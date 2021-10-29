«У нас тут небо в полосочку». Кто верит в байки о химтрейлах и почему распространяет слухи об отраве с неба

Сторонники теории заговора пытались пробиться к губернатору Новосибирска
В конце октября в Новосибирске установилась непривычно теплая и ясная для этого времени года погода. Пока часть горожан гуляла в парках и делала фотографии на фоне оранжевой листвы и голубого неба, другая часть новосибирцев не на шутку встревожилась. Причиной тому стали явно заметные белые полосы в небе, которые, как уверены активисты, оставляют химтрейлы. Из-за них горожане обратились в ФСБ и попытались дойти до самого губернатора, чтобы потребовать объяснений из-за распыления «химикатов» с неба. Власти пока не реагируют на обращения встревоженных сибиряков, но, тем не менее, у теории химтрейлов, которая не имеет научного подтверждения и считается во всем мире конспирологической, находится всё больше сторонников. Как вышло, что язык заговора стал популярным именно сейчас, а также, кто верит в фейки об угрозе с неба и почему научные заблуждения так живучи, объясняет Ксения Лысенко.
«Это особые облака, не природные»
— Вот нам сегодня над городом опять кресты чертят. Было небо чистое, и вот оно опять всё в химтрейлах. Везде они висят, не расходятся, точнее, медленно-медленно расходятся и постепенно заполняют всё небо. Погожий ясный день превращается в серый. И потом всё это в виде осадков выпадает нам на головы, и всем этим мы дышим, всё это мы пьем. И никому до этого нет дела, — вздыхает за кадром автор ролика Елена, снимая ясное небо с белыми полосами, которые оставили самолеты.
Елена создала свой канал на Youtube полтора года назад, сейчас у него около 600 тысяч просмотров и более 15 тысяч подписчиков. В описании указано: «Что делать, как выйти из оккупационной паразитарной капиталистической матрицы, в которой мы оказались после вооруженного переворота и захвата власти в начале
Елене 50 лет, у нее педагогическое образование. Какое-то время назад она преподавала в образовательных центрах, а в последние годы, по ее словам, занялась собственным детским образовательным проектом. Еще много времени уходит на ее просветительскую деятельность в соцсетях и на своем канале: Елена объясняет, почему Советский союз не распался, проходится по российским ведомствам и банкам, делает инструкции о том, как получить документы «советскому человеку в Эрэфии», и, конечно, фиксирует химтрейлы в небе над Новосибирском и Прокопьевском.
20 октября терпение Елены лопнуло. Взглянув на ясное новосибирское небо с белыми полосами, она решительно пошла в ФСБ. Всё происходящее там фиксировала на камеру.
— Представьтесь, пожалуйста, вы дежурный, да? Пойдемте, я покажу вам, по какому поводу я пришла, — говорит Елена в ролике. — Смотрите, что у нас в небе делается. Я неоднократно обращалась, обращения мои были устными, я сейчас хочу оставить письменное требование дать мне ответ. Что это за химию распыляют на наши головы и кто это делает? Вы вообще сейчас можете мне устно ответить? Вы интересовались этими вопросами вообще? Предполагаете, что это? Вы понимаете, что это не просто следы от самолетов? Они распыляются весь день! Вы посмотрите, как они летают! Вы понимаете вообще, что у каждого самолета есть свои эшелоны?! Там тоже не как попало летают самолеты. Они летают по определенным маршрутам, дороги должны быть! Вы посмотрите, что делается! Всё небо, вообще всё, оно без просветов! Это не просто инверсионный след, это явно распыление какой-то химии над головами!
Видео заканчивается восклицаниями Елены — ее голос дрожит от возмущения. Сотрудник ФСБ недоуменно молчит. Под видео сотни комментариев, все одобрительные. Елену благодарят за «правду» и убеждают: она не одна «воюет» с ведомствами.
