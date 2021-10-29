«У нас тут небо в полосочку». Кто верит в байки о химтрейлах и почему распространяет слухи об отраве с неба

— Я хочу, чтобы вы довели до сведения ваше начальство, что мы приходили по поводу безобразия, которое творится над нашими головами, — высказалась одна из женщин. — У нас очень много времени. У нас у многих есть квалификация, у нас у многих есть желание, потому что за нами стоят дети — ваши, наши. Мы пришли не только за себя, мы пришли за очень многих. Эта вакханалия, которая творится, это безобразие, которое устраивает авиация, военная авиация… Мы будем идти дальше. Мы не остановимся. У нас для этого есть очень много ресурсов.



После этого активисты направились в местные МЧС и Минздрав, но там их тоже не смогли принять, секретари предложили оставить заявления «в установленном порядке». Это возмутило активистов, по их словам, в МЧС у них есть «свой человек», который якобы рассказал, что глава министерства на месте, но принимать людей отказывается. В здании правительства сценарий повторился: ни губернатор Андрей Травников, ни его заместитель Юрий Петухов, принять людей в этот же день не смогли, секретари терпеливо объясняли женщинам, что необходимо записаться в очередь.



— У нас тут небо в полосочку, неужели это только нас волнует? Чиновникам по барабану, на их голову же тоже сыпется! — возмущалась Лариса за кадром.



Завершилась история тем, что активисты оставили письменное обращение в приемной губернатора. К документу прилагались подписи тех, кто выступил против химтрейлов.



— Химтрейлы мы наблюдаем уже давно, уже несколько лет точно. Многие люди, те, которые были на подаче подписей и которые не смогли в силу занятости, так как были на работе — все они отмечают, что полеты участились. Женщина из нашей группы даже сделала опыт: соскребла с карниза пыль, положила магнит, а частицы эти просто за магнитом двигались. Это как вообще можно объяснить? И вообще есть мнение, что вот эту модную болячку, которую везде и всюду…. В общем, врачи говорят, что ее симптомы — это признаки химического пневмонита, — делится Лариса в беседе с корреспондентом НГС.



Врачи, на которых ссылается Лариса, — это медики из Независимой ассоциации врачей. Ассоциация известна тем, что летом организовала крупный антипрививочный онлайн-митинг под лозунгом «Нет прививочному террору!». На сайте и в соцсетях ассоциации вакцинацию называют факцинацией, коронавирус — модной болезнью, а также приводят заключения врачей — гомеопатов и специалистов по психосоматике.



Независимая ассоциация врачей тесно связана с Общенародным союзом возрождения России, в котором и состоит Лариса. На сайте союза много информации на тему грядущей войны, геноцида граждан, установления нового фашистского порядка. Призывы освободить политзаключенных и выйти на митинг в защиту Куштау здесь чередуются с рассказами о плане Рокфеллера, который якобы еще в 2010 году запланировал рукотворную пандемию. Есть на сайте ОСВР и про химтрейлы — публикуется бланк запроса от граждан, в котором утверждается, что с мая 2020 года с самолетов происходит выброс неизвестных веществ. Этот запрос члены ОСВР намерены отправить президенту и должностным лицам в его администрации, Росавиации, Росприроднадзору, Росгидромету и в различные министерства.



Идеологом движения ОСВР является Светлана Лада-Русь (Пеунова) — кандидат психологических наук, учредитель и советник АНО «Академия развития Светланы Пеуновой», глава самарского центра народной медицины «Путь к солнцу» и председатель политической партии «ВОЛЯ», ликвидированной пять лет назад за экстремистскую деятельность. Пять лет назад также было возбуждено уголовное дело в отношении Светланы Лады-Русь. По версии следствия, она, действуя совместно с группой лиц по предварительному сговору, путем шантажа, психологического воздействия и угроз в отношении женщины причинили последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство. Светлана Лада-Русь скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. Ее сторонники считают дело против нее сфабрикованным.



