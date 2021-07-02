Разоришься: сколько стоят анализы на антитела в новосибирских клиниках. И какие нужно сдать для прививки

Анализы на антитела к коронавирусу — сейчас одна из самых востребованных услуг в клиниках Новосибирска. Если в прошлом году очереди выстраивались на ПЦР-тестирование, то сейчас тысячи людей хотят узнать, появился ли у них иммунитет после прививки. Либо проверяются перед вакцинацией — вдруг уже переболели бессимптомно и в организме остались антитела. Только делать этот анализ — удовольствие недешевое, особенно если сдавать его нужно периодически (например, чтобы следить, как меняется уровень ваших антител). Мы посмотрели, сколько стоят анализы на антитела разных видов в 10 клиниках города. Практически везде услуги процедурного кабинета оплачиваются отдельно.
KDL (от 330 рублей)
Здесь анализы на антитела к ковиду разделили по запросам клиентов: «до и после вакцинации», «определение количества антител к COVID-19», «переболел ли я COVID-19», «могу ли я заболеть повторно».
Что касается стоимости, то ориентироваться нужно на две цифры: 200 рублей и 690 рублей. За 200 рублей определят количество антител М (болеете ли сейчас или переболели вот только что). Определение антител G по разным методикам будет стоить 690 рублей.
Тест, который нужен для тех, кто планирует вакцинироваться и хочет узнать уровень антител, чтобы принять решение, — «на антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса (ИФА, Россия), п/колич». Если обнаружатся антитела, это значит, вы перенесли заболевание и у вас есть иммунитет. Правда, достаточно ли его для вакцинации, скажет только медик. Этот анализ готовится 4 дня, говорится на сайте. Цена, как было сказано выше, — 690 рублей.
Если нужен полный анализ на антитела G и М — путем несложных подсчетов получится 890 рублей.
Как и в большинстве клиник, в цену анализа почему-то сразу не включают «услуги по взятию материала», так что будьте готовы доплатить. В KDL эта услуга стоит 130 рублей, так что общая сумма анализа на антитела G получится 820 рублей, а на антитела М — 330.
«Инвитро» (от 1100 рублей)
В «Инвитро» тест на антитела G (для выявления иммунитета после ковида, для совместного с ПЦР анализа для определения недавнего заболевания, включая бессимптомную форму) стоит 950 рублей, плюс непосредственно взятие анализа — 150 рублей (итого 1100 рублей).
Столько же (1100 рублей) стоит анализ на определение антител М (определите, болеете ли вы сейчас, в том числе в бессимптомной форме).
Комплексное исследование (антитела G и М) — анализ для того, чтобы выяснить, был ли ковид в прошлом, в том числе бессимптомный, и болеете ли сейчас. Такой анализ стоит 1900 рублей. Плюс взятие крови из вены — 150 рублей, итого — 2050.
Клинико-диагностическая лаборатория «Сиблабсервис» (от 620 рублей)
У клиники 7 филиалов. Кстати, на сайте подробно и доступно объясняется, что такое антитела М (иммуноглобулины, которые синтезируются в первые дни заболевания, первыми встречаются с инфекцией, поэтому считаются маркерами острой стадии). Их наличие говорит, что заболевание есть сейчас. Через месяц они исчезают.
Антитела G синтезируются последними, через 5–6 недель с момента попадания вируса в организм, и сохраняют информацию о коронавирусе. То есть это, можно сказать, архив памяти перенесенных инфекций.
На сайте лаборатории честно говорят, что длительность приобретенного иммунитета еще предстоит узнать, но антитела G означают, что человек выздоравливает или уже переболел.
Анализ на антитела М — 500 рублей (срок исполнения — до 2 дней); анализ на антитела G — 500 рублей (срок исполнения — до 2 дней); комплексный (на два вида антител) — 900 рублей (срок исполнения — до 2 дней). Также у лаборатории появился новый анализ на антитела G, который определит количество антител после вакцинации. Цена такого анализа — 700 рублей.
Вне зависимости от того, какой вид анализа вы выбрали, к этим цифрам нужно прибавить цену на забор из вены — 120 рублей.
«Гемотест» (от 890 рублей)
На сайте« Гемотеста» предупреждают, что в связи с увеличением спроса срок выполнения и выдачи результатов анализов на антитела увеличивается до 5 дней.
Антитела IgG (Mindary) — определение уровня антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом хемилюминесцентного иммуноанализа (если количество меньше 10, иммунная реакция отсутствует; от 10 и выше — положительный). Такой тест стоит: 890 рублей — сам анализ, плюс 140 забор крови, итого — 1030 рублей.
