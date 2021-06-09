Куда поступить после 11-го класса. Полный обзор вузов Новосибирска — от стоимости обучения до проходного балла

1
НГУ
Один из самых знаменитых вузов Новосибирска, который выпускает научные кадры. НГУ, или Новосибирский национальный государственный университет, находится в центре сибирской науки — Академгородке, окружен лесом и институтами
Проходной балл ЕГЭ — от 177. Количество бюджетных и льготных мест — 1285. Стоимость обучения —
Сайт: Nsu.ru
Адрес: улица Пирогова, 2
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2
СИУ РАНХиГС
Новосибирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ позволяет получить московский диплом, проходить стажировки (в том числе за границей), построить карьеру в государственных органах власти, органах местного самоуправления или в бизнесе.
РАНХиГС находится в центре города, в уютном районе, где не слышно шумных магистралей, но удобно добираться до любых магазинов и кафе. Рядом станция метро, много кофеен, супермаркеты.
Проходной балл ЕГЭ — от 176. Количество бюджетных и льготных мест — 126. Стоимость обучения: очная форма —
Сайт: Siu.ranepa.ru
Адрес: улица Нижегородская, 6
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3
НГПУ
Если вы мечтаете стать учителем, то подавайте документы в Новосибирский государственный педагогический университет. Полученные знания не обязательно применять в школе или университете — выпускников НГПУ с радостью забирают в любую компанию.
НГПУ находится в уютном студгородке недалеко от Речного вокзала. Есть бюджетные места. Студенты НГПУ ездят учиться по обмену по всему миру, занимаются спортом и творчеством.
Проходной балл ЕГЭ — от 113. Очная форма обучения: количество бюджетных мест — 79. Заочная форма обучения: количество бюджетных мест — 159.
Сайт: Nspu.ru
Адрес: улица Вилюйская, 28
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4
НГУЭУ
В Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» выпускают экономистов, менеджеров, юристов, специалистов в области информационных технологий, психологов, экологов-аудиторов — всех, кто помогает органам власти и бизнесу эффективно решать свои задачи.
НГУЭУ имеет полноценный корпус рядом с Центральным парком, где можно погулять после пар. Общежитие НГУЭУ считается одним из лучших в Центральном районе.
Минимальный проходной балл ЕГЭ — от 118. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 189, на заочной — 31, на очно-заочной — 27.
Сайт: Nsuem.ru
Адрес: улица Каменская, 52
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5
НГМУ
В Новосибирском государственном медицинском университете вы получите полный запас знаний, чтобы стать терапевтом, стоматологом, офтальмологом, психологом и каким угодно врачом. Устроиться на работу потом будет просто: в миллионном Новосибирске много муниципальных и частных клиник, которые каждый год ждут прекрасных специалистов.
НГМУ находится на главной улице города — Красном проспекте. Иногородним дают общежитие.
Проходной балл ЕГЭ на бюджет — от 207, на платное обучение — от 130. Стоимость обучения —
Сайт: Ngmu.ru
Адрес: Красный проспект, 52
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6
Сибстрин
Выпускники Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) всегда востребованы на рынке труда. Студенты активно проводят время вне учебы: КВН, спорт, танцы, вокал на уровне вуза, города и области. НГАСУ организовывает обменные программы в ведущие университеты мира. Учебный кампус НГАСУ (Сибстрин) включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс, студенческие общежития и кафе. Находится в центре города, но в тихой зоне, окруженной скверами.
Три формы обучения: очная, заочная и очно-заочная. Проходной балл ЕГЭ — от 160. Количество бюджетных и льготных мест — 787. Стоимость обучения —
Сайт: Sibstrin.ru
Адрес: улица Ленинградская, 113, аудитория 102а
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7
НГТИ
Чтобы стать актером или режиссером, необязательно ехать в Москву. Покорить творческий мир можно и в Новосибирске. Новосибирский государственный театральный институт окончили Ирина Носова («Чики»), Илья Шабельников (Satyr), Андрей Звягинцев («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») и многие другие — большинство из них, конечно, играют на сценах новосибирских театров и ездят на гастроли по России и миру.
Проходной балл ЕГЭ — от 66. Количество бюджетных мест — 60.
Сайт: Ngti.ru
Адрес: улица Революции, 6
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8
НГТУ
Новосибирский государственный технический университет — один из опорных университетов города и страны, центр прикладной науки. Как пишут на сайте НГТУ, ключевая особенность вуза — «обучение студентов в условиях, максимально приближенных к практике». Проектное обучение помогает студентам быстрее адаптироваться к реальным задачам в любой компании. НГТУ продолжает лучшие традиции инженерной школы России.
НГТУ находится в центре левого берега. Рядом станция метро, кафе и супермаркеты. Иногородним предоставляются места в большом общежитии.
Проходной балл ЕГЭ — от 133. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 2879, на заочной — 243, на вечерней — 15.
Сайт: Nstu.ru
Адрес: проспект Карла Маркса, 20
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9
СГУВТ
В Сибирском государственном университете водного транспорта обучают специалистов транспортной отрасли и смежных направлений. Гидротехническое строительство, управление водным транспортом, кораблестроение, экономика, менеджмент, техносферная безопасность — если вас тянет к морю, приходите учиться в СГУВТ. Вуз находится в Тихом центре, возможно, самом уютном месте Новосибирска. Выпускники работают на крупных отраслевых предприятиях по всей России.
