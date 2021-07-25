«Что меня бесит»: продавец — о покупателях, которые грозятся побить из-за ценника и едят фрукты в магазине

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — продавец в продуктовой сети магазинов. Она рассказала о покупателях, которые любят пробовать с прилавка грязный виноград и не прочь бесплатно перекусить весовыми конфетами. О том, как грозят судом за неправильный ценник, почему вечерами работает одна касса, а еще — о конфликтах из-за масок. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Говорите громче, вас не слышно
На кассе сидеть весь день в маске невыносимо. Даже при наличии кондиционера в помещении, даже в мягкой тканевой маске. Лицо горит, дышать нечем.
Чаще всего такие претензии слышу от людей старшего возраста. Это раздражает, да. Но в плане ношения масок бабушки и дедушки самые ответственные.
В первую волну маски носили почти все. Сейчас далеко не так. Многие привились, многие переболели. Я склонна думать, что именно это стало причиной нарушения масочного режима.
Каждый второй пробует с прилавка грязные фрукты
Регулярно покупатели пытаются съесть что-то в магазине и потом не платить за это. Буквально каждый второй так делает — пробуют виноград, сливу, черешню.
А еще пробуют весовые конфеты. И обязательно мнут хлеб, причем иногда с такой силой, что рвут мешки, портят товар.
Люди не смотрят на ценники
Большинство покупателей вообще не вчитываются в ценники. И не важно, что это абсолютно разные товары, что стоят разные ценники на товар.
Аргумент железный — я видел цену, исправьте в кассе.
Бросают товар где попало
Очень раздражают люди, которые умышленно раскидывают товар, портят упаковку, вытаскивают ценники. Делаешь замечание и слышишь в ответ: «Это ваша работа — прибрать». Товар, конечно, приберут, поправят, сделают ценники. Но это произойдет как минимум не сразу. У каждого из сотрудников есть расставленные приоритеты работы, которые мы обязаны выполнять. В первую очередь, такие покупатели вредят не нам, а идущим рядом точно таким же покупателям.
Очередь на кассе — это вселенская катастрофа
Это классика жанра. Понимаю, что люди торопятся, что хотят как можно быстрее отправиться по своим делам. Но чаще всего решить эту проблему крайне сложно. Сотрудники магазина — это тоже люди: они также ходят на больничные, в отпуска, у них также могут заболеть дети или случиться форс-мажорные ситуации. Иногда поставить на вторую кассу просто физически некого. Да и к очереди в нашей стране очень интересно относятся — в поликлинике, в другом государственном учреждении, даже в столовой все спокойно стоят и ждут, порой очень долго. Но!
Чтобы как-то разрешить эту проблему, многие торговые сети стали вводить у себя кассы самообслуживания. И что? Касса самообслуживания стоит пустая, а на обычную кассу очередь в три вилюшки.
Устраивают скандал из-за разницы в 10 копеек
Как правило, скандалы закатывают люди, которые уже были на взводе. Просто так совпадает. У меня был случай, когда большой здоровенный мужчина устроил жуткий скандал.
Пришлось просто стоять и молча ждать окончания концерта. Еще покупатели очень любят грозить прокуратурой и судами, махать кулаками Это прямо каждый второй. И еще классика жанра — в конфликтных ситуациях говорить: «Да вы знаете, кто я!» Иногда такое ощущение, что из-за 10 копеек разницы в цене их жизнь поставлена под угрозу. Будто они сами никогда не ошибаются.
К моему глубокому сожалению, таких людей я вижу больше и больше. Их девиз по жизни — я прав! Мне все должны! В чем-то уступить, помочь, просто проявить человеческие качества для них невозможно, они просто этого не знают.
«Работаешь продавцом? Бездельник»
Рабочий день во многих сетях длится по факту 14 часов. В течение рабочего дня у тебя есть максимум пару перерывов на еду, в целом минут по 15. Можно несколько раз пойти в туалет. За рабочую смену я регулярно прохожу более 20 тысяч шагов только по магазину, расставляю товары на полках общей массой более 900 килограммов, и это каждую смену. А также выслушиваю огромное количество претензий, оскорблений и просто неуважительных комментариев от покупателей, очень часто абсолютно необоснованных. Почему-то считается, что работник розничной торговли ничего не делает, а зарплату получает.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают продавца в продуктовом магазине
- когда из-за маски просят говорить громче, а потом говорят: «А чего вы на меня кричите» — и обижаются;
- когда прямо в магазине пробуют фрукты;
- устраивают дегустацию весовых конфет;
- мнут хлеб и не покупают его;
- просят продать апельсины по цене картошки, потому что перепутали ценник;
- берут товар и бросают где попало;
- хотят подраться из-за разницы в 10 копеек на ценнике и на кассе;
- хотят подать в суд за ошибку в ценнике;
- грубят и неуважительно относятся к продавцам;
- считают продавцов бездельниками.
СЮЖЕТ
Героями прошлых серий были педиатр, который рассказал об истеричных бабушках, папах-пофигистах и родителях, которые ходят в поликлинику по каждому чиху, и свадебный фотограф, который признался, как его раздражает бардак в квартире молодоженов, нелепые опоздания в ЗАГС и приставучие пьяные гости. А стюардесса поделилась кучей реальных историй — как пассажиры изменяют с попутчицами во время полета, загаженных туалетах и мужчинах, которые напиваются до алкогольной комы. Все серии проекта «Что меня бесит» ищите здесь.