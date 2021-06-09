Куда поступить после 11-го класса. Полный обзор вузов Новосибирска — от стоимости обучения до проходного балла

Каждый год в новосибирские вузы поступают тысячи студентов по разным направлениям. Этим летом экзаменационная пора продлится до середины июня, после чего выпускникам нужно будет окончательно определиться с вузом и будущей специальностью.

Что в этом году предлагают сибирские университеты? Какие специальности там есть, сколько бюджетных мест и какой проходной балл? Публикуем обзор вузов, где можно стать ученым, дизайнером, педагогом и юристом, подготовить себя к государственной службе или научиться управлять кораблем.