Корреспонденту НГС Елена сбивчиво рассказывает о химтрейлах, нагнетая и добавляя мрачных эпитетов:
— Меня вообще поражает, что люди обвиняют нас, что мы теоретики заговора и так далее, когда это просто над нашими головами. И мы знаем, что существуют технологии, благодаря которым облака разгоняют, почему люди не могут принять в сознании, что есть другие реагенты, которые собирают облака? Вот этого я вообще понять не могу. То, что я наблюдаю — это технология по сбору облаков, потому что когда они начинают распылять — или с ночи, или с раннего утра — заканчивается тем, что всё небо оказывается затянуто этой пленкой серой. И эта пленка провоцирует собирание облаков. Но это особые облака, не природные, это вот эти химозные облака, химтрейловые. Если вы будете наблюдать за небом, вы это заметите.
По ее словам, всё началось именно с облаков. Примерно 3,5 года назад женщина заметила вспученные облака угрожающе-серого цвета в небе, зашла почитать в интернет об этом подробнее и тогда всё сложилось. Она с утра и до ночи наблюдала химтрейлы и снимала их буквально с разницей в два часа. Реакция на ролики была положительной. Елена начала знакомиться с единомышленниками и так обросла связями, сейчас ее аккаунт во «Вконтакте» весьма популярен — более 7000 подписчиков. Она также ведет несколько групп (в одной из них 20 тысяч участников), там примерно такой же контент, как и на ютьюб-канале: критика вышек сотовой связи, вакцинации, коронавируса, «масконосцев» и рассказы о грядущей опасности из-за «распыления».
Каких-то аргументов по своей позиции по химтрейлам Елена почти не приводит, но ссылается на якобы имеющийся официальный ответ от «властных структур» — выступление «директора ЦРУ» Джона Бреннана, в котором он, по ее словам, признает, что это их (американские. — Прим. ред.) самолеты что-то распыляют, поскольку борются так с глобальным потеплением. Еще Елена рассказывает о знакомом своего знакомого по соцсетям — новосибирском химике. Когда тому задали вопросы о распылении «химикатов» с воздуха, попросив предоставить пробы почвы и воды, тот удалился из соцсетей. Это, как полагает Елена, может являться подтверждением того, что от нас скрывают что-то важное.
— Правда вылезла наружу, раньше это обсуждалось только в закрытых группах, теперь всё больше специалистов об этом говорят, — пишет Елена мне в соцсетях уже после нашего разговора.
За пару дней, пока готовился материал, ее ютьюб-канал прирос еще на две тысячи подписчиков.
Во что верят и на кого ссылаются сторонники теории химтрейлов
Сейчас поиск во «ВКонтакте» выдает более 9 тысяч видео о химтрейлах: часть из них — это псевдодокументальные фильмы об истории возникновения химтрейлов, часть — съемки неба в различных городах и странах мира, на которых фиксируются следы от самолетов. Есть и видео из ТикТока. На одном из таких женщина, чеканя каждое слово, говорит, что на нас воздействуют сверху при помощи химтрейлов, в результате в организм попадают соли бария и диоксида азота, частицы нагреваются засчет «базовых сотовых вышек» и вызывают ожог в верхних дыхательных путях. Отсюда потеря обоняния, химический пневмонит и, по ее словам, другие признаки «новомодной болезни».
Всё это — типичная логика сторонников теории химтрейлов (пожалуй, кроме коронавируса, об этом они заговорили относительно недавно). Для этого материала корреспондент НГС пообщалась с пятью собеседницами, которые состоят в группах, посвященным химтрейлам, и которые присылали в редакцию сообщения о распылении вредных веществ с неба. Только часть из них связывает возникновение химтрейлов с распространением коронавируса, но все они убеждены, что мы находимся в опасности: после появления полос в небе меняется погода, у людей возникает першение в горле и недомогание. Многие из них в качестве аргументов своей позиции ссылаются на профильное образование: педагогическое, историческое, журналистское. Среди собеседниц НГС, отстаивающих теорию химтрейлов, была и женщина-генетик.
Термин «химтрейлы» впервые официально упоминался в 2001 году в акте H.R. 2977 Конгресса США. Там о нем сказано как об одном из средств экзотического вооружения. В России слово «химиотрасса» (как дословный перевод с английского) впервые появилось в статье уфолога Николая Субботина.
