Разоришься: сколько стоят анализы на антитела в новосибирских клиниках. И какие нужно сдать для прививки

KDL (от 330 рублей)



Здесь анализы на антитела к ковиду разделили по запросам клиентов: «до и после вакцинации», «определение количества антител к COVID-19», «переболел ли я COVID-19», «могу ли я заболеть повторно».



Что касается стоимости, то ориентироваться нужно на две цифры: 200 рублей и 690 рублей. За 200 рублей определят количество антител М (болеете ли сейчас или переболели вот только что). Определение антител G по разным методикам будет стоить 690 рублей.

Тест, который нужен для тех, кто планирует вакцинироваться и хочет узнать уровень антител, чтобы принять решение, — «на антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса (ИФА, Россия), п/колич». Если обнаружатся антитела, это значит, вы перенесли заболевание и у вас есть иммунитет. Правда, достаточно ли его для вакцинации, скажет только медик. Этот анализ готовится 4 дня, говорится на сайте. Цена, как было сказано выше, — 690 рублей.



Если нужен полный анализ на антитела G и М — путем несложных подсчетов получится 890 рублей.