная. Проходной балл ЕГЭ — от 160. Количество бюджетных и льготных мест — 787. Стоимость обучения — от 36 000 рублей в год.

Сайт: Sibstrin.ru
Адрес: улица Ленинградская, 113, аудитория 102а

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7

НГТИ

Чтобы стать актером или режиссером, необязательно ехать в Москву. Покорить творческий мир можно и в Новосибирске. Новосибирский государственный театральный институт окончили Ирина Носова («Чики»), Илья Шабельников (Satyr), Андрей Звягинцев («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») и многие другие — большинство из них, конечно, играют на сценах новосибирских театров и ездят на гастроли по России и миру.

Проходной балл ЕГЭ — от 66. Количество бюджетных мест — 60.

Сайт: Ngti.ru
Адрес: улица Революции, 6

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8

НГТУ

Новосибирский государственный технический университет — один из опорных университетов города и страны, центр прикладной науки. Как пишут на сайте НГТУ, ключевая особенность вуза — «обучение студентов в условиях, максимально приближенных к практике». Проектное обучение помогает студентам быстрее адаптироваться к реальным задачам в любой компании. НГТУ продолжает лучшие традиции инженерной школы России.

НГТУ находится в центре левого берега. Рядом станция метро, кафе и супермаркеты. Иногородним предоставляются места в большом общежитии.

Проходной балл ЕГЭ — от 133. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 2879, на заочной — 243, на вечерней — 15.

Сайт: Nstu.ru
Адрес: проспект Карла Маркса, 20

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9

СГУВТ

В Сибирском государственном университете водного транспорта обучают специалистов транспортной отрасли и смежных направлений. Гидротехническое строительство, управление водным транспортом, кораблестроение, экономика, менеджмент, техносферная безопасность — если вас тянет к морю, приходите учиться в СГУВТ. Вуз находится в Тихом центре, возможно, самом уютном месте Новосибирска. Выпускники работают на крупных отраслевых предприятиях по всей России.

Количество бюджетных и льготных мест — 604. Стоимость обучения — от 39 000 рублей в год.

Сайт: Ssuwt.ru
Адрес: улица Щетинкина, 33

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10

СГУГиТ

Сибирский государственный университет геосистем и технологий — один из ведущих технических вузов, который готовит специалистов в сфере геодезии, кадастра, картографии. Современный комплекс, комфортные общежития для иногородних, танцевальная студия, мощный спортивный зал.

Проходной балл ЕГЭ — от 135. Количество бюджетных и льготных мест на очной форме обучения — 501, на вечерней — 67, на заочной — 159. Стоимость обучения — от 39 000 рублей в год.

Сайт: Sgugit.ru
Адрес: улица Плахотного, 10, каб. 228

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11

НГУАДИ

Преподаватели Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова продолжают традиции сибирской архитектурной школы и передают студентам знания в области градостроительства, архитектуры и дизайна. Выпускники НГУАДИ работают в рекламных агентствах, дизайн-студиях, издательствах, архитектурных бюро, ателье и домах моды, разрабатывают сайты и компьютерные игры, создают мебель. Вуз находится в центре города: из окон можно смотреть на площадь Ленина и Оперный театр.

Кроме ЕГЭ нужно сдать практическую работу в вузе. Количество бюджетных и льготных мест — 109. Стоимость обучения — от 135 000 рублей в год.

Сайт: Nsuada.ru
Адрес: Красный проспект, 38

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12

СГУПС

Если стук колес вызывает трепет, то приходите учиться в Сибирский государственный университет путей сообщения. Красивое здание университета с эффектными колоннами находится в уютном месте, где кипит активная студенческая жизнь. Здесь обучают будущих строителей железных дорог, мостов и тоннелей, инженеров, экономистов, специалистов по управлению перевозками, технологическими комплексами и персоналом.

Проходной балл ЕГЭ — от 113. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 545, на заочной — 80. Стоимость обучения — от 124 600 рублей.

Сайт: Stu.ru
Адрес: улица Дуси Ковальчук, 191

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13

НГАУ

С 1991 года Новосибирский государственный аграрный университет выпускает агрономов, инженеров, биологов, экономистов, ветеринаров, юристов, менеджеров. Выпускники работают во многих регионах России и за рубежом. У студентов есть возможность проходить международные стажировки. НГАУ находится недалеко от центра города, иногородним предоставляют общежитие.

Количество бюджетных мест — 1209. Стоимость обучения — от 54 000 рублей.

Сайт: Nsau.edu.ru
Адрес: улица Добролюбова, 160

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14

НЮИ

Профильный юридический вуз, который выпускает сильных юристов, ученых, руководителей правоохранительных органов в разных регионах России. Новосибирский филиал Национального исследовательского Томского государственного университета находится в укромном месте Тихого центра, где не слышно гула машин, но рядом есть всё для классной студенческой жизни: популярные кафе, недорогие супермаркеты, библиотека напротив и остановки общественного транспорта.