Как писал РБК, теория химтрейлов стала особенно популярна после сюжета на телевидении штата Луизианы в 2007 году. Журналисты связали сетку из следов от самолета с повышением концентрации бария и сделали вывод, что виноваты в этом химтрейлы. Как выяснилось позже, телеканал неправильно посчитал концентрацию.
В этом же материале РБК разбираются основные мифы сторонников этой теории. В частности, говорится о зависимости того, насколько долго в небе провисит след самолета, от влажности и температуры воздуха. Чем выше летит самолет, тем ниже температура за бортом, поэтому пара из двигателя будет больше, а замерзать он из-за влажности будет медленнее, надолго оставляя длинный «хвост» в небе. Наличие цистерн в пассажирских самолетах, которые конспирологи считают емкостями с химикатами, тоже объясняется просто: это бочки с водой, которые нужны для имитации веса пассажиров во время испытаний при перемещении центра масс в самолете.
Кстати, выступление Джона Бреннана, о котором говорила Елена, действительно можно найти в интернете. Там нет ни слова о химтрейлах. В видео он рассказывает о заинтересовавшей его геоинженерной технологии, которая может «помочь обратить вспять эффекты глобального изменения климата» — это метод заполнения стратосферы частицами, которые отражают солнечное тепло почти так же, как это происходит при извержении вулканов.
При этом распыление аэрозоля в стратосфере никак не связано с теорией химтрейлов, поскольку стратосфера находится на высоте от 11 до 50 км над поверхностью планеты. На такой высоте пассажирские самолеты не летают.
В группах конспирологов кусок речи Бреннана распространяется с заголовками «Факт геноцида признан официально» и «Химтрейлы — больше не теория заговора!».
Как сторонники теории заговора пытались дойти до губернатора
Активную гражданскую позицию по химтрейлам имеет и Лариса из Новосибирска. С февраля этого года она регулярно выходит на одиночные пикеты по волнующим ее вопросам — в основном, требует отменить масочный режим и призывает власти ответить на вопросы о «ковид-афере». Обо всем этом она рассказывает в своем инстаграме.
2 сентября, когда в Новосибирске не смог приземлиться самолет и нарезал круги над городом, Лариса, не выдержав, вышла на одиночный пикет с плакатом: «Локоть, Травников, это с вашего одобрения или бездействия?». Рядом с грозной надписью были фотографии полос и кругов на небе, которые оставили самолеты.
Позже в пресс-службе Толмачево рассказали, что 2 сентября пять самолетов не могли сесть в аэропорту из-за тумана. Самолет, сделавший не менее 9 кругов над Новосибирском, в итоге приземлился в Кемерово.
— Сегодня, можно сказать, был просто аншлаг! Многие писали в группах, что такого неба не видели еще! В «полоску» видели, в «крестик» видели, а чтобы в огромные круги — не видели! — написала Лариса в начале сентября у себя в инстаграме. — Неоднократно звонили в мэрию, чтобы узнать, что происходит в небе над Новосибирском, но они не в курсе. Дают телефоны служб, которые, в свою очередь, тоже дают телефоны служб, но уже других. Там обещают выяснить, что происходит, так как не совсем понимают, о чем речь, и перезвонить. Но... не дождались еще от них звонка с информацией о решении проблемы этой.
Не дождалась Лариса ответов и спустя месяц, а потому, заручившись поддержкой единомышленников (около десятка человек), 22 октября решила дойти до губернатора сама, чтобы потребовать ответа лично. По пути к зданию правительства группа зашла в здание Росприроднадзора, чтобы добиться встречи с главным санитарным врачом, но секретарь объяснила, что попасть на прием к нему можно, оставив письменное обращение и записавшись в очередь. «А что мешает нас так принять?! У нас экстренное сообщение!», — негодовала Лариса. Вместе с ней негодовали и ее единомышленники — все без масок, у некоторых в руках толстые папки с «доказательствами».