Миф о химическом пневмоните

Химический пневмонит, о котором так часто говорят сторонники теории химтрейлов, — еще одна популярная байка. Как рассказывала ранее старший научный сотрудник РАНХиГС, антрополог Александра Архипова, миф о химическом пневмоните не нов:



— Он появился летом-осенью 2020 года в России (а может, даже и раньше), а потом, как часто случается с городскими легендами и слухами, ушел в спячку, потому что в нем не было потребности. Тема ковида перестала интересовать. Так продолжалось, пока за вакцинацию в июне 2021 года не принялись всерьез. И вот тогда противники вакцинации, те, кто не признают коронавирус как болезнь, снова начали обсуждать правомерность того, что с ними делают.



Миф при этом вырос из публикации «Российской газеты» апреля 2020 года, где известный пульмонолог, академик АН Александр Чучалин подробно и с обилием терминов рассказывает про то, что есть коронавирус и использует словосочетание «химический пневмонит». Вот цитата оттуда:



«На компьютерных томограммах, которые сегодня в Москве выполняются каждому больному с подозрением на коронавирус, мы видим, что легочная ткань атакована вирусами и как она меняется под их воздействием. Сформирована концепция химического пневмонита — так называемое "матовое стекло". В контакте альвеол (клеток легкого) и кровеносных сосудов-капилляров происходит газообмен, и важнейшую роль в нем играет гиалуроновая кислота. Вирус поражает мембрану, то есть оболочку альвеол, что приводит к излиянию из них гиалуроновой кислоты — так формируется феномен "матового стекла" — повышение плотности легочной ткани».



Упрощая сказанное медиком, журналисты свели цитату до простой фразы: «Врачи выяснили, что при коронавирусе развивается химический пневмонит». В ней, как считает Александра Архипова, если прочитать ее очень невнимательно, можно увидеть отрицание признанной природы коронавируса.



— Дальше это расходится по блогам тех, кто не верит в коронавирус как болезнь и ищет любое подтверждение этому факту. Тем более, что словосочетание «химическая пневмония» как бы намекает, что речь идет об отравлении. И здесь уже рукой подать до старой, обкатанной временем теории о химтрейлах: якобы конденсационный след от самолета в небе — на самом деле распыление ими всякой отравы. Эта теория распространилась по миру в 1990–2000 годах. Видимо, сторонников этой теории в России было много, просто они не были заметны в общественном пространстве, потому что эта вера не превращалась в действие, то есть она не могла влиять на события. Но в эпоху коронавируса вера в химтрейлы стала весьма популярна, — добавила антрополог.



Какие люди верят в химтрейлы и насколько их взгляды опасны

Развенчиванием и критикой псевдонаучных теорий в России занимается научно-координационная организация при Президиуме Российской академии наук — комиссия по борьбе с лженаукой. Член этой комиссии, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александр Панчин объясняет, что если в науке идеи отбирают по принципу соответствия действительности, то в массовом культурном пространстве отбираются те идеи, которые наиболее заразны. Теория о химтрейлах — одна из них.



— Ученые ограничены правдой, а люди, которые создают фейки, могут к своим идеям прибавлять самые разные эмоциональные истории, которые производят на других впечатление. Люди при этом склонны доверять своим первым впечатлениям. Есть такая забавная задачка, она является примером задачи на аналитическое мышление и того, насколько человек склонен задумываться о том, правильно ли он думает. Задачка выглядит так: мяч и бейсбольная бита стоят в сумме 1 доллар 10 центов, бейсбольная бита при этом стоит на доллар больше, чем мяч, сколько стоит мяч? И очень часто людям хочется ответить: 10 центов. Хотя это — неправильный ответ, правильный ответ — 5 центов. В этом легко убедиться, подставив эти значения в условия задачи: если бы мяч стоил 10 центов, то бита стоила бы 1 доллар 10 центов, в сумме получилось бы 1 доллар 20 центов. Так вот, оказывается, что существенная часть людей очень плохо справляется с такими типами задач. Даже в хороших вузах, в Гарварде, например, только 20% студентов дали 3 из 3 правильных ответов на подобные простые задачи. Оказывается, что то, как люди отвечают на них, задумываются ли над тем, правильно ли они ответили, а не доверились интуитивно всплывающему у них в голове ответу, хорошо коррелирует с тем, будут ли они верить в какую-нибудь ерунду. Будут ли они верить в астрологию, духов, гомеопатию, сверхъестественные сущности, ну и в псевдонаучные мифы, — говорит Александр Панчин.