Количество бюджетных мест — 290. Стоимость обучения — от 124 600 рублей в год.

Сайт: N-l-i.ru
Адрес: улица Советская, 7

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15

Новосибирский филиал РГУ

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина выпускает специалистов легкой и текстильной промышленности и исполняет мечту стать модельером. Здесь обучают дизайну одежды, обуви и аксессуаров и технологиям их изготовления. Есть и смежные направления: психология, менеджмент, товароведение. РГУ находится в центре города, в паре минут от площади Ленина — студенты будут в курсе всех активностей города.

Проходной балл ЕГЭ — от 148. Количество бюджетных мест — 104. Стоимость обучения — от 50 000 рублей в год.

Сайт: Ntirgu.ru
Адрес: Красный проспект, 35

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16

СибГУТИ

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики превращает недавних школьников в востребованных специалистов в области программирования, электроники, радиотехники, телекоммуникаций, рекламы и связи с общественностью, техносферной и информационной безопасности. 80% выпускников гарантированно трудоустраиваются после окончания вуза. Студенты получают высокие стипендии, участвуют в КВН, занимаются спортом и просто наслаждаются жизнью в альма-матер.

Количество бюджетных мест — 561 на очной форме обучения и 47 мест на заочной. Стоимость обучения — от 101 970 рублей в год.

Сайт: Sibsutis.ru
Адрес: улица Кирова, 86

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17

СибУПК

За 65 лет Сибирский университет потребительской кооперации выпустил больше 100 тысяч специалистов для предприятий сферы услуг Сибири и Дальнего Востока. Товароведы, технологи производства и организации продуктов питания, психологи, специалисты в сфере туризма и гостиничного дела, рекламщики, юристы, менеджеры, экономисты, программисты — выбирайте то, что ближе.

Количество бюджетных мест — 101. Стоимость обучения — от 122 000 рублей в год на очном отделении и от 62 000 рублей на заочном.

Сайт: Sibupk.su
Адрес: проспект Карла Маркса, 26

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18

Консерватория

После музыкальной школы в Новосибирске можно поступить в консерваторию имени М. И. Глинки и играть в ансамблях и оркестрах на любимом инструменте: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. Другой вариант — пройти программу академического или оперного вокала, чтобы быть ближе к мечте стать звездным артистом в России и за рубежом. В числе выпускников консерватории — солисты, дирижеры, оркестранты, концертмейстеры Мариинского и Большого театров, «Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Ла Фениче», Венской, Варшавской оперы, Афинской филармонии и других популярных площадок.

Абитуриенту необходимо сдать русский, литературу, исполнение программы и теорию музыки, а также пройти собеседование. Количество бюджетных мест — 147.

Сайт: Nsglinka.ru
Адрес: улица Советская, 31

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19

СИМОР 

Сибирский институт международных отношений и регионоведения готовит специалистов в области международных отношений, востоковедов, политологов, переводчиков, дипломатов. Выпускники продолжают обучение в зарубежных университетах, находят работу на государственной службе, в частных компаниях, медиа и управляют своим бизнесом в России и за границей.

Минимальные баллы для поступления по ЕГЭ: русский — 36, история — 32, обществознание — 42, иностранный язык — 22. По физической подготовке нужно набрать от 30 баллов. Обучение платное, стоимость — от 60 000 рублей.

Сайт: Simor.ru
Адрес: улица Народная, 14

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20

НВИ 

Для поступления в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ имени И. К. Яковлева недостаточно хорошо сдать ЕГЭ — нужно пройти отбор по состоянию здоровья и физической подготовке. Институт выпускает юристов и лингвистов-переводчиков, которые после окончания обучения получают звание лейтенанта. Выпускники могут проходить военную службу на высоких должностях — командира взвода или заместителя командира роты, частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов, группы специального назначения (разведки).

Минимальные баллы для поступления по ЕГЭ: русский — 36, история — 32, обществознание — 42, иностранный язык — 22. По физической подготовке нужно набрать от 30 баллов.

Сайт: Nvi.rosgvard.ru
Адрес: улица Ключ-Камышенское плато, 6/2

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21

НКИ 

Новосибирский институт экономики, психологии и права поможет освоить профессию юриста, менеджера или психолога и получить всестороннее развитие. В институте нет сессий. Экзамены и зачеты сдаются в течение всего учебного года, сразу после прохождения той или иной дисциплины. Это удобно: студенту не придется судорожно вспоминать в январе, что он проходил в начале осени. Еще один плюс — небольшие группы, в которых преподаватель уделяет достаточно времени на каждого студента.

Обучение платное: на дневном отделении — 75 000 рублей в год, на вечернем и заочном — 65 000.

Сайт: Nki.ru
Адрес: проспект Карла Маркса, 57

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22

Что еще почитать про ЕГЭ, вузы и обучение?

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