— Я хочу, чтобы вы довели до сведения ваше начальство, что мы приходили по поводу безобразия, которое творится над нашими головами, — высказалась одна из женщин. — У нас очень много времени. У нас у многих есть квалификация, у нас у многих есть желание, потому что за нами стоят дети — ваши, наши. Мы пришли не только за себя, мы пришли за очень многих. Эта вакханалия, которая творится, это безобразие, которое устраивает авиация, военная авиация… Мы будем идти дальше. Мы не остановимся. У нас для этого есть очень много ресурсов.
После этого активисты направились в местные МЧС и Минздрав, но там их тоже не смогли принять, секретари предложили оставить заявления «в установленном порядке». Это возмутило активистов, по их словам, в МЧС у них есть «свой человек», который якобы рассказал, что глава министерства на месте, но принимать людей отказывается. В здании правительства сценарий повторился: ни губернатор Андрей Травников, ни его заместитель Юрий Петухов, принять людей в этот же день не смогли, секретари терпеливо объясняли женщинам, что необходимо записаться в очередь.
— У нас тут небо в полосочку, неужели это только нас волнует? Чиновникам по барабану, на их голову же тоже сыпется! — возмущалась Лариса за кадром.
Завершилась история тем, что активисты оставили письменное обращение в приемной губернатора. К документу прилагались подписи тех, кто выступил против химтрейлов.
— Химтрейлы мы наблюдаем уже давно, уже несколько лет точно. Многие люди, те, которые были на подаче подписей и которые не смогли в силу занятости, так как были на работе — все они отмечают, что полеты участились. Женщина из нашей группы даже сделала опыт: соскребла с карниза пыль, положила магнит, а частицы эти просто за магнитом двигались. Это как вообще можно объяснить? И вообще есть мнение, что вот эту модную болячку, которую везде и всюду…. В общем, врачи говорят, что ее симптомы — это признаки химического пневмонита, — делится Лариса в беседе с корреспондентом НГС.
Врачи, на которых ссылается Лариса, — это медики из Независимой ассоциации врачей. Ассоциация известна тем, что летом организовала крупный антипрививочный онлайн-митинг под лозунгом «Нет прививочному террору!». На сайте и в соцсетях ассоциации вакцинацию называют факцинацией, коронавирус — модной болезнью, а также приводят заключения врачей — гомеопатов и специалистов по психосоматике.
Независимая ассоциация врачей тесно связана с Общенародным союзом возрождения России, в котором и состоит Лариса. На сайте союза много информации на тему грядущей войны, геноцида граждан, установления нового фашистского порядка. Призывы освободить политзаключенных и выйти на митинг в защиту Куштау здесь чередуются с рассказами о плане Рокфеллера, который якобы еще в 2010 году запланировал рукотворную пандемию. Есть на сайте ОСВР и про химтрейлы — публикуется бланк запроса от граждан, в котором утверждается, что с мая 2020 года с самолетов происходит выброс неизвестных веществ. Этот запрос члены ОСВР намерены отправить президенту и должностным лицам в его администрации, Росавиации, Росприроднадзору, Росгидромету и в различные министерства.
Идеологом движения ОСВР является Светлана Лада-Русь (Пеунова) — кандидат психологических наук, учредитель и советник АНО «Академия развития Светланы Пеуновой», глава самарского центра народной медицины «Путь к солнцу» и председатель политической партии «ВОЛЯ», ликвидированной пять лет назад за экстремистскую деятельность. Пять лет назад также было возбуждено уголовное дело в отношении Светланы Лады-Русь. По версии следствия, она, действуя совместно с группой лиц по предварительному сговору, путем шантажа, психологического воздействия и угроз в отношении женщины причинили последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство. Светлана Лада-Русь скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. Ее сторонники считают дело против нее сфабрикованным.