Второй анализ на антитела IgG к N-белку стоит 750, плюс 140 на забор крови. Итого — 890 рублей. Положительный результат говорит, что заболевание в поздней стадии инфекционного процесса либо человек переболел бессимптомно, уточняет лаборатория. Отрицательный говорит, что иммунитета к вирусу нет.
Столько же (890 рублей) будет стоить полуколичественное определение уровня антител класса IgM.
«СИТИЛАБ» (от 900 рублей)
Антитела класса G, количественное исследование. На сайте лаборатории объясняют, что этот анализ нужен, чтобы узнать, перенес человек заболевание или нет. В описании анализа указано, что количественный анализ позволит определять динамику изменения уровня суммарных антител после вакцинации и выявлять пациентов для ревакцинации.
Цена анализа — 1400 рублей, плюс взятие биоматериала — 150 рублей. Итого: 1550. Срок изготовления — 6 дней.
Второй вид анализа — на антитела класса G, полуколичественное исследование. Наличие антител даст информацию о перенесенной инфекции. В показаниях к анализу говорится, что он нужен для «подбора лиц» для вакцинации (отсутствие антител в организме является прямым показанием для проведения вакцинации). Этот анализ стоит 800 рублей, плюс 150 — забор крови. Итого — 950 рублей.
И в том, и в другом случае срок изготовления — 6 дней.
Анализы на антитела М в «СИТИЛАБ» стоят: 750 (полуколичественное — срок до 6 рабочих дней) и 900 рублей — качественное. Плюс забор крови — 150 рублей для каждого анализа. Срок изготовления — до 3 рабочих дней.
Показания к полуколичественному: выявление лиц с острым и перенесенным заболеванием COVID-19, подбор лиц для вакцинации (особенно вакциной «Спутник-V») — отсутствие антител в организме является прямым показанием для проведения вакцинации вакциной «Спутник-V».
Показания к качественному: возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов; наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, которые в последующем заболели; наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Суммарный анализ (на антитела G и M) стоит от 650 (качественное) до 1400 рублей (количественное). Плюс забор крови — 150 рублей.
Медицинский центр «XXI век» (от 900 рублей)
Анализ на антитела G здесь стоит от 1150 (срок до 5 рабочих дней) до 1350 (срок до 3–5 рабочих дней). На сайте клиники есть отметка, что тестируют только тех, у кого нет признаков простудных заболеваний, а также людей, у которых не было контактов с заболевшими.
Анализ на антитела М стоит 900 рублей. Цена на комплексный анализ (М и G) — 1800 рублей. Эта цена за анализы в клинике. Можно вызвать медика на дом. Стоимость выезда — от 1200 рублей, в зависимости от адреса, дня недели и времени суток.
Клинико-диагностический центр ФИЦ ФТМ на Тимакова (от 800 рублей)
Анализ на наличие антител IgM и IgG стоит 800 рублей, комплексный обойдется в 1500 рублей.
Анализ не получится сдать пациентам с признаками ОРВИ, кашлем и повышенной температурой, говорится на сайте лаборатории.
Лаборатория организует выезд на дом (стоимость выезда — 3000 рублей).
Медицинский центр «Здоровые люди» (от 900 рублей)
Центр находится на проспекте Дзержинского. Цена на определение антител G и антител М одинаковая — 900 рублей. Забор крови тоже оплачивается отдельно — 150 рублей. То есть анализ на тот и другой вид антител будет стоить 1050 рублей. Срок изготовления анализа — 5 дней.
«Здравица» (от 950 рублей)
Анализ на антитела к коронавирусу IgG и IgМ стоит 1000 рублей. Комплексный анализ на два вида антител обойдется в 2000 рублей.
Отдельная цена на качественный анализ определения антител IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, в том числе поствакцинальные, — 950 рублей.
Количественное определение уровня антител IgG (здесь они обозначаются как пред- и поствакцинальные антитела) — 1200 рублей.
Как и в большинстве других клиник, отдельно оплачивается забор крови. В «Здравице» эта услуга стоит 300 рублей для взрослых, 350 — для детей.
На сайте клиники объясняют, что антитела начинают формироваться на
Отделение платных услуг в поликлинике
В поликлинике можно сдать анализ на антитела по вторникам и четвергам (по предварительной записи). И на G, и на М цена анализа 800 рублей (вместе с забором). Кстати, здесь можно сдать анализ ПЦР за 900 рублей. Но самозабором — в поликлинике выдают пробирку и инструкцию, анализ нужно взять самим дома и потом принести в поликлинику.
Недавно НГС провел опрос среди 100 случайных прохожих. У кого-то уже есть антитела. А кто-то честно признавался, что прямо сейчас болеет коронавирусом.