«Медотводы на вакцинацию не даем», — говорят врачи пациентам с «неправильным иммунитетом»

Ассоциация рекомендует: каждому пациенту — свое время для вакцинации



Мария Шумилина, член правления Медицинской ассоциации врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний, руководитель поликлинического отделения Городского центра рассеянного склероза (Городская больница № 31 )



— Наша ассоциация, объединяющая практикующих неврологов, разработала и опубликовала рекомендации по вакцинации пациентов с рассеянным склерозом (РС). Поскольку доступной информации о том, сколько пациентов с РС приняли участие в клинических исследованиях вакцин против SARS-CoV-2 пока нет и нет данных о безопасности и эффективности вакцин специально для пациентов с РС, рекомендации основаны на проанализированных данных о том, как протекает ковид на фоне РС, данных участников клинических исследований вакцин от коронавируса и данных исследований других вакцин, вводимых пациентам с РС.



Накопленные за время пандемии сведения говорят о том, что рассеянный склероз не делает пациента более склонным к тяжелому течению или смерти от ковида по сравнению с населением в целом. Но решение о вакцинации наш пациент должен принимать вместе с врачом на основе тщательной оценки соотношения польза/риск. Потому что есть ситуации, в которых принимающим ПИТРС (препараты, влияющие на течение рассеянного склероза) время вакцинации надо устанавливать в зависимости от лекарственной терапии. То есть диагноз «рассеянный склероз» не может быть противопоказанием для прививки навсегда, но медотвод может быть временным и индивидуально установленным. И, конечно, во время обострения и в течение 30 дней после него вакцинацию проводить не следует.



Мы уже знаем, что большинство препаратов не влияют на формирование иммунного ответа и проводить вакцинацию можно в любое время, даже на фоне их приема. Потому что даже сниженный иммунный ответ может обеспечить защиту в той или иной степени. Однако есть ситуации, в которых важно выбрать оптимальное время вакцинации в зависимости от назначенных лекарств. Например, со схемой терапии, по которой пациент получает лекарство раз в полгода, первую прививку следует делать через 12 недель после последней инфузии препарата, а очередное введение лекарства — через 4 недели после вакцинации. С другой схемой — вакцинироваться можно не ранее чем через 4 недели после приема лекарства и спустя 6 месяцев после лечебного курса.



Рассеянный склероз — сложное заболевание со сложной терапией, поэтому неврологи разработали максимально подробную инструкцию для вакцинации пациентов, принимающих разные препараты. Ознакомиться с ней можно здесь.



Аллергия, астма и другие



Индивидуальный подход и два часа наблюдения после прививки



Арег Тотолян, главный аллерголог-иммунолог Петербурга, директор НИИ им. Пастера



направил свои рекомендации в медицинские организации Петербурга:



— Наличие у пациентов в анамнезе пищевой аллергии, поллинозов, бронхиальной астмы, кожных заболеваний аллергической природы, аллергических заболеваний вне обострения, в том числе тяжелых, таких как респираторная, пищевая, эпидермальная, инсектная и другие, не является противопоказанием к проведению вакцинации от COVID-19.



Временными медотводами являются лишь острые инфекционные и неинфекционные болезни, а также обострения хронических заболеваний. В подобных ситуациях вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, в случае с нетяжелыми ОРВИ (...) после нормализации температуры.



Хочу обратиться к специалистам, курирующим пациентов с тяжелыми аллергическими заболеваниями или иммунопатологическими состояниями. Особого внимания требуют пациенты с тяжелыми системными и иными реакциями в анамнезе (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов), пациенты с аутоиммунными и другими заболеваниями. При проведении вакцинации им требуется индивидуальный подход и увеличение до 2 часов периода наблюдения после прививки.



Станет ли справка о медотводе пропуском в зону ковид-фри?



Зачем нужна справка о медотводе, которую многие россияне хотят получить, будучи уверенными в том, что у них есть железобетонные противопоказания от прививки? Скорее всего, она сработает в случае, если работодатель требует немедленной вакцинации или нужно госпитализироваться, а без прививки в больницу не берут, как это происходит в Москве.



Станет ли она пропуском для перемещения по разным регионам в России, если будет введен запрет на въезд непривитым и непереболевшим? Имеющий при себе справку о медотводе будет считаться уравненным в правах с владельцем сертификата о прививке при посещении, например, ресторана или кафе?



Если рассуждать логически — вряд ли. Потому что противопоказание от прививки — не индульгенция от заражения и заболевания. А если человеку нельзя делать прививку, значит заболевание ковидом для него еще опаснее, чем для тех, кому она не противопоказана. И во время эпидподъема ему лучше сидеть дома — изолироваться, поскольку риск для жизни и здоровья при заражении коронавирусом велик. То есть свободы передвижения людям с медотводом во время эпидподъема, похоже, не видать. Впрочем, пока в городах России кроме Москвы нет QR-кодов и системы ковид-фри-зон, опасаться нечего ни тем, у кого справки нет, ни ее редким владельцам. Поэтому не стоит покупать ее у торговцев фальсифицированными документами.



Врачи говорят, что вопрос надо ставить по-другому: нужен ли мне медотвод от прививки или можно ее всё-таки делать?