Миф о химическом пневмоните
Химический пневмонит, о котором так часто говорят сторонники теории химтрейлов, — еще одна популярная байка. Как рассказывала ранее старший научный сотрудник РАНХиГС, антрополог Александра Архипова, миф о химическом пневмоните не нов:
— Он появился летом-осенью 2020 года в России (а может, даже и раньше), а потом, как часто случается с городскими легендами и слухами, ушел в спячку, потому что в нем не было потребности. Тема ковида перестала интересовать. Так продолжалось, пока за вакцинацию в июне 2021 года не принялись всерьез. И вот тогда противники вакцинации, те, кто не признают коронавирус как болезнь, снова начали обсуждать правомерность того, что с ними делают.
Миф при этом вырос из публикации «Российской газеты» апреля 2020 года, где известный пульмонолог, академик АН Александр Чучалин подробно и с обилием терминов рассказывает про то, что есть коронавирус и использует словосочетание «химический пневмонит». Вот цитата оттуда:
«На компьютерных томограммах, которые сегодня в Москве выполняются каждому больному с подозрением на коронавирус, мы видим, что легочная ткань атакована вирусами и как она меняется под их воздействием. Сформирована концепция химического пневмонита — так называемое "матовое стекло". В контакте альвеол (клеток легкого) и кровеносных сосудов-капилляров происходит газообмен, и важнейшую роль в нем играет гиалуроновая кислота. Вирус поражает мембрану, то есть оболочку альвеол, что приводит к излиянию из них гиалуроновой кислоты — так формируется феномен "матового стекла" — повышение плотности легочной ткани».
Упрощая сказанное медиком, журналисты свели цитату до простой фразы: «Врачи выяснили, что при коронавирусе развивается химический пневмонит». В ней, как считает Александра Архипова, если прочитать ее очень невнимательно, можно увидеть отрицание признанной природы коронавируса.
— Дальше это расходится по блогам тех, кто не верит в коронавирус как болезнь и ищет любое подтверждение этому факту. Тем более, что словосочетание «химическая пневмония» как бы намекает, что речь идет об отравлении. И здесь уже рукой подать до старой, обкатанной временем теории о химтрейлах: якобы конденсационный след от самолета в небе — на самом деле распыление ими всякой отравы. Эта теория распространилась по миру в
Какие люди верят в химтрейлы и насколько их взгляды опасны
Развенчиванием и критикой псевдонаучных теорий в России занимается научно-координационная организация при Президиуме Российской академии наук — комиссия по борьбе с лженаукой. Член этой комиссии, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени
— Ученые ограничены правдой, а люди, которые создают фейки, могут к своим идеям прибавлять самые разные эмоциональные истории, которые производят на других впечатление. Люди при этом склонны доверять своим первым впечатлениям. Есть такая забавная задачка, она является примером задачи на аналитическое мышление и того, насколько человек склонен задумываться о том, правильно ли он думает. Задачка выглядит так: мяч и бейсбольная бита стоят в сумме 1 доллар 10 центов, бейсбольная бита при этом стоит на доллар больше, чем мяч, сколько стоит мяч? И очень часто людям хочется ответить: 10 центов. Хотя это — неправильный ответ, правильный ответ — 5 центов. В этом легко убедиться, подставив эти значения в условия задачи: если бы мяч стоил 10 центов, то бита стоила бы 1 доллар 10 центов, в сумме получилось бы 1 доллар 20 центов. Так вот, оказывается, что существенная часть людей очень плохо справляется с такими типами задач. Даже в хороших вузах, в Гарварде, например, только 20% студентов дали 3 из 3 правильных ответов на подобные простые задачи. Оказывается, что то, как люди отвечают на них, задумываются ли над тем, правильно ли они ответили, а не доверились интуитивно всплывающему у них в голове ответу, хорошо коррелирует с тем, будут ли они верить в какую-нибудь ерунду. Будут ли они верить в астрологию, духов, гомеопатию, сверхъестественные сущности, ну и в псевдонаучные мифы, — говорит Александр Панчин.
По его словам, появление и популярность теорий заговора связаны с крупными событиями в мире, когда людям кажется, что за массовым событием должен стоять «кто-то могущественный». Есть исследования о том, что люди склонны к магическому мышлению в условиях неопределенности, тогда они больше полагаются на ненаучные формы «познания» окружающего мира, в частности, приукрашивают и додумывают, создавая фейки.
