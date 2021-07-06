Сибиряки ответили педиатру, которого бесят истеричные бабушки и родители-пофигисты. 15 гневных откликов

— А бывали случаи, когда педиатр назначал глазные капли от гнойного конъюнктивита по 1 капле 2 раза в день. Офтальмолог был очень недоволен, так как пользы от такого лечения нет. Нельзя все болезни лечить педиатру. Нагрузка сумасшедшая, врач устает, даже большой опыт работы не дает гарантии что-то пропустить, ошибиться, — считает читательница по имени Татьяна.



— Направление так просто не дам, сам попробую полечить. Но времени на вас нет, поэтому вникать во всё не хочу. Ткну пальцем в небо — и иди экспериментируй. Не поможет — снова записывайся, снова отпрашивайся с работы, снова сиди в очереди, снова рискуй заразиться чем-нибудь в этой очереди. А я снова попробую угадать, что у тебя болит и чем это полечить. Потом удивляются, что к ним так относятся. «Если на 20 бабушек попадется одна нормальная, то, считай, повезло». С врачами, кстати, примерно такая же статистика, — не удивляется гневным комментаторам читатель под ником ляка.

Мнения группы № 2: «Во всём виновата система»



— Этот товарищ не в курсе, что попасть к узкому специалисту можно только после того, как даст направление терапевт? И это не пациенты придумали, а Минздрав. В итоге ждешь три недели записи к терапевту, он дает направление к узкому специалисту, к нему ждешь очереди еще три недели. Всё это время болезнь никуда не девается. А нам потом говорят, что мы наплевательски относимся к своему здоровью. Когда есть варианты — идешь к платному (кстати, там тоже очереди — в лучшем случае на несколько дней вперед, в худшем — те же недели, по крайней мере, в пандемию), — рассказывает читатель под ником СМешно.