Сибиряки ответили педиатру, которого бесят истеричные бабушки и родители-пофигисты. 15 гневных откликов

«А что вас бесит в вашей работе?» — такой вопрос задали наши коллеги врачу-педиатру. Доктор анонимно высказал несколько претензий к пациентам, особенно его возмущают «всезнающие бабушки» и «пофигистичные родители». Читатели НГС бурно отреагировали на откровения медика — и оставили больше 150 комментариев, в которых высказали свое мнение о работе некоторых врачей. Что же их бесит в педиатрах и поликлиниках? Публикуем 15 коротких мнений.
Первым делом читатель по имени Макс обозначил тезис, верный для каждой деятельности: «Если бесит, не удовлетворяет — можно же не работать (в данном случае — педиатром)».
Мнения группы № 1: «Врачи — тоже люди, они ошибаются»
— Если точно понятно, что болит ухо, зачем мне тащить к педиатру ребенка, чтобы ослабленный организм еще подцепил что-то? «Рекомендации ВОЗ» теперь при элементарной простуде гормональные капли в нос назначают — к этому что, тоже нормально относиться? Потому бабушки и истерят на приеме, что помнят еще времена нормальной медицины, когда врач на приеме думал о пациенте, а не об оценке своей работы со стороны начальства, — пишет Alx_nsk.
— Ну и солянка вышла: внимательный родитель и пытающийся обследовать ребенка — это плохо, пофигист — плохо. Направление к врачам тоже порой надо без педиатра, зачем к нему, когда родитель уже неоднократно знает, что у ребенка аденоиды или отиты и нужен лор, а не плясать в долгих очередях с ребенком ради заветного талончика. Про чаи: ни разу в очереди никто такого про педиатра не говорил, а уж я в этих очередях провожу много лет. Видимо, у педиатра нет своих детей, ему трудно понять, как это — действительно переживать о ребенке и когда недостаточно мнения одного доктора (часто имеют свойство ошибаться или же лечение неэффективно), а уж антибиотики без предварительных анализов — это регулярно, и направление на анализы не хотят давать, — говорит читатель под ником Лимон.
— А бывали случаи, когда педиатр назначал глазные капли от гнойного конъюнктивита по 1 капле 2 раза в день. Офтальмолог был очень недоволен, так как пользы от такого лечения нет. Нельзя все болезни лечить педиатру. Нагрузка сумасшедшая, врач устает, даже большой опыт работы не дает гарантии что-то пропустить, ошибиться, — считает читательница по имени Татьяна.
— Направление так просто не дам, сам попробую полечить. Но времени на вас нет, поэтому вникать во всё не хочу. Ткну пальцем в небо — и иди экспериментируй. Не поможет — снова записывайся, снова отпрашивайся с работы, снова сиди в очереди, снова рискуй заразиться чем-нибудь в этой очереди. А я снова попробую угадать, что у тебя болит и чем это полечить. Потом удивляются, что к ним так относятся. «Если на 20 бабушек попадется одна нормальная, то, считай, повезло». С врачами, кстати, примерно такая же статистика, — не удивляется гневным комментаторам читатель под ником ляка.
Мнения группы № 2: «Во всём виновата система»
— Этот товарищ не в курсе, что попасть к узкому специалисту можно только после того, как даст направление терапевт? И это не пациенты придумали, а Минздрав. В итоге ждешь три недели записи к терапевту, он дает направление к узкому специалисту, к нему ждешь очереди еще три недели. Всё это время болезнь никуда не девается. А нам потом говорят, что мы наплевательски относимся к своему здоровью. Когда есть варианты — идешь к платному (кстати, там тоже очереди — в лучшем случае на несколько дней вперед, в худшем — те же недели, по крайней мере, в пандемию), — рассказывает читатель под ником СМешно.
— Думаю, тут каждый комментатор сможет легко написать 10 вещей, которые его раздражают в поликлиниках. И большинство — это плохая организация процесса. 80% посещений педиатра — это получение справки, которую требуют где-то, или получение направления на анализы, которые опять же где-то нужны. Ради этого приходится стоять в часовых очередях. Неудивительно, что родители пытаются сделать это без ребенка... А главное, эти манипуляции не требуют никакой квалификации, любая медсестра с этим справится, — разъясняет читатель под ником Vitall.