Количество бюджетных и льготных мест — 604. Стоимость обучения —
Сайт: Ssuwt.ru
Адрес: улица Щетинкина, 33
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10
СГУГиТ
Сибирский государственный университет геосистем и технологий — один из ведущих технических вузов, который готовит специалистов в сфере геодезии, кадастра, картографии. Современный комплекс, комфортные общежития для иногородних, танцевальная студия, мощный спортивный зал.
Проходной балл ЕГЭ — от 135. Количество бюджетных и льготных мест на очной форме обучения — 501, на вечерней — 67, на заочной — 159. Стоимость обучения —
Сайт: Sgugit.ru
Адрес: улица Плахотного, 10, каб. 228
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11
НГУАДИ
Преподаватели Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени
Кроме ЕГЭ нужно сдать практическую работу в вузе. Количество бюджетных и льготных мест — 109. Стоимость обучения —
Сайт: Nsuada.ru
Адрес: Красный проспект, 38
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12
СГУПС
Если стук колес вызывает трепет, то приходите учиться в Сибирский государственный университет путей сообщения. Красивое здание университета с эффектными колоннами находится в уютном месте, где кипит активная студенческая жизнь. Здесь обучают будущих строителей железных дорог, мостов и тоннелей, инженеров, экономистов, специалистов по управлению перевозками, технологическими комплексами и персоналом.
Проходной балл ЕГЭ — от 113. Количество бюджетных мест на очной форме обучения — 545, на заочной — 80. Стоимость обучения —
Сайт: Stu.ru
Адрес: улица Дуси Ковальчук, 191
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13
НГАУ
С 1991 года Новосибирский государственный аграрный университет выпускает агрономов, инженеров, биологов, экономистов, ветеринаров, юристов, менеджеров. Выпускники работают во многих регионах России и за рубежом. У студентов есть возможность проходить международные стажировки. НГАУ находится недалеко от центра города, иногородним предоставляют общежитие.
Количество бюджетных мест — 1209. Стоимость обучения —
Сайт: Nsau.edu.ru
Адрес: улица Добролюбова, 160
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14
НЮИ
Профильный юридический вуз, который выпускает сильных юристов, ученых, руководителей правоохранительных органов в разных регионах России. Новосибирский филиал Национального исследовательского Томского государственного университета находится в укромном месте Тихого центра, где не слышно гула машин, но рядом есть всё для классной студенческой жизни: популярные кафе, недорогие супермаркеты, библиотека напротив и остановки общественного транспорта.
Количество бюджетных мест — 290. Стоимость обучения —
Сайт: N-l-i.ru
Адрес: улица Советская, 7
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15
Новосибирский филиал РГУ
Российский государственный университет
Проходной балл ЕГЭ — от 148. Количество бюджетных мест — 104. Стоимость обучения —
Сайт: Ntirgu.ru
Адрес: Красный проспект, 35
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16
СибГУТИ
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики превращает недавних школьников в востребованных специалистов в области программирования, электроники, радиотехники, телекоммуникаций, рекламы и связи с общественностью, техносферной и информационной безопасности. 80% выпускников гарантированно трудоустраиваются после окончания вуза. Студенты получают высокие стипендии, участвуют в КВН, занимаются спортом и просто наслаждаются жизнью в альма-матер.
Количество бюджетных мест — 561 на очной форме обучения
Сайт: Sibsutis.ru
Адрес: улица Кирова, 86
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17
СибУПК
За 65 лет Сибирский университет потребительской кооперации выпустил больше 100 тысяч специалистов для предприятий сферы услуг Сибири и Дальнего Востока. Товароведы, технологи производства и организации продуктов питания, психологи, специалисты в сфере туризма и гостиничного дела, рекламщики, юристы, менеджеры, экономисты, программисты — выбирайте то, что ближе.
Количество бюджетных мест — 101. Стоимость обучения —
Сайт: Sibupk.su
Адрес: проспект Карла Маркса, 26
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18
Консерватория
После музыкальной школы в Новосибирске можно поступить в консерваторию имени
Абитуриенту необходимо сдать русский, литературу, исполнение программы и теорию музыки, а также пройти собеседование. Количество бюджетных мест — 147.
Сайт: Nsglinka.ru
Адрес: улица Советская, 31
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19
СИМОР
Сибирский институт международных отношений и регионоведения готовит специалистов в области международных отношений, востоковедов, политологов, переводчиков, дипломатов. Выпускники продолжают обучение в зарубежных университетах, находят работу на государственной службе, в частных компаниях, медиа и управляют своим бизнесом в России и за границей.
Минимальные баллы для поступления по ЕГЭ: русский — 36, история — 32, обществознание — 42, иностранный язык — 22. По физической подготовке нужно набрать
Сайт: Simor.ru
Адрес: улица Народная, 14
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20
НВИ
Для поступления в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ имени
Минимальные баллы для поступления по ЕГЭ: русский — 36, история — 32, обществознание — 42, иностранный язык — 22. По физической подготовке нужно набрать
Сайт: Nvi.rosgvard.ru
Адрес: улица Ключ-Камышенское плато, 6/2
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21
НКИ
Новосибирский институт экономики, психологии и права поможет освоить профессию юриста, менеджера или психолога и получить всестороннее развитие. В институте нет сессий. Экзамены и зачеты сдаются в течение всего учебного года, сразу после прохождения той или иной дисциплины. Это удобно: студенту не придется судорожно вспоминать в январе, что он проходил в начале осени. Еще один плюс — небольшие группы, в которых преподаватель уделяет достаточно времени на каждого студента.
Обучение платное: на дневном отделении —
Сайт: Nki.ru
Адрес: проспект Карла Маркса, 57
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22
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