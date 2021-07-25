«Что меня бесит»: продавец — о покупателях, которые грозятся побить из-за ценника и едят фрукты в магазине

Чаще всего такие претензии слышу от людей старшего возраста. Это раздражает, да. Но в плане ношения масок бабушки и дедушки самые ответственные.



В первую волну маски носили почти все. Сейчас далеко не так. Многие привились, многие переболели. Я склонна думать, что именно это стало причиной нарушения масочного режима.



Каждый второй пробует с прилавка грязные фрукты

Регулярно покупатели пытаются съесть что-то в магазине и потом не платить за это. Буквально каждый второй так делает — пробуют виноград, сливу, черешню.