— При всем уважении к советской медицине рекомендациям бабушек я доверяю больше, чем рекомендациям ВОЗ. То есть сначала рекомендации бабушек от советской медицины, потом рекомендации просто бабушек, ну а ВОЗ пусть Марс колонизирует, — делится мнением комментатор под ником Медвед.
— А медсестра на что? Пусть тогда под диктовку вносит данные, а не только направления выписывает. Врачи, знаете ли, тоже разные бывают. Из-за неправильно поставленного диагноза можно годами лечиться не от того, — называет еще одну проблему читатель под ником Пчела_Майя.
— Так у нас система работает по-дурацки. Прием у врача длится минут 15, но перед ним нужно пару часов в очереди просидеть (даже если записан на определенное время). Особенно когда нужно справку получить, что выписан. Может, для таких целей сделать отдельный кабинет для выздоровевших? Там уже время предсказуемо. И, приехав к назначенному времени, точно получишь справку, если действительно здоров. Тогда хотя бы больные будут меньше контактировать с выздоровевшими, — предлагает вариант решения проблемы читатель под ником наивный.
Мнение группы № 3: «Оптимизация в поликлиниках»
— Лучше бы на приеме меньше отвлекались на внешние раздражители и занимались делом. Что меня раздражает в поликлинике, так это неумение врачей пользоваться компами, беготня туда-сюда, несоблюдение времени приема пациентов и непрофессионализм. Надо меньше болтать, меньше пить чай и жрать в присутствии больных в кабинете. Бесплатные рецепты вообще надо просить на коленях, — возмущается читательница под ником маруся.
— У нас в стране не принято просить направление к узкому специалисту, потому что «просто хочется проверить». А очередь и отсутствие нормального доступа к специалисту только ухудшает ситуацию, — отмечает читатель под анонимным ником.
— Две минуты? Точно? Что-то не видела я талонов на 12:04, 12:06 и 12:08 (условно). Всегда 12 минут, а не две было [время приема]. И да, педиатры давно уже стали: «Ну начальный этап болезни непонятен, подождем развития, а когда основательно запустим всё, тогда и дадим наконец направление к специалисту», — рассказывает читательница под ником 40+.
— Прям собирательный образ современного врача. Главное — не пациент, а как написать в компьютере и как бы отправить пациента к себе в частную клинику. Врач ведет два участка плюс частная клиника... Как можно так работать? Оптимизация медицины в стране провалилась. И кто ответит за это? Врачам не до пациентов. Пациенты не уважают врачей, — говорит читатель под гостевым ником.
Мнение группы № 4: «Пациенты виноваты сами»
— Успокойтесь, пожалуйста! Все такие трепетные, нервные стали, самое главное — все с медицинским образованием. Лучше бы люди прислушались и попробовали искоренить то, о чем пишет педиатр! И приемы бы проходили быстрее, и претензий у вас к врачам было бы меньше! Вы считаете, что врач, сидя на приеме, сидит и изгаляется от нечего делать? Вы реально уже достали! Слишком умные! — отчитывает пациентов читательница по имени Наташка.
— Идиоты есть везде! Везде! У официантов знаете, сколько идиотов? Я думаю, они еще подлиннее даже списочек могут составить. У маникюрщиц, думаете, нет идиоток? Уверена, половина точно такие, что прибить охота. И тоже в скрюченном положении сидят, нюхают пыль от пилок по 12 часов. Зря автор так рассуждает легко, типа вот у официантов-то жизнь! Понятно, что у врачей еще есть ответственность за жизнь и здоровье, но по факту если вдруг что, то врачи всегда друг друга отмазывают, случаи реальной уголовной ответственности за врачебную ошибку ой как редки... Сейчас всем тяжело, поверьте. И идиоты есть везде. Может, только у патологоанатомов нет или они уже такие, тихие... — рассуждает читательница по имени Маруся.
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