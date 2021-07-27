«Бесит, когда из 30 касс работают 2»! И еще 15 вещей, которые раздражают покупателей (кассирам тоже досталось)

— В «Марии-Ра» у фруктов ценники на одном листе наклеены. А ты должен сообразить, какой ценник к каким яблокам относится. Если спросишь у сотрудников — хамят, — говорит читатель под ником из набора знаков препинания.



— В маленькие продуктовые стараюсь не заходить, так как не уверена в пожарной безопасности. В «Ашане» раздражает постоянное перемещение товаров по залу. Я понимаю, почему так делается, но раздражает. Раздражает работа касс в «Ленте». Когда работают всего 2 кассы из 8, но не на противоположных концах, а соседние, и приходится двигаться вместе с очередью в соседнюю кассу. И в мирное летнее время это было неприятно, а сейчас тем более, — откровенничает читательница под ником Мон@шка50+.



— Меня как покупателя раздражает «Мария-Ра». ИМХО, самая отвратительная сеть в Новосибирске. Ценники, как правило, всегда сбиты в кучку, и стой выискивай нужный, ценников постоянно на многое нет. Маленькие проходы вечно заставлены палетами, коробками, и весь день продавцы заняты выкладкой, вот поэтому на кассах всегда очереди — и пока не рявкнешь, то за вторую кассу не сядут. Про маски продавец недоговаривает, маски у всех максимум на ртах, а носы у всех открыты всегда! — говорит комментатор под ником Мойша Липейхвейзель.