Александр Панчин убежден, что даже самые безобидные мифы могут быть опасны:
— Человек, который уверовал в то, что кто-то там с самолета распыляет химические вещества, или что Земля плоская, и все это скрывают, он очень легко уверует и в другие заговоры. Например, что людей чипируют с помощью прививок, поэтому не будет прививаться. Или в заговор, что коронавируса не существует. А потом люди начинают принимать очень опасные решения, как для себя, так и для окружающих. Поэтому, мне кажется, целесообразным развенчивать любые общественные мифы.
О том, что конспирологи, как правило, верят в несколько мифов, говорит и антрополог Александра Архипова. Например, это убежденность в выдуманном коронавирусе и вреде вакцинации.
— Теория химтрейлов относится к группе глобалистских теорий, согласно которым некоторое правительство или какая-то мегакорпорация стремится убить людей, воздействуя на природу или отравляя их химическими соединениями под видом природного воздействия. За этим скрывается очень характерный для половины двадцатого века кризис маленького человека, когда человек чувствует себя лишенным прав, депривированным и не способным принять решения, отвечающие за собственную жизнь. Он ощущает, что на него воздействуют внешние враги, которые его окружают и всячески преследуют. Поэтому, чем больше потерянной в правах чувствует себя отдельная группа, тем больше конспирологических теорий такого толка там внутри возникает. Теория химтрейлов удобна тем, что тебя всегда могут отравить, поскольку белые полосы от самолетов возникают постоянно. То есть враг всегда оказывает на тебя воздействия. Это интересный психологический феномен: чем меньше контроля ты чувствуешь внутри, тем больше тебе хочется чувствовать контроль со стороны внешнего врага. Поэтому люди, ощущая давление со стороны государства или других сильных корпораций, отвечают им такими теориями, — отмечает она.
Популярность теории, по ее словам, коррелирует с нынешними обстоятельствами, когда в мире бушует пандемия и когда государство вторгается в частную жизнь человека. А разговоры о химтрейлах и отравлении неизвестными веществами являются метафорой нежелания принимать «насильственную помощь» государства. Есть и другая причина веры в теорию — попытка выделиться среди своего окружения. Это, как отмечает антрополог, запрос на то, чтобы быть уникальным.
— Сопротивление давлению государства, в том числе в вопросах вакцинации, переполнено конспирологическими теориями, и оно очень хорошо организовано. В российской культуре, где все легальные способы политического протеста оказываются нелегальными, конспирология внезапно поддерживает людей, и оказывается способом объединения, выражения несогласия. Внезапно оказалось, что язык конспирологических теорий является одобряемой формой публичного говорения. Конспирологи набирают миллионную аудиторию, поскольку выходит так, что это единственный способ выражения недовольства, — добавляет Александра Архипова.
Она совместно с юристом Борисом Пегиным с 2020 года собирает большую базу фейков о ковиде, в частности, анализирует, за какие именно фейки преследуют в России. Всего в базу вошло 256 дел, из которых, в основном, людей преследовали за высказывания о том, что врачам в красных зонах не хватает масок, сообщения о том, что в больнице заболел главврач, и потому на работу ходить не стоит, и прочие. То есть сообщения, в которых выражается сомнение в правильности действий власти.
— Но за конспирологию не преследуют практически совсем. Только 7% дел из нашей базы — это преследования за антивакционные слухи. Химтрейлов там нет ни разу. Власть это не интересует. Насколько теория о химтрейлах опасна, я сказать затрудняюсь, — добавляет она. — Но вспомните про вышки 5G — все тоже смеялись. Эта теория о связи вышек 5G и коронавируса появилась в конце января 2020 года. А через три месяца люди начали уже эти вышки самостоятельно сносить.
Недавно чаты вновь накрыла волна фейков, на этот раз сообщается об угрозе шутингов. Редакция НГС призывает всех не впадать в панику, а почитать нашу инструкцию о том, как отличить фейк от реальности.