По его словам, появление и популярность теорий заговора связаны с крупными событиями в мире, когда людям кажется, что за массовым событием должен стоять «кто-то могущественный». Есть исследования о том, что люди склонны к магическому мышлению в условиях неопределенности, тогда они больше полагаются на ненаучные формы «познания» окружающего мира, в частности, приукрашивают и додумывают, создавая фейки.



Александр Панчин убежден, что даже самые безобидные мифы могут быть опасны:



— Человек, который уверовал в то, что кто-то там с самолета распыляет химические вещества, или что Земля плоская, и все это скрывают, он очень легко уверует и в другие заговоры. Например, что людей чипируют с помощью прививок, поэтому не будет прививаться. Или в заговор, что коронавируса не существует. А потом люди начинают принимать очень опасные решения, как для себя, так и для окружающих. Поэтому, мне кажется, целесообразным развенчивать любые общественные мифы.



О том, что конспирологи, как правило, верят в несколько мифов, говорит и антрополог Александра Архипова. Например, это убежденность в выдуманном коронавирусе и вреде вакцинации.



— Теория химтрейлов относится к группе глобалистских теорий, согласно которым некоторое правительство или какая-то мегакорпорация стремится убить людей, воздействуя на природу или отравляя их химическими соединениями под видом природного воздействия. За этим скрывается очень характерный для половины двадцатого века кризис маленького человека, когда человек чувствует себя лишенным прав, депривированным и не способным принять решения, отвечающие за собственную жизнь. Он ощущает, что на него воздействуют внешние враги, которые его окружают и всячески преследуют. Поэтому, чем больше потерянной в правах чувствует себя отдельная группа, тем больше конспирологических теорий такого толка там внутри возникает. Теория химтрейлов удобна тем, что тебя всегда могут отравить, поскольку белые полосы от самолетов возникают постоянно. То есть враг всегда оказывает на тебя воздействия. Это интересный психологический феномен: чем меньше контроля ты чувствуешь внутри, тем больше тебе хочется чувствовать контроль со стороны внешнего врага. Поэтому люди, ощущая давление со стороны государства или других сильных корпораций, отвечают им такими теориями, — отмечает она.



Популярность теории, по ее словам, коррелирует с нынешними обстоятельствами, когда в мире бушует пандемия и когда государство вторгается в частную жизнь человека. А разговоры о химтрейлах и отравлении неизвестными веществами являются метафорой нежелания принимать «насильственную помощь» государства. Есть и другая причина веры в теорию — попытка выделиться среди своего окружения. Это, как отмечает антрополог, запрос на то, чтобы быть уникальным.



— Сопротивление давлению государства, в том числе в вопросах вакцинации, переполнено конспирологическими теориями, и оно очень хорошо организовано. В российской культуре, где все легальные способы политического протеста оказываются нелегальными, конспирология внезапно поддерживает людей, и оказывается способом объединения, выражения несогласия. Внезапно оказалось, что язык конспирологических теорий является одобряемой формой публичного говорения. Конспирологи набирают миллионную аудиторию, поскольку выходит так, что это единственный способ выражения недовольства, — добавляет Александра Архипова.



Она совместно с юристом Борисом Пегиным с 2020 года собирает большую базу фейков о ковиде, в частности, анализирует, за какие именно фейки преследуют в России. Всего в базу вошло 256 дел, из которых, в основном, людей преследовали за высказывания о том, что врачам в красных зонах не хватает масок, сообщения о том, что в больнице заболел главврач, и потому на работу ходить не стоит, и прочие. То есть сообщения, в которых выражается сомнение в правильности действий власти.



— Но за конспирологию не преследуют практически совсем. Только 7% дел из нашей базы — это преследования за антивакционные слухи. Химтрейлов там нет ни разу. Власть это не интересует. Насколько теория о химтрейлах опасна, я сказать затрудняюсь, — добавляет она. — Но вспомните про вышки 5G — все тоже смеялись. Эта теория о связи вышек 5G и коронавируса появилась в конце января 2020 года. А через три месяца люди начали уже эти вышки самостоятельно сносить.



Недавно чаты вновь накрыла волна фейков, на этот раз сообщается об угрозе шутингов. Редакция НГС призывает всех не впадать в панику, а почитать нашу инструкцию о том, как отличить фейк от реальности.