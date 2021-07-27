«Бесит, когда из 30 касс работают 2»! И еще 15 вещей, которые раздражают покупателей (кассирам тоже досталось)

В еженедельной рубрике «Что меня бесит» продавец сети магазинов рассказала о покупателях, которые любят пробовать с прилавка грязный виноград и не прочь бесплатно перекусить весовыми конфетами. Читатели НГС бурно отреагировали в комментариях на откровения продавца. Мы выбрали самые раздраженные отклики — после прочтения этой подборки расскажите в комментариях, что вас раздражает в вашей профессии.
Бесит, бесит, бесит (отвечают покупатели)
— Меня раздражает, когда из 30 касс работают только 2 и у них скапливаются очереди на полчаса. А в «Магните» регулярно берешь товар по одной цене, на кассе пробивают другую, естественно, более высокую. «Забыли сменить ценник» — это к вечеру-то! — возмущенно пишет читатель под ником AndyBN.
— В «Марии-Ра» у фруктов ценники на одном листе наклеены. А ты должен сообразить, какой ценник к каким яблокам относится. Если спросишь у сотрудников — хамят, — говорит читатель под ником из набора знаков препинания.
— В маленькие продуктовые стараюсь не заходить, так как не уверена в пожарной безопасности. В «Ашане» раздражает постоянное перемещение товаров по залу. Я понимаю, почему так делается, но раздражает. Раздражает работа касс в «Ленте». Когда работают всего 2 кассы из 8, но не на противоположных концах, а соседние, и приходится двигаться вместе с очередью в соседнюю кассу. И в мирное летнее время это было неприятно, а сейчас тем более, — откровенничает читательница под ником Мон@шка50+.
— Меня как покупателя раздражает «Мария-Ра». ИМХО, самая отвратительная сеть в Новосибирске. Ценники, как правило, всегда сбиты в кучку, и стой выискивай нужный, ценников постоянно на многое нет. Маленькие проходы вечно заставлены палетами, коробками, и весь день продавцы заняты выкладкой, вот поэтому на кассах всегда очереди — и пока не рявкнешь, то за вторую кассу не сядут. Про маски продавец недоговаривает, маски у всех максимум на ртах, а носы у всех открыты всегда! — говорит комментатор под ником Мойша Липейхвейзель.
— Раньше очень бесило вот это: «Галя, отмееена!» А сейчас раздражают маски в магазинах, когда товар пробивают не в том порядке, в котором я положила на ленту, и люди, расплачивающиеся наличкой, — рассказывает читательница под ником сибирская сибирячка.
— А ничего, что тебе в чек пытаются вбить товар, который ты вообще не брал и не собирался брать? Или ценник один, по которому ты собрался взять товар, а на кассе тебе пробивают цену более высокую, так как они не успели поменять ценники, а в компьютере у них забита более высокая цена товара? — удивляется читательница под ником Татьяна 53.
— Если я так поступаю (достаю карту/кошелек после того, как пробили все покупки. — Прим. ред.), то только по вине магазина и кассира, которая как попало пробивает товары, не дожидается ухода предыдущего покупателя. Кассы расставляют как попало, ленты короткие или вообще выключенные, зона упаковки товаров как таковая отсутствует, народу — тьма, очередь троится, и все пихаются локтями (про «кассы как попало» вспоминаем). То есть мне сначала выложить покупки некуда, держу корзинку на весу. Потом я должна их собирать из кучи, куда кассир навалила вперемешку с чужими, причем там еще предыдущий покупатель стоит свои собирает. И когда тут доставать карту? Только в «Лентах» кассовые зоны приличные — видимо, потому что их проектировали давно, до обнаглевания, — явно раздражена читательница под ником симка.
— А еще про перебитые сроки годности бы рассказали. И про отключенные холодильники-морозильники. Неделю он уже течет, в первый раз как обнаружила, сказала продавцу — мало ли, не знают, что товар пропадает. Она такая: «Да-да-да, мы уже вызвали ремонт, сейчас приедет». Но нет, так и стоит всё раскисшее. Тесто там, овощные смеси какие-то — в руки брать невозможно. Мясные лари — тут уже система, в нескольких разных сетях видела. Тот, где выложено «по акции», 100% оказывается размороженным. Или капает, или воняет, или и то, и другое. Молочка во всех сетевых вздутая. Эти псевдохолодные полки по факту — как обычные полочки, холод там отсутствует. Еще и придвигают подальше от стены, молодцы. Чтобы быстрее кисло, — продолжает свою мысль читательница под ником симка.
— А меня как покупателя бесит, что свежая продукция стоит в самом недоступном месте, а продукты на последнем издыхании на виду. Я всегда раздвигаю всё старьё руками и добираюсь до свежих продуктов. Имею право. В связи с этим часто конфликтую с администраторами торговых залов. Они вопят, что я не беру первую попавшуюся бутылку кефира, а выбираю. Ну пара ласковых слов, и они всё понимают, даже извиняются, — признается читательница под ником # Я_ИНАЯ.
— В магазинах меня бесят покупатели, стоящие за мной на кассе и лезущие в зону оплаты покупок, пока я прохожу чуть дальше и упаковываю продукты. Стоят и глазками хлопают, понять не могут, что загораживают монетницу. Еще меня бесят кассиры, которые начинают сканировать мои продукты раньше, чем ушел предыдущий покупатель. Грубо говоря, они накидывают мои покупки в чужие. И естественно всё это из-за того, что нет упаковщиков в магазинах. Вот это удивляет. И еще бесит, когда кассовую зону продавцы заваливают товаром и когда транспортерная лента отключена. Бабки еще бесят с телегами. Как-то так, — рассказывает читатель под ником Эшмамат.
Покупатели не лучше — противоположное мнение
Впрочем, нашлось несколько комментариев, в которых защищают продавцов и осуждают покупателей.
— Был свидетелем, как в «Ленте» «яжемать» кормила детеныша йогуртом еще не оплаченным, на вежливую просьбу продавца не забыть оплатить товар на кассе мать рявкнула «У вас всё заложено в цену», забрала упаковку, а потом спрятала ее в отделе с посудой, — вспоминает пользователь под ником И так бывает.
— Да уж, работать в магазине такое себе удовольствие... Я еще несколько раз видела товары в неподходящих для них местах: например, взят с полки йогурт, а потом, видимо, человек понял, что он ему не так уж и нужен, кладет на полку с крупой, — говорит Ast-art.
— Меня раздражают покупатели, которые карту начинают доставать или даже искать после того, как им назовут сумму, — делится наблюдениями читатель под ником Наледра.
— Продавец прав, работа в супермаркете собачья и неблагодарная — по 12–14 часов на ногах, неадекватные покупатели, мизерная зарплата